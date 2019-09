Auf einer Familienzusammenkunft erzählt neulich die Tante von ihrem 40. Geburtstag und dem tollen Geschenk, das sie zu dem Anlass überreicht bekam: eine gemeinsame Reise mit ihren Freundinnen. Erwartungsvolle Gesichter schauen sie an. Wohin wird es wohl gehen? Trekkingurlaub in Transsilvanien? Wellnesswochenende in Westerland? Oder Malen in Matera, der EU-Kulturhauptstadt 2019? "Wir fahren nach Erfurt!", sagt die Beschenkte überglücklich und am Tisch wird freundlich gelächelt, einzelne Augenbrauen zucken, jemand lacht kurz auf und die Oma empfiehlt einen "super leckeren Bäcker" in der Hauptstadt Thüringens.



Ich gebe zu, das mit dem Lachen war ich. Aber Nachdenken verdrängt den Hochmut schnell: Ist doch voll besonders, wer macht schon Urlaub in Erfurt? Und dazu noch vergleichsweise klimafreundlich. Also, eine Reise nach Erfurt ist vermutlich das Coolste, was man so machen kann dieser Tage.



Und um Coolness, darum geht es ja oft. Vor allem in der Freizeit, da will man verrückten Sport machen, schon mal von Ötillö gehört zum Beispiel? Da will man beim Reisen alles richtig machen, Cappuccini sagen und kein Airbnb buchen. Nicht erst seit Dia-Abend und Social Media ist das so: Urlaub ist Distinktion, ist Darstellung von Status, Wissen, Mut oder Übermut. Und das zeigt sich besonders am sogenannten Individualreisenden, der über den Pauschaltouristen die Nase rümpft und kein Mitleid hat mit denen, die nach der Pleite vom Reisekonzern Thomas Cook in der Dom-Rep festsitzen oder deren Vermählung ausfällt, weil sie ein Hochzeitspaket gebucht hatten. Der Individualtourist fragt sich, "warum der Depp mit der Tui nach Tunesien fliegt", er glaubt, Pauschalurlaub sei out, und er sagt Sätze wie: "Mallorca hat auch wirklich schöne Ecken", die natürlich nur er kennt. Geheimtipp.



Als Pauschalreise wird bezeichnet, wenn mindestens zwei Leistungen pro Reise bei einem Unternehmen gebucht werden. Flug und Hotel oder Flug und Bustour oder Vollpension vielleicht auch. Und angesichts des Endes von Thomas Cook möchten einige gleich das Ende der Pauschalreise ausrufen. Denn das Rundum-sorglos-Paket fühlt sich nicht mehr richtig an in einer Zeit, in der man E-Mails schließt mit: "Schöne Grüße aus dem ICE nach München", in der Konsum eine Haltung ausdrücken soll und wütende Jugendliche zeigen, dass es für Sorglosigkeit jetzt wirklich zu spät ist.



Doch anhand von Zahlen lässt sich das Ende der Pauschalreise nicht belegen. Zwar ist für die Tourismusbranche der Urlauber, der sich erst mittags entscheidet, in welcher Stadt er als nächstes übernachten will und das Hotel im selbstgebuchten Mietwagen per App reserviert, profitabler. Aber dem Pauschaltourismus geht es weiterhin recht gut, vermutlich auch weil die Löhne gedrückt werden. Laut Statista beträgt der Umsatz für das Jahr 2019 im Segment knapp über 8 Millionen Euro. Bis 2023 prognostizieren sie ein jährliches Umsatzwachstum von 3 Prozent. Und der Deutsche Reiseverband verkündet, das Jahr 2018 sei ein Pauschalreisejahr gewesen. Gemessen am Gesamtreisemarkt kam die Pauschalreise auf 53 Prozent.



Zwar dürfte das Reisebüro eines Tages wie die Videothek aussterben, weil wir immer einen Klick klüger sind als die Betreiber dieser Läden mit den merkwürdig verstaubten Schaufensterdekorationen, doch ein bisschen dauert das noch: Erst 2018 wurden erstmals mehr Reiseverträge übers Internet abgeschlossen als im Reisebüro.



Aber das Pauschalangebot ist eindeutig im Wandel. Auch weil die Wünsche der Kunden sich wandeln. Zwar soll die Pauschalreise weiterhin Sicherheit bieten, denn das Reisen wird immer noch als irgendwie gefährlich eingestuft - 2017 schlossen 50 Prozent eine Auslandskrankenversicherung ab - gleichzeitig wird die Reise als Ausdruck seiner Persönlichkeit gesehen. Man will nicht nur Erholung sondern Erlebnisse wieder mit nach Hause nehmen.