Wenn sich hinter dieser Tür nicht etwas ähnlich Großartiges verbirgt wie die Grabkammer von Tutanchamun oder die Sixtinische Kapelle, fallen die fünf Besucher, die ungeduldig darauf warten, endlich eingelassen zu werden, in ein so tiefes Loch der Enttäuschung, das bodenlos zu nennen eine bodenlose Untertreibung wäre. Seit einer Viertelstunde sitzen sie nun im Vorraum des Oratory of the Sacred Heart und lassen sich von der ehrenamtlichen Führerin Miss Pilkington auf das vorbereiten, was im Inneren des Kirchleins auf sie warten soll. Miss Pilkington möchte es offenbar nicht bei einer knappen Einführung belassen, weil sie glaubt, dass der Besuch eines besonderen Ortes auch eine besondere Ouvertüre verdient. Mit Verve feuert sie Salven von Schwärmereien auf ihre Gäste ab, bis diese, angepeitscht wie ein Team gälischer Fußballspieler von ihrem Trainer, nur noch losstürmen wollen.



Und das tun sie auch, als Miss Pilkington endlich das Startsignal gibt. Beim Erreichen des Eingangs bremst die Gruppe aber plötzlich wieder ab. Das Gefühl, etwas Besonderes zu tun, verlangsamt ihren Gang. Mit dem nächsten Schritt hinein in die kleine Kapelle ist es, als sei man in eines dieser Pop-up-Bücher geraten, aus denen beim Aufschlagen einer Seite durch spezielle Falttechniken integrierte Elemente herausspringen und dadurch räumlich erscheinen. Seltsame Tiere hüpfen da die Wände entlang. Tänzelnde, ineinander verknotete Schlangen; Flamingos und Pelikane, deren Hälse und Schnäbel sich zu Ringen zusammenrollen, und Oktopustentakel, die ein kompliziertes Schlaufenlabyrinth formen. Dazu ein vielfarbiges Medley aus verschlungenen Mustern, Spiralen und Kreuzen, das einen schwindelig macht.

Absolut Insta-tauglich

Außer tiefem Ein- und langem Ausatmen ist nichts zu hören. Niemand greift zu Smartphone oder Kamera, und das trotz der totalen Instagram-Tauglichkeit des Ambientes. Ist das jetzt etwa der mystische Moment der Epiphanie, einer jähen geistigen Manifestation, wie sie einst die drei Weisen aus dem Morgenland erlebten, als sie das Kind in der Krippe erkannten? Der Erweckungsmoment, der staunen, glauben und selbst die Selfie-Sucht vergessen lässt? Nein, es ist der Augenblick, in dem alle Miss Pilkington das lange Vorspiel verzeihen. Das musste vorher erledigt werden, denn umgeben von diesen Bildern lässt sich kaum etwas sagen, ohne völlig pathetisch oder banal zu wirken. Dann lieber sprachlos bleiben.



© Thomas Schneider / bildbaendiger.de

Selbst Menschen, die sonst nur religiöse Zaungäste sind, können sich der spirituellen Kraft, die von diesem kleinen Raum ausgeht, nicht entziehen. Man kann sich die Bilder eine Stunde lang anschauen oder einen Tag. Je länger man davor stehen bleibt, desto unbeschreiblicher wird das Gefühl, das einem beim Betrachten erfasst, als ob man hineingezogen würde in diese mystische Malerei, eintauchen in den schillernden Überschwang aus Purpurrot, Honiggelb, Lilienweiß und Smaragdgrün. Die Farben glühen und lodern, als hätte man sie angezündet. Es ist nicht allein die Schönheit der Malerei und ihre Besinnlichkeit, die den Zauber dieses Ortes ausmachen. Seine Magie besteht darin, dass er das Werk einer einzigen Frau ist, das der Dominikanernonne Mary Concepta.



1874 als Lilly Lynch geboren, lernte sie das Malen im Atelier ihres Vaters Thomas Joseph Lynch, der die Renaissance der keltischen Kunst in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt hatte. Nach seinem frühen Tod führte die erst 16-jährige Lilly das Geschäft des Vaters fort, doch ein Brand zerstörte das Studio und damit auch alle Träume, als Künstlerin Karriere zu machen. Mit Anfang 20 trat Lilly in das Kloster der Dominikanerschwestern in Dún Laoghaire ein und unterrichtete als Lehrerin für Kunst, Handwerk und Musik. Vermutlich hätte die Welt nie von dieser Frau erfahren, wenn nicht so viele irische Soldaten im Ersten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern von Flandern gefallen wären. Zu ihrem Gedenken schenkte Belgien der Gemeinde von Dún Laoghaire eine Herz-Jesu-Statue. Eigens für sie wurde The Oratory of the Sacred Heart im Jahr 1919 erbaut, und dann schlug Lillys große Stunde. Gott, dem Designer aller Dinge, hatte sie ihr Leben geweiht und durfte nun als Nonne selbst zur Designerin werden und tun, wozu sie sich eigentlich berufen fühlte.