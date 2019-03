Wo ist er denn nun, der versprochene Gletscher? Diese Frage bekommt Ron Kapteyn immer öfter zu hören. Von Touristen, die an der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in die historische Gletscherbahn steigen, nach unten fahren, dort aber nicht ewiges Eis, sondern Geröll unter den Wanderschuhen – oder eben Flipflops – haben. Wenn sie dann ihrer Enttäuschung Luft machen, antwortet Ron, ausgebildeter Bergwanderführer und Nationalpark-Ranger, dass die Wanderer etwas spät dran seien: "1967 war er noch da!" Seit einigen Jahren schrumpft die Pasterze jährlich um rund 50 Meter, in 30 Jahren könnte der größte Gletscher Österreichs ganz verschwunden sein.

Vielleicht will sich ja der über dem Eisfluss thronende Großglockner – höchster Gipfel des Landes – wegen solch trüber Aussichten an diesem Septembertag nicht blicken lassen. Aber der 62-jährige Ron, seine Frau Caroline und diese erste Etappe des Alpe-Adria-Trails haben gegen Regen und fernen Donner so viel aufzubieten, dass am Ende des Tages jegliche Enttäuschung vergessen sein wird. "Ich war 1962 zum ersten Mal hier und sofort vom Bergvirus infiziert. Damals kamen die ersten niederländischen Touristen, Kärnten war wegen der lockeren, freundlichen Leute und des Wetters beliebt. Bei uns Limburgern sowieso, weil wir auch aus einem Dreiländereck kommen", verrät Ron. Wenn er im Dialekt des Mölltals die Regionen des Alpe-Adria-Trails aufzählt, Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien, ist manchmal noch seine Muttersprache Niederländisch herauszuhören. Seit 2005 lebt er nun hier, aber das Ehepaar hat seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten. In solchen Kategorien denken beide ohnehin nicht: "Wir fühlen uns in erster Linie als Weltbürger", meint Ron dazu. Gattin Caroline hat ebenfalls die Bergwanderführer-Prüfung abgelegt, die beiden sind die einzigen nicht-österreichischen Nationalpark-Mitarbeiter. "Bei der Überreichung meines Diploms hat Ron die meisten Komplimente bekommen, weil er mich so gut ausgebildet hat", sagt sie lachend. "Wenn wir mit einer Gruppe unterwegs sind, bin ich meistens die rote Laterne."

Dieser Artikel stammt aus “ADAC Reisemagazin“ Nr. 169

Auf dieser Etappe ist die Gefahr, verloren zu gehen, relativ gering. Zu gut ist die Ausschilderung, zu spannend sind die Erklärungen der Guides. Etwa zu den vier Klimazonen, die man auf den gut 1.000 Metern hinunter nach Heiligenblut durchquert, die eigentlich den 4.000 Kilometern zwischen Salzburg und Spitzbergen entsprechen. Oder zur Botanik, von der Kraut­weide, dem kleinsten Baum der Welt, über Flechten, die in einem Jahr nur 0,1 Millimeter wachsen, bis zum tiefblau blühenden, hochgiftigen Eisenhut. "Vor ein paar Jahren hat eine junge Frau, die abnehmen wollte, gehört, die Pflanze wirke appetitzügelnd. Sie hat sich einen Tee daraus aufgebrüht, innerhalb weniger Stunden war sie tot." Diese Geschichte erzählt Ron an der Bricciuskapelle. Hierher pilgern Gläubige, um zu dem Heiligen zu beten und um sich mit Quellwasser das Gesicht zu benetzen – es soll schließlich gegen Augenleiden helfen.

