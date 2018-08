Ein Satz der Woche lautet: "Ich bräuchte schon wieder Urlaub." Er gehört in die Zeit, in der auf den Autobahnen der Rückreiseverkehr abebbt, in der die Piloten ihre Streiks beenden und in der die ICE-Klimaanlagen wieder zu funktionieren beginnen. Die Menschen kehren dann von der großen Jahresreise zurück, gehen wieder auf die Arbeit – und sagen nach zwei Tagen dort diesen Satz.

Sie haben ja recht. Es ist immer noch warm draußen, aber vor dem Urlaub ist der Sommer ein Versprechen gewesen: noch dreiundzwanzig Mal schlafen, noch zwölf Mal, noch drei, zwei, ein Mal. Wie Kinder haben die Leute die Tage bis zum Urlaub gezählt, dem Weihnachten der Erwachsenen. Am Ende vom Urlaub aber wartet schon das Laub. Der Sommer ist dann nur noch die kurze Zeit, bis der Herbst kommt. Deswegen gehören die Tage nach der Rückkehr für viele zu den schlimmsten des Jahres: noch 350 Mal schlafen bis zur nächsten ordentlichen Pause. 349 … 348 …

Wir verstehen das alles, wir reden hier im Grunde ja insgeheim von uns selbst. Auch wir kennen ihn, den post vacation blues, den Posturlaubsblues. Es ist wohl Zeit für ein paar Fragen. Zum Beispiel: Wäre es gut, wenn man tatsächlich gleich noch mal wegführe, "noch mal, noch mal", wie so Dreijährige?

Kaum. Es wäre das Ende des Konzepts Urlaub, wenn man ständig welchen hätte. Urlaub, das ist doch das Besondere. Und das Besondere verliert seinen Reiz, wenn es alltäglich wird. Man bräuchte dann irgendwann zwangsläufig Urlaub vom Urlaub, den man früher oder später so lange verlängern wollen würde, bis man irgendwann Urlaub vom Urlaub vom Urlaub nehmen müsste.

Es ist ein deprimierender Satz

Was aber bedeutet dann dieser Satz – "Ich bräuchte schon wieder Urlaub" –, wenn man ihn offensichtlich nicht ernst nehmen darf?

Eigentlich sagt der Satz weniger aus über die Großartigkeit von Urlaub als über die Unerträglichkeit des Arbeitslebens. Wenn nicht wirklich gemeint ist, dass das Jahr ausschließlich aus Urlaubstagen bestehen sollte, dann bedeutet er, dass Alltag verachtet werden muss. Dass es abwegig ist, sich morgens keine Badekleidung anzuziehen. Dass es schlimm ist, Briefe zu öffnen und Mails zu lesen. Dass Zeit, die am Arbeitsplatz verbracht wird, eigentlich vergeudete Lebenszeit ist. Es ist ein deprimierender Satz, der dem Großteil des Lebens Sinnlosigkeit unterstellt.

Was kann man tun? Logisch: Google anwerfen, post vacation blues eingeben. Tatsächlich findet man sofort "5 simple ways" gegen den Blues, "9 ways", über ihn hinwegzukommen, oder auch "11 ways", ihn von vornherein zu vermeiden.

Sicher sind das alles viel gelesene Lektüren, aber sie müssten ehrlicherweise andere Überschriften haben: "5 Wege, die aufgelaufene Briefpost im Büro für weitere 3 Minuten nicht anzurühren". "9 Wege, den Kolleginnen und Kollegen vorzugaukeln, dass man schon wieder mitten in einer äußerst wichtigen Angelegenheit steckt". "11 Wege, einen Bildschirm anzustarren". Man erhält zum Beispiel den Rat, sich ein mitgebrachtes Souvenir auf den Schreibtisch zu stellen, damit die Sonne noch ein bisschen weiter scheint. Und das mag sofort einleuchtend klingen, aber eigentlich erinnert man sich dann nur noch viel häufiger daran, dass man ein paar Tage zuvor noch auf einer Luftmatratze den Gardon hinuntertrieb, und dann kommt der Blues gleich mit der doppelten Wucht zurück.