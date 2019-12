Wahrscheinlich ist es eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, das Naheliegende, das Selbstverständliche, das Normale infrage zu stellen – einfach nur, weil sich die Umstände geändert haben. Seit ich vier Jahre alt war, stand ich auf Skiern. Es gehörte dazu, zum bayerischen Winter, den Weihnachtsferien, der Familientradition – eine Art wintersportliche DNA.



Berg rauf und immer wieder Berg runter: Ich genoss die Beschleunigung durch mein eigenes Gewicht. Jedes Gramm brachte mehr km/h. In der Schule war ich immer nur mittelsportlich. Vielleicht habe ich Skifahren deshalb so geliebt: Es war Sport, aber kein Training, ich schwitzte, aber bekam keinen roten Kopf. Und ich war draußen, in der Natur. Heute denke ich: Skifahren ist als Sport verkleideter Spaß, der das kaputtmacht, was er zu lieben vorgibt.

Denn geht es beim Skifahren wirklich darum, in der Natur zu sein? Oder geht es nicht viel mehr darum, die Natur für den eigenen Hedonismus zu benutzen? Was zwangsläufig immer irgendwelche Folgen hat.



Unsere familiären Skiurlaube verlagerten sich über die Jahre aus dem Allgäu weiter rein in die Alpen, nach Südtirol, in höher gelegene Gebiete. In Deutschland lag einfach nicht mehr genug Schnee. Weil Menschen CO2 ausstoßen, indem sie zum Beispiel mit dem Auto in den Skiurlaub fahren, steigen die Temperaturen. Weil es wärmer wird, kommen Niederschläge vermehrt als Regen am Boden an. Deshalb verschwindet der Schnee – und damit nicht nur die Grundlage, sondern auch die Berechtigung fürs Skifahren.

Schnee von gestern? Nein, aus dem letzten Jahr

Dass ich mit dem Skifahren aufgehört habe, geschah nicht etwa, weil ich mir so viele schlaue Gedanken gemacht habe: Erst kam die Geldnot, dann die Moral. Als Studentin hatte ich weder die Lust, weiter mit den Eltern in Skiurlaub zu fahren, noch die Kohle, es allein zu tun. Also war Schluss – und heute bin ich froh darüber, dass ich es so leicht hatte, damit aufzuhören.



Als im Oktober in Kitzbühel die Skisaison 2019/20 startete, musste ein schmales Schneeband als Piste herhalten – aufgeschüttet aus Vorjahresschnee, der den Sommer über aufbewahrt wurde, eingepackt in Isolierplatten, Silofolie und ein Vlies, das vor Regen und UV-Strahlen schützt. So hat der Schnee dort auch die Hitzetage im Juni, Juli und August überstanden.

Andernorts wird Schnee einfach künstlich produziert. Der Deutsche Alpenverein hat bereits 2013 in einer Studie festgestellt, dass nur noch die Hälfte der untersuchten Skigebiete in den bayerischen Alpen natürlich schneesicher sind. Die anderen könnten "mittels aktueller Beschneiungstechnologie schneesicher gemacht werden". Die Erderwärmung wird daran in Zukunft nichts ändern, im Gegenteil. Anfang Dezember "bekannte" sich der selbst ernannte Sport- und Naturschutzverband trotzdem zum alpinen Wintersport. Da stellt sich die Frage: Wann bekennt sich der Deutsche Alpenverein zur Klimakrise? Und außerdem: definiere Naturschutzverband.

Schweizer Forschende haben schon in den Jahren 2006 und 2007 untersucht, wie viele Ressourcen die Skigebiete in Davos, Scuol und Braunwald in einem Jahr durch Schneekanonen blasen. Das Ergebnis: Die Kunstschneeproduktion machte zwischen 20 und 35 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs der untersuchten Gemeinden aus. Und allein das Skigebiet Parsenn/Gotschna in der Region Davos verbrauchte in einer Saison rund 1,7 Millionen Kilowattstunden Strom für die künstliche Beschneiung. Legt man die Daten des Stromspiegels zugrunde, könnten davon etwa 280 Häuser mit je vier Bewohnern ein Jahr lang versorgt werden – und das sogar, wenn sie einen im Vergleich sehr hohen Stromverbrauch haben. Ein Jahr lang Licht, kochen, Netflix gucken. Muss man sich leisten können, das Problem schneeloser Winter unter Tonnen von Kunstschnee zu verstecken.



Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos hat zudem herausgefunden: Wo im Winter Kunstschnee liegt, wachsen im Sommer andere Pflanzen als üblich. Nur auf Naturschneepisten Ski zu fahren, ist aber auch kein Ausweg: Dort nehmen Vielfalt und Produktivität der Pflanzen ebenfalls ab. Der mechanische Schaden durch Skifahrer, die den Berg mit jedem Winter ein bisschen mehr abtragen, kann sogar noch größer sein als auf Kunstschnee-Pisten, Pflanzen und Boden werden noch mehr plattgefahren.

Leider ist Spaß kein relevantes Argument

Beim Skifahren benutzen wir die Natur also nicht nur, wir greifen auch in sie ein, verändern sie, zerstören sie. Verbrauchen Wasser und Strom, schlagen Schneisen, töten Pflanzen, roden Wälder. Wofür genau? Wenn die Antwort ist: Weil es Spaß macht, dann sollte man eine zweite Frage stellen: Ist Spaß ein relevantes Argument? Ich finde: nein. Wenn es beim Skifahren nur um Spaß geht, dann können wir leicht darauf verzichten – leichter zum Beispiel als aufs Autofahren, das zumindest manchmal noch einen Zweck erfüllt.



Mit dem Spaß hat sich aber über Jahrzehnte ein Tourismus etabliert, von dem ganze Gemeinden abhängen. Die Schneekanonen sind also nicht nur ein fragwürdiges Mittel, um die Veränderung des Klimas zu kompensieren, sondern auch der verzweifelte Versuch, finanzielle Verluste zu vermeiden. Es ist sicher nicht leicht, das von jetzt auf gleich umzustellen und alternative Tourismuskonzepte zu entwickeln. Aber auf Schnee zu setzen, obwohl klar ist, dass er verschwinden wird, ist nicht nachhaltig – auch nicht aus ökonomischer Sicht.



Am Wichtigsten ist aber, dass wir unsere Vorstellung von Tourismus verändern, dafür ist Skifahren nur ein Beispiel. Wir reisen viel zu oft von der Stadt in die Natur, um sie angeblich zu genießen und eigentlich kaputt zu machen. Stellen uns mit Hunderten anderen in die Schlange am Sessellift und kratzen dann über die mühevoll beschneite Piste, rechts und links der Schlamm. Macht das noch Spaß?



Um in der Natur zu sein, braucht man Zeit. Man muss sich einlassen auf das, was natürlich ist, anstatt es an die eigenen Ansprüche anzupassen. Auch für Wanderwege werden Bäume gefällt, auch Wanderschuhe zertrampeln Grün, und auch ein Wandergebiet kann überlaufen sein. Aber Wandern ist nicht in der gleichen Form auf diese Zerstörung ausgerichtet wie Skifahren.



Wer einmal einen Berg hinaufwandert, vom Fuß bis zum Gipfel und wieder zurück, anstatt sich mit dem Lift hochschleppen zu lassen und möglichst schnell wieder ins Tal zu carven, wird wissen, was ich meine: Wenn man keine Hilfsmittel außer den eigenen Beinen und ein paar Trampelpfaden hat, dann kann man so einen Berg nicht beherrschen. Man kann nur hoffen, dass er einen bis nach oben lässt.