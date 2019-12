Am Montagmittag ist der Vulkan "Whakaari" auf der neuseeländischen Insel White Island ausgebrochen. 47 Menschen, darunter vor allem internationale Touristinnen und Touristen, befanden sich auf der Insel, als 3.500 Meter Rauch und Asche in die Luft geschleudert wurden. Nach aktuellem Stand starben dabei mindestens acht Menschen, etwa dreißig Menschen erlitten schwere Verbrennungen, viele von ihnen schweben in Lebensgefahr und müssen künstlich beatmet werden. Einige werden noch vermisst.



Seit dem Ausbruch hat der Vulkan immer wieder Dampf- und Schlammstrahlen ausgespuckt und die Bergungsarbeiten verhindert. Zu weiteren Ausbrüchen kam es jedoch nicht. Trotzdem besteht laut dem geologischen Überwachungszentrum GeoNet für neuseeländische Vulkane eine Wahrscheinlichkeit von 50 bis 6o Prozent für zukünftige Eruptionsaktivitäten in den nächsten 24 Stunden.



White Island wurde 1769 von dem britischen Seefahrer James Cook entdeckt und ist seit 1953 ein Naturschutzgebiet. Die "Weiße Insel" befindet sich in Privatbesitz und ist vor allem bei Kreuzfahrttouristen ein beliebtes Ausflugsziel. Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean International bot beispielsweise eine Exkursion mit dem Titel "White Island Volcano Experience Cruise and Guided Exploration" an. Mittlerweile wurde das Angebot von der Website des Unternehmens gelöscht. Versprochen wurde eine Tour "zu einem der aktivsten Vulkane der Welt". Der Höhepunkt des Ausflugs sollte der Besuch des Kraterkomplexes sein, der unter anderem mit den Worten "Get close to the drama" beworben wurde. Mit Hilfe von Gasmasken würden die Reisenden die Dämpfe, brodelnden Schlammgruben und heißen Vulkanströme aus nächster Nähe beobachten und beeindruckende Fotos schießen können. Zu dem Vorfall am Montagmittag liegen noch keine offiziellen Aussagen von Royal Caribbean International vor.



Bereits im November hatten Seismologen eine erhöhte vulkanische Aktivität festgestellt und erst vergangene Woche hatte das neuseeländische Institut für Geologie die Warnstufe von Stufe 1 auf Stufe 2 erhöht. Warum durften Touristinnen und Touristen die Insel am Montag besuchen? Wurden sie ausreichend über die Risiken einer Vulkantour informiert? War der Ausbruch nicht vorhersehbar? ZEIT ONLINE hat mit der Vulkanologin Dr. Eleonora Rivalta aus Potsdam gesprochen und klärt die wichtigsten Fragen.



Wie gefährlich ist der Vulkan auf White Island? "Der Vulkan auf White Island ist sehr aktiv, es kann also immer zu einem Ausbruch kommen", sagt Dr. Eleonora Rivalta, Vulkanologin am Helmholtzzentrum für Geowissenschaften in Potsdam. Wie ein Ausbruch aussieht, sei aber von Fall zu Fall unterschiedlich. Nicht immer spucke ein Vulkan sofort Lava. Auf White Island kam es sehr wahrscheinlich zu einer Dampfexplosion, wobei vor allem Asche und nur wenig Gestein aus dem Krater herausgeschleudert wurden. Vor allem durch die Hitze des Dampfes erlitten viele Besucher und Besucherinnen der Insel starke Verbrennungen, andere könnten an Vergiftungen verstorben sein. Besonders gefährlich sei der Vulkan auf White Island laut Dr. Rivalta für Menschen, weil er so zugänglich ist. "Andere Vulkane wie der Ätna oder Vesuv sind Berge, die man besteigt und in deren Krater man nicht hineingeht, aber auf White Island liegt der Vulkan größtenteils unter dem Wasser", sagt sie. Die Menschen könnten in den Krater hineingehen.

Warum war der Ausbruch nicht vorhersehbar? Dampfexplosionen sind schwieriger vorhersehbar als andere Ausbrüche. Wenn Wasser und Dampf sich im Inneren eines Vulkans ausdehnen, fällt das Messgeräten kaum auf. Dr. Rivalta verweist auf den Ausbruch des Vulkans "Ontake" in Japan, bei dem 2014 bei einer Dampfexplosion 63 Menschen starben: "In Japan gibt es viele gute Vulkanologen und Messinstrumente, aber auch dort hat man die Gefahr nicht rechtzeitig erkennen können."

Was passierte bei dem Ausbruch? Dr. Rivalta vermutet, dass die Menschen auf White Island nach der Dampfexplosion nur wenige Minuten Zeit hatten, bevor Asche, Dampf und Steine an die Oberfläche kamen. Bei anderen Ausbrüchen könne es sich um Stunden handeln, bis das Magma aus zwei oder drei Kilometern Tiefe an die Oberfläche dringen würde. Nach oben Link Link zum Beitrag

Warum durften Touristinnen und Touristen einen aktiven Vulkan besichtigen? Etwa 10.000 Menschen besuchen jährlich die Insel. Geologen und Geologinnen hatten bereits vor Monaten eine erhöhte vulkanische Aktivität festgestellt und erst vergangene Woche hatte das neuseeländische Institut für Geologie die Warnstufe von 1 auf 2 erhöht, die bedeutet: "mäßige bis erhöhte Vulkanaktivität". Aber auch auf Stufe 1, sagt Dr. Eleonora Rivalta, könnten sich spontan Dampfexplosionen ereignen. Trotzdem müsse jetzt geklärt werden, ob und wie die potenzielle Gefahrenlage an die Touristenführer weitergegeben wurde und inwieweit die Touristen und Touristinnen über den aktuellen Status des Vulkans von ihren Reiseanbietern informiert worden waren. Der Reiseanbieter White Island Tours behauptet beispielsweise, bisher auch bei Warnstufe 2 Ausflüge unternommen zu haben und die Sicherheitsvorschriften stets beachtet zu haben. "Jeder Tourist muss sich bewusst sein, dass etwas Schlimmes passieren kann, wenn er einen aktiven Vulkan besucht, denn Unfälle passieren immer", sagt Dr. Rivalta. Schon 2016 gab es einen Ausbruch auf White Island, bei dem sich allerdings keine Besucher auf der Insel aufhielten.

Wurden die Reisenden ausreichend über die Risiken einer Vulkantour informiert? Im Internet konnten Reisende auch vor dem Vulkanausbruch die sogenannten "Volcano Alert Bulletins" abrufen, die in Neuseeland die offizielle Quelle für Warnungen darstellen. Dass sich trotzdem viele von ihnen entschieden, auf die Insel zu gehen, kann aber auch damit zusammenhängen, dass es in den vergangenen 30 Jahren auch in dieser Warnstufe immer wieder Touren gegeben hat – ohne Todesfälle.

