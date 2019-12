1. Tag

Mörderische Distanzen. Dichtes Gewimmel in den Straßen. Wer London zu Fuß erobern will, ist Tourist – oder wahnsinnig. Zumindest in den Augen der Einheimischen. Flaniert wird in Paris, die Londoner sausen seit 1863 durch ihre hassgeliebten U-Bahn-Röhren. Und doch: Verstehen kann man sie eigentlich nur beim aufmerksamen Spazierengehen, diese vielfältige, geschichtsträchtige und höchst eigensinnige Monsterstadt, die seit Jahrhunderten die Fantasie der Literaten beflügelt und in diesen Tagen wieder zur Bühne eines besonderen Schauspiels wird – des Brexit-Dramas.

Ob das Vereinigte Königreich am 31. Oktober wirklich "bye-bye!" zur EU gesagt hat, liegt bei Redaktionsschluss dieses Textes noch im berühmten Londoner Nebel. So oder so wird der Scheidungsprozess noch Jahre andauern. Die erste Tagesetappe führt uns thematisch durch ebendieses innerbritische Spannungsfeld zwischen Prime Minister, Parlament und Krone: Wir starten mit Blick auf die feine Spitztürmchenarchitektur der Houses of Parliament, die ab 1840 nach einem verheerenden Brand von Charles Barry im neogotischen Stil neu aufgebaut wurden. Im House of Commons verlaufen die Brexit-Debatten oft lautstark. Wer in dieser Kammer die Mehrheit hat, bestimmt das Schicksal des Landes, denn 1689 traten mit der Bill of Rights die Regenten William III. und Mary II. ihre Souveränität ans Parlament ab, das seitdem volle Gesetzesmacht besitzt. Auch Premierminister Boris Johnson darf das Parlament nicht aushebeln, wie Lady Brenda Hale unlängst per Urteil erklärte. Die Spinnenbrosche am Pullover von Großbritanniens oberster Richterin hätte dem hemdsärmligen Premier vielleicht eine Warnung sein können.

Der Weg führt nach Norden die Parliament Street hinauf und an der Downing Street vorbei, wo hinter der Tür mit der Nummer 10 Boris Johnson seine Pläne schmiedet. Als Mahnung, was Staatsoberhäuptern blühen kann, steht einige Meter weiter das Banqueting House von 1622 als einzig erhaltener Teil des einst riesigen Palace of Whitehall. Vor der hübschen Renaissancefassade, mit der der Architekt Inigo Jones in London den Palladianismus einführte, büßte Charles I. im Jahr 1649 seinen Kopf ein. Der katholische König hatte versucht, fünf Parlamentsabgeordnete verhaften zu lassen, damit den Englischen Bürgerkrieg ausgelöst – und diesen aus Geldmangel gegen die finanzstarke protestantische Mehrheit in der Hauptstadt verloren. Den Fehler, die Launen Londons zu unterschätzen, hat sich seitdem kein englischer Regent mehr geleistet.

Wir flanieren nun ein Stück die Themse entlang nach Osten – mit einem Zwischenstopp in der Courtauld Gallery im Somerset House mit ihrer Sammlung alter Meister und französischer Impressionisten – und dann durch die Gassen des Temple-Bezirks, wo Scharen von Anwälten das komplizierte britische Fallrecht studieren. Unser Ziel ist das kurioseste Museum der Stadt am weitläufigen Platz Lincoln’s Inn Fields: Hier baute der Architekt Sir John Soane Anfang des 19. Jahrhunderts sein Wohnhaus zu einer Wunderkammer um, innovative Lichtschächte inklusive. Heute glänzt das Sammelsurium aus Antiken, Architekturmodellen und bedeutenden Gemälden wie dem Zyklus A Rake’s Progress (1733–1735) von William Hogarth als Paradebeispiel für Londoner Exzentrik.

Wir gönnen uns nun eine kurze U-Bahn-Fahrt von Holborn zum Leicester Square. Wenige Minuten später betreten wir die National Gallery, die seit 1837 mit ihrem klassizistischen Portikus und der stattlichen Kuppel den Trafalgar Square dominiert. Zu den weltberühmten Gemälden, die hier bewahrt werden, gehören Jan van Eycks Arnolfini-Hochzeit, J. M. ­William Turners The Fighting Temeraire oder Vincent van Goghs Sonnenblumen.

Der Bau des Architekten William Wilkins sollte eigentlich auch die 1768 gegründete Royal Academy of Arts beherbergen. Aus Platzmangel befindet sich diese jedoch seit 1868 gut zehn Gehminuten entfernt im Burlington House an der belebten Piccadilly Street. Die Sonderausstellungen der Royal Academy lohnen eigentlich immer (derzeit steht mit Lucian Freud und Antony Gormley die britische Nachkriegskunst im Fokus). Nördlich beginnt das gediegene Mayfair-Viertel mit Galerien wie David Zwirner, Pace, Sprüth Magers, Thaddaeus Ropac oder Hauser & Wirth, die den Rang Londons als Herz der globalen Kunstwelt belegen.

Auf der Piccadilly Street belohnen wir uns jetzt mit einer Pause beim urenglischen Vergnügen des Afternoon Tea im Wolseley, bevor wir nach einem Spaziergang durch den Green Park den Buckingham Palace erreichen. In der Queen’s Gallery würdigt ab 15. November eine Schau King George IV. (1762–1830) als Kunstsammler. Die aktuelle Kronenträgerin Elizabeth II., die wegen der Brexit-Querelen um den Zusammenhalt ihres Reichs fürchten muss, verbringt in ihren Gemächern vielleicht die eine oder andere schlaflose Nacht. Wir ruhen hingegen – das passende Budget vorausgesetzt – nach der Tour königlich im Como Metropolitan London oder einem anderen Luxushotel an der Park Lane.