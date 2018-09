Architekt, Bürgermeister, Hotelbesitzer: Myron Toupoyannis © Daniel Delang

Als Myron Toupoyannis zum ersten Mal in Kapsaliana war, im Sommer 1978, ahnte er nicht, dass sich in diesem Nest seine Zukunft abspielen würde. Wie jedes Jahr verbrachte der seinerzeit in Paris ansässige Architekt einige Wochen auf ­seiner Heimatinsel Kreta, wo das Mittelmeer in Sichtweite war und der Wind auch im August die Gedanken fliegen ließ. "Ich zeige dir das Dorf meiner Großeltern, Myron", hatte ein Freund gesagt. Also fuhren sie ins hügelige Hinterland von Rethymnon, mitten hinein in den größten Olivenhain der Insel. Toupoyannis inspizierte die alten Steinhäuser von Kapsaliana, die sich der Natur mit jedem Tag mehr ergaben. Fasziniert sah er die über­wucherte­n Kamine, verwitterte Futtertröge, nacktes, zerfressenes Gebälk. Relikte des einstigen Dorflebens, schön noch im Verfall. Der damals Dreißigjährige beschloss, eine der Ruinen zu kaufen und zu restaurieren. Ein Sommerhaus für die Familie, das wäre schön. An mehr dachte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Myron Toupoyannis, weißes, volles Haar, steigt die Stufen von der Terrasse hinab, die sein Privathaus mit dem Kapsaliana ­Village Hotel verbinden. 40 Jahre sind vergangen, Toupoyannis ist mittlerweile 69, und aus dem Dorf ist längst sein Lebenswerk geworden. Eine Reihe von Steinhäusern, eine Kapelle, ein Portal mit Rundbogen, ein Restaurant, Gemüse- und Kräutergarten, Massageraum und Swimmingpool. Dazwischen Orangen- und Zitronenbäume, Lavendel, Oleander und Bougainvilleen. "Je mehr ich mich mit Kapsaliana beschäftigte", sagt Toupoyannis, "desto dringlicher wollte ich die Geschichte dieses Ortes bewahren."

Von jeher lebten die Menschen der Gegend vom Olivenöl, das nicht nur in der kretischen Küche unverzichtbar ist. Bis heute werden die Neugeborenen damit benetzt und die Lichter in den Kirchen davon genährt. 1763 ließ das nah gelegene Kloster Arkadi hier eine Olivenölmühle errichten.

Arbeiter ließen sich nieder, um 1800 lebten 13 Familien im Dorf. 1955 gaben die Mönche die Mühle auf. Die kleine Fabrik wurde stillgelegt, die jungen Leute zogen weg, die alten starben. Kapsaliana wäre vollständig verfallen, hätte Myron Toupoyannis nicht irgendwann eine tollkühne Idee gehabt: Man müsste Kapsaliana als Ganzes wiederaufbauen und zum Hotel erweitern, die Ruhe des Ortes und seine Tradition für Menschen aus aller Welt erfahrbar machen.

Kreta Kapsaliana Der Bürgermeister: Die Ideen gehen diesem Mann nicht aus, das alte Dorf ist für den Architekten stets voller Inspirationen. Mit seinem Hotel verbeugt sich Myron Toupoyannis vor der traditionellen Baukunst – und wirbt für die lokale Olivenöl-Tradition Der Gärtner: Die Liebe zu Pflanzen hat er von seinem Vater. Seit 13 Jahren kümmert sich Agron Zekthi um die Blumenpracht in Kapsaliana. Seine Kollegen nennen ihn bloß „Adonis“ – gleich dem Vegetationsgott in der griechischen Mythologie Der Wirt: Er hat attraktive Jobangebote aus Österreich, Spanien, den USA. Aber Chefkoch Vasilis Leonidou, 35, will in Kapsaliana bleiben. Für den leidenschaftlichen Olivenöl-Botschafter kann es keinen besseren Ort geben Die Stadtführerin: Wer in Kapsaliana ankommt, trifft sehr bald auf Glykeria Kantzou von der Rezeption. Die 28-Jährige führt neue Gäste zunächst durch das Dorf und zeigt ihnen auch das kleine Olivenöl-Museum mit Relikten wie dem alten Steinbassin Die Nachfahrin: Ihre Mutter ist noch im alten Dorf aufgewachsen, jetzt arbeitet die 26-jährige Valentina Kiagia im Kapsaliana Village Hotel an der Poolbar. Das Haus ihrer Großeltern, eine der letzten Ruinen, soll demnächst saniert werden Die Bäckerin: Mit Obst, Milch und Mehl, griechischem Joghurt und Ziegenkäse hat sie täglich zu tun. Lindita Elezi kocht Marmeladen, backt Kuchen, bereitet Eierspeisen zu. Das Frühstück soll die Gäste begeistern – deshalb ist die 43-Jährige ab 6.30 Uhr da Der Priester: In der kleinen, dem Erzengel Michael geweihten Kapelle von Kapsaliana traute Vater Emmanouil, 35, sein erstes Paar. Für ihn und die Menschen der Gegend ist das Gotteshaus wichtig. Klar, dass man diese Kirche im Dorf lassen muss