37 Etappen, 37 Tage vom Großglockner bis ins italienische Muggia, das ist den meisten Wanderern dann doch zu viel. Sie suchen sich besonders attraktive Passagen des Trails aus und lassen sich vom Buchungscenter die Transfers sowie die Übernachtungen organisieren. Etwa auf der Alexanderhütte in fast 1800 Metern Höhe. Auch für Wanderer, die erst in der Dunkelheit eintreffen, haben die Hüttenwirte Uschi und Franz noch ein herzliches Willkommen parat, deftige Fleisch- und Kasnudeln – und den vielleicht schönsten Schlafplatz Kärntens. Das zeigt sich am nächsten Morgen, als der Wanderer in der Almrauschsuite aufwacht und, noch ohne den Kopf vom Kissen zu heben, den Millstätter See unter sich ausgebreitet liegen sieht. Franz hat die lang vernachlässigte Alpe auf Vordermann gebracht, überwucherte Weiden gemäht und die alte Kulturlandschaft wiederhergestellt: "Nach dem Mähen sind Samen aufgegangen, die jahrelang im Boden geschlummert hatten. Die Artenvielfalt ist explodiert, wir haben sogar einen Preis für die schönste Blumenwiese Österreichs bekommen." Es fällt schwer, sich von diesem Ort zu lösen, wo Sennerin Rebekka in aller Frühe Schnittlauchfrischkäse, Almmozzarella und Bergkäse macht, der direkt auf dem Frühstücksbüfett landet. Sie hat viel zu tun und verbreitet dabei auch noch gute Laune, wenn sie von sich sagt: "Jeden Tag muss ich vier bis fünf Stunden putzen: den Käse, ich bin die Putzfrau des Käses!"

Durch das Fenster ist eine Herde prächtiger Rinder zu sehen, die vom Stall auf die Weide zieht. In dieselbe Richtung, in der die heutige Etappe Nummer 13 verläuft. Also nichts wie hinterher, schließlich sind fast 23 Kilometer zurückzulegen, es lockt die Aussicht auf die gerundeten Nockberge und auf die lang gestreckten Kärntner Seen. Leider macht der Wettergott nicht mit und lässt dichte Regenwolken herabsinken. Das wiederum lenkt den Blick auf den Weg. Da liegen fingerspitzenkleine Granatsteine und zeugen von der größten alpinen Lagerstätte des Minerals, das als "Feuerstein der Liebe" gilt. Auf dem Granattor ist seine Geschichte in großen Lettern wiedergegeben, Tonnen des Gesteins füllen das 2009 konstruierte Portal, dessen Architektur an antike römi­sche und griechische Vorbilder erinnert. Ein Beispiel dafür, dass auf dem Trail trotz aller sportlichen Herausforderungen Kultur und Genuss im Vordergrund stehen, das sogenannte Wandern im Garten Eden. Und manchmal kommt die Kultur auch gerade recht, wenn wieder ein Regenguss niedergeht und die Tür der Wallfahrtskirche St. Maria zu Matzelsdorf offensteht. Leuchtend bunte Malereien schmücken ihre Wände, Kanzel und Decke, hierher pilgerte man schon im 17. Jahrhundert, um gegen die Pest anzubeten.

Der Millstätter See ist erreicht, in Döbriach wartet das trockene, vorgeheizte Taxi, das neun Etappen zu Fuß erspart und die Grenze nach Slowenien überquert. Es ist ein fließender Übergang, leben doch im Südosten Kärntens mehrere Tausend Menschen, deren Muttersprache Slowenisch ist. Die letzte Silbe in geografischen Namen wie Zagutnig, Gatternig oder Kaponig verrät dort die Zugehörigkeit zum slawischen Sprachraum. Allerdings sind die Berge in Slowenien von einem ganz ­anderen Kaliber. Edvin Kravanja kennt sie bestens, allein den Triglav, mit 2874 Metern höchster Gipfel des Landes und Kern des nach ihm benannten Nationalparks, hat der drahtige Guide schon mehr als 30-mal bestiegen. "Er ist technisch nicht besonders anspruchsvoll, man muss nur wissen, wie man einen Klettersteig geht", relativiert er seine sportlichen Leistungen. In Kranjska Gora, Ziel für Wintersportler aus aller Welt und für Österreicher und Italiener, die günstig tanken, essen und einkaufen wollen, beginnt Etappe 23. Bald zeigen sich im Süden weitere schroffe ­Höhepunkte der Julischen Alpen wie ­Razor, Prisojnik und Škrlatica, alle deutlich jenseits der 2500 Meter. Meist arbeitet Edvin im Infozentrum. Umso motivierter ist er daher heute, den ganzen Tag draußen zu verbringen, den Gästen die bewegte und teilweise tragische Geschichte dieser Region näherzubringen.