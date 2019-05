12/13

Winona Lewis in Barklies Scheune. Winona ist in Sycamore Canyon aufgewachsen. Sie hat in dieser Scheune unzählige Stunden getanzt. Die Scheune war Treffpunkt für die Tanz- und Musikszene. Der Stuhl, in dem Winona sitzt, war Barklies Stuhl. William Barklie Henry ist im Oktober 2014 verstorben.