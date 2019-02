Häufig wollen wir nur von A nach B kommen und haben keinen Blick dafür, was sich jenseits unseres Wegs abspielt. Dabei könnte er sich lohnen. Die Bilder von Joshua Dudley Greer wirken wie ein fantastisches Daumenkino. Aufgenommen hat sie der Fotograf aus Atlanta entlang der Interstate Highways, deren Netz die USA überzieht und das gen Osten immer dichter wird. Man sieht eine von gelben Schulbussen eingefriedete Schrottautosammlung, einen lichterloh brennenden Wagen auf dem Seitenstreifen, eine mit ihrem Hab und Gut am Straßenrand gestrandete Familie und ein Werbeplakat mit einem verzweifelten Hilferuf. Wir zeigen Bilder aus Greers Buch Somewhere Along the Line, das im Kehrer Verlag erschienen ist.