Über die Jahre erwarb der Mann Ruine um Ruine. In den Neunzigern kaufte er zudem drei Hektar Land um das Dorf herum. Mit der Geduld eines Archäologen baute er Haus für Haus wieder auf, nutzte dabei Stein, Holz und Terrakotta aus der Region. Aus den Wohnräumen der Olivenarbeiter wurden komfortable Suiten, von denen keine ihre Geschichte verbirgt. Manches Mauerwerk etwa ist nur grob verputzt; trotz moderner Naturstein-Heizkörper wurden die offenen Kamine erhalten. 2008, nach 30 Jahren, eröffnete Myron Toupoyannis endlich sein außergewöhnliches Hotel. Seitdem gibt es wieder Leben im Dorf, und Toupoyannis ist gewissermaßen der Bürgermeister.

Als besondere Reminiszenz an die Vergangenheit hat er in der früheren Fabrik ein Olivenmuseum eingerichtet. Der Weg dorthin führt vom Restaurant unterhalb seines Wohnhauses vorbei an der Rezeption, die Gasse hinab und durch das Portal mit dem Rundbogen. Noch immer steht in dem hallenartigen Raum der schwere Mahlstein, den früher Esel und Pferde über die Oliven ziehen mussten. Auch die alte Schraubenpresse und das Steinbassin sind zu sehen, in dem das Öl von Pressrückständen und Wasser getrennt wurde. Im Hinterzimmer, einem schlichten, hohen Raum mit langer Tafel, führt Chefkoch Vasilis Leonidou Olivenöl-Verkostungen durch. Der 35-Jährige, schwarzes Haar und Acht-Tage-Bart, ist Olivenöl-Sommelier. 2017 wurde er für seine Rezepte von der Branchenbibel "Flos Olei" als weltbester Olivenöl-Koch ausgezeichnet. Die Probierrunden mit den Gäs­ten versteht er als Lehrstunden, kaum einer kennt sich ja wirklich mit Olivenöl aus. "Es ist das vielleicht wichtigste Produkt der Welt", setzt er an, während er die kleinen, blauen Gläser befüllt. Bei den Minoern, vor 4000 Jahren, sei Olivenöl mannigfaltig verwendet worden – zum Essen, als Lichtbringer und Heilmittel. Heute sei die Kraft des Öls vielerorts fast vergessen. Vasilis Leonidou will das ändern, zumindest ein bisschen. Sechs verschiedene Öle kredenzt er während der Verkostung, reicht immer wieder Apfelspalten und Brot, um den Gaumen zu neutralisieren. Außerdem stellt er die wichtigsten Klassifizierungskategorien vor. Von höchster Qualität sei lediglich natives Olivenöl extra – aber auch nur dann, wenn es bitter, scharf und fruchtig zugleich schmecke.

Seit nun schon fünf Jahren arbeitet Vasilis Leonidou im Kapsaliana Village Hotel. Dabei war er anfangs skeptisch, als die Anfrage kam. Leonidou fühlte sich wohl in Westgriechenland, er hatte dort Freunde und eine gute Stelle. Aber Myron Toupoyannis, der geduldigste Mensch von Hellas, ließ nicht locker.

Schließlich schickte er dem jungen Koch ein Ticket für eine Reise nach Kreta. Nach dem Besuch in Kapsaliana war es um Vasilis Leonidou geschehen. Seine Frau sagte: "Ausgeschlossen, dass du dieses Angebot ausschlägst."