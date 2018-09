Das vielleicht Bemerkenswerteste an dem Bildband Streets of Amsterdam ist, wie menschenleer die niederländische Hauptstadt hier dargestellt wird. 46 Fotografinnen und Fotografen, viele davon Einheimische, haben die Stadt fotografiert; den Nebel im Park, die Ausfallstraße bei Nacht, das stille IJsselmeer. In einer Zeit, in der Amsterdam oft als Beispiel für maßlosen Tourismus herhalten muss, schärfen solche Bilder den Blick. Abseits des oft überlaufenen Grachtengürtels sieht man nämlich vor allem das: eine ganz normale Metropole.