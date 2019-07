In den vergangenen Monaten kam es zu zahlreichen Klimaprotesten: Schülerinnen und Schüler gingen weltweit für #FridaysForFuture auf die Straße. Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg wurde als Anführerin für die neue Bewegung auserkoren. Und sie hat Einfluss: Nun steht die Urlaubssaison an und einige Menschen überlegen, für ihre Reisen weniger umweltschädlichere Transportmittel zu nutzen.

Wie machen Sie in diesem Jahr Urlaub? Haben die Klimaproteste und Greta Thunberg Ihre diesjährigen Reiseplanungen beeinflusst? Reisen Sie anders? Campen Sie auf Rügen oder fliegen Sie in die Ferne? Fahren Sie mit dem Zug nach Italien oder steigen Sie in ein Flugzeug nach Teneriffa? Oder kann der oder die Einzelne durch das eigene Reiseverhalten ohnehin kaum etwas verändern?



Sagen Sie uns in dieser Umfrage, wie Sie in diesem Jahr reisen:

Die Umfrageergebnisse werden wir in der kommenden Woche auf ZEIT ONLINE auswerten.

Sie können uns Ihre Gedanken und Erfahrungen im Formular schildern oder im Kommentarbereich posten. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, gern auch anonym.



In diesem Kommentarbereich werden nur Antworten auf die oben gestellten Fragen veröffentlicht. Bitte nutzen Sie zur Diskussion über verwandte Themen die Kommentarbereiche unter anderen Texten auf ZEIT ONLINE.