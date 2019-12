Die Annahme: Mindestens so schlimm wie die Kämpfe zwischen linkem und rechtem Deutschland sind die Auseinandersetzungen zwischen Norden und Süden, oben und unten, kurz: zwischen den drei deutschen Metropolen Berlin, Hamburg, München.



Der Versuch: Ein roast nach amerikanischem Vorbild. Das Prinzip des roasting hat dort eine lange Tradition, besonders bekannt sind die Shows des Fernsehsenders Comedy Central, wo Berühmtheiten wie Justin Bieber oder Alec Baldwin von Kollegen und Kolleginnen mit Witzen und peinlichen Anekdoten öffentlich "geröstet" werden. Drei Autoren wenden das Prinzip nun auf die drei größten Städte in Deutschland an, um ein für alle mal zu klären, wer die Königin von Deutschland ist.



Die Regeln: In einem WhatsApp-Chat verteidigen die drei Autoren ihre Stadt und machen die anderen mit verbalen Attacken so schlecht, bis einer heult. Die erhöhte Schwierigkeit besteht darin, dass die drei selbst Zugezogene sind und in diesem Chat echten Lokalpatriotismus für ihre neue Heimatstadt beweisen müssen, um zu gewinnen: Francesco Giammarco zog aus München nach Hamburg, Niclas Seydack aus Schleswig-Holstein nach München und Carolin Würfel von Leipzig nach Berlin.