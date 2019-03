1. Tag

Einen der schönsten Blicke über Brüssel hat man oberhalb des Kunstbergs. Hinter den Gärten, die für die Weltausstellung 1910 angelegt wurden, ragt in der Ferne der Turm des gotischen Rathauses am Grand-Place in die Höhe. Am Wochenende spielen Straßenmusiker alte Klassiker, Eiswagen verkaufen die typisch belgischen Waffeln.

Ein paar Meter weiter am Place Royale liegt die Brüsseler Museumsmeile. In diesem Frühjahr dreht sich hier alles um Pieter Bruegel den Älteren. 450 Jahre nach seinem Tod präsentieren die Königlichen Museen der Schönen Künste "Ungesehene Meisterwerke". Das Museum besitzt die weltweit zweitgrößte Sammlung des flämischen Renaissancemeisters, zudem werden in Kooperation mit Google Bruegel-Gemälde aus anderen Museen mittels digitaler Technik zugänglich gemacht. So sollen für den Besucher Details auf Bruegels "Wimmelbildern" sichtbar werden, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann.

Gleich in der Nachbarschaft befindet sich das Museum eines weiteren berühmten Künstlers der Stadt: des Surrealisten René Magritte. Die Sammlung des Museums umfasst zahlreiche seiner irritierend poetischen Bilderfindungen, darunter auch sein letztes Gemälde Das unbeschriebene Blatt. Entstanden 1967, zeigt es eine Nachtlandschaft mit leuchtend hellem Mond. Um die Ecke vom Musée Magritte geht es noch einmal um Pieter Bruegel: Im Palais des Beaux-Arts, kurz Bozar, widmet man sich ab 20. Februar der Druckgrafik im 16. Jahrhundert, einem Medium, in dem Bruegel schon zu Lebzeiten ausgesprochen erfolgreich war.

Nach einem Blick auf den Königspalast, der in den Sommermonaten auch für Besucher zugänglich ist, nehmen wir die mondäne Rue de la Regence in Richtung Justizpalast. An der Kathedrale St. Michael und St. Gudula biegen wir ins Viertel Sablon ein. Auf dem Platz unterhalb der Kathedrale findet am Wochenende ein Antiquitätenmarkt statt, wo man Gemälde, Schmuck und Silberbesteck in teils erstaunlicher Qualität entdecken kann. Am Place du Grand Sablon hat auch einer der besten belgischen Chocolatiers, Pierre Marcolini, sein Geschäft.

In den Seitenstraßen verstecken sich bedeutende Galerien, Brüssel ist ein Zentrum des europäischen Kunsthandels. In der Rue de Minimes etwa findet man Kunst der Antike bei Harmakhis und klassische Skulpturen bei Desmet. Nur zwei Minuten weiter in der Rue Haute­ 132 wohnte übrigens Pieter Bruegel im 16. Jahrhundert. Wer wissen möchte, wo der große Maler den Bund der Ehe schloss und begraben wurde, sollte die nahe Kapellenkirche besuchen.

Das nächste Ziel ist das Café La Fleur en Papier Doré. Hier traf sich schon Magritte mit seinen Surrealistenfreunden. Die alten Lampen und Holzmöbel sorgen nach wie vor für die richtige Atmosphäre, um über eine Pfeife zu diskutieren, die keine ist. Mehr über Magritte kann man in seinem Wohnhaus im Brüsseler Stadtteil Jette lernen. In der Rue de Esseghem 135 wohnte er von 1930 bis 1954.

Nun geht es zum schönsten Platz Europas, dem Grand-­Place. Das Rathaus aus dem Mittelalter ist gut erhalten, und die prächtigen barocken Zunfthäuser beeindrucken mit ihren Figuren und Inschriften. Vorbei an den Schokoladenläden schlendern wir zur ehemaligen Börse und werfen einen Blick auf das prachtvolle Palais des 19. Jahrhunderts.

Zeit für das erste belgische Bier bei Moeder Lambic, das bekannt ist für regional ausgewählte Biersorten. Auf dem Weg kommt man an der Ecke Plattesteen vorbei. Dort ist seit 1991 der erste belgische Comic auf einer Hauswand zu sehen: eine Szene aus Broussaille von Frank Pé. Das riesige Gemälde zeigt einen rothaarigen Burschen, der mit seiner gut gelaunten Freundin Catherine durch Brüssel bummelt. Wer aufmerksam durch die Stadt geht, kann bis zu 50 großformatige Comicszenen finden.

Den Abend lassen wir im Restaurant Le Zinneke im Stadtteil Schaerbeek ausklingen. Schon seit über 60 Jahren wird dort das typische Brüs­seler Gericht Moules Frites in 69 Varianten serviert.