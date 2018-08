1. Tag

Wir beginnen die Stadterkundung am nördlichen Ende des Rustaweli Boulevard. Angelegt wurde er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Tiflis zum Zentrum der transkaukasischen Gebiete des russischen Zarenreiches wurde. An der mit Platanen bepflanzten Prachtstraße stehen viele repräsentative Gebäude der Stadt. Wir lassen den viel befahrenen Platz der Rosenrevolution links liegen, werfen einen kurzen Blick auf die schöne Jugendstilarchitektur des Zemeli-Hauses, in dem ein Kaukasusdeutscher einst eine Apotheke eröffnete, und spazieren weiter Richtung Opernhaus. Der 1896 eröffnete auffällige Bau mit stark orientalisierenden Elementen ist ein Werk des deutsch-baltischen Architekten Viktor Schröter und wurde erst kürzlich umfangreich saniert. Benannt ist das Musiktheater nach dem georgischen Komponisten Sakaria Paliaschwili, vor allem die Ballett-Aufführungen lohnen einen Besuch.



In unmittelbarer Nähe residieren zwei kleinere Kunstmuseen: Natela Iankoshvili ist das eine gewidmet, der 2008 verstorbenen, bedeutendsten georgischen Malerin. Das andere hat der Bildhauer und Architekt Surab Zereteli initiiert, der im Moskau der Jelzin-Zeit zu Ruhm und Reichtum gelangte. Es zeigt Werke aus seiner Privatsammlung sowie wechselnde Ausstellungen. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich dann die wichtigsten Museen der georgischen Hauptstadt, die künftig zu einer Art Museumsdistrikt zusammenwachsen sollen. Sie versammeln sich gegenüber dem alten Parlament, einem pompösen neoklassizistischen Bau aus der Stalin-Ära, der heute leer steht. Das Nationalmuseum und das Museum der schönen Künste zeigen interessante archäologische Funde aus der Kaukasusregion und hervorragende Zeugnisse georgischen Kunsthandwerks, darunter "Medeas Gold", exquisiter Schmuck aus dem 7. bis 1. Jh. v. Chr., der in den Gräbern einer Tempelstadt bei Vani im Westen Georgiens gefunden wurde. Wer sich einen Überblick über das Kunstschaffen des Landes im 20. Jahrhundert verschaffen will, erhält diesen in der Nationalgalerie, wo in der ständigen Ausstellung Werke von Niko Pirosmanashwili, David Kakabadze, Lado Gudiashwili und dem Bildhauer Iakob Nikoladze zu sehen sind.

Der Spaziergang über den Rustaweli-Boulevard endet am Freiheitsplatz mit der kitschig-vergoldeten Statue für Georgiens Schutzpatron, den heiligen Georg. Sie ist wesentlich jünger, als man vermuten würde, 2006 schenkte sie der Künstler Surab Zereteli seiner Heimatstadt.

Nun lassen wir uns entweder noch eine halbe Stunde durch die Altstadt treiben oder gleich mit einem der preiswerten Taxis in das Schriftstellerhaus in der Ivane-Machabeli-Straße bringen. Der Ort ist ein Geheimtipp: In der Villa eines früheren Spirituosen-Fabrikanten kann man in einem der literarischen Themenzimmer nächtigen und im schattigen Garten die georgischen Köstlichkeiten aus dem Cafe Littera genießen.



Den Tag beschließt eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Mtazminda-Berg. Vom Park dort hat man einen guten Blick auf die Stadt und die architektonischen Hinterlassenschaften der Sowjet- und Saakaschwili-Zeit, wie die zwei riesigen, leer stehenden Glasröhren mitten im Zentrum, ursprünglich als Kunsthalle geplant.



2.Tag

Der Freiheitsplatz bildet heute den Ausgangspunkt unserer Aktivitäten. Wir sind verabredet mit dem Künstler und Kurator Wato Tsereteli, der eine "Vertical Tbilisi"-Tour anbietet. (Anfragen: wtsereteli@gmail.com) Es ist eine mehrstündige Stadtführung der besonderen Art: Nicht die "großen" Sehenswürdigkeiten stehen hier im Mittelpunkt, sondern kleine, eher unscheinbare Stationen, in denen sich die vielfältige, verschlungene Geschichte der Stadt reflektiert.



Wir steigen die obere Altstadt hinauf, in das früher von hauptsächlich jüdischen Handwerkern bewohnte Bethlehem-Viertel. In den engen Gassen entdecken wir hinter abblätternden Fassaden ein noch immer bespieltes Amphitheater, eine ehemalige Karawanserei oder einen zoroastrischen Feuertempel aus dem 5. Jahrhundert. An einzelnen Stellen ist das Viertel schon restauriert, die dekorativen Holzbalkone und bunten Glasfenster der Häuser vermitteln einen Eindruck von der alten Architektur der Stadt. Die Führung endet in der quirlig-charmanten Ioane-Shavteli-Straße, die viele Einkehrmöglichkeiten bietet.