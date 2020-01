1. Tag

Das Staunen beginnt auf dem letzten erhaltenen Brückenturm der im Mittelalter als achtes Weltwunder gefeierten und 1146 vollendeten Steinernen Brücke, lange Zeit der einzige Donauübergang zwischen Ulm und Wien. Denn von hier bietet sich ein einmaliger Blick über die Altstadt, die Brücke und den Fluss, jenen bedeutenden europäischen Wasserweg, auf dem bereits die Römer patrouillierten, Kaufleute ihre Waren bis nach Istanbul verschifften und fürstliche Gesandte reisten.

Von der Brücke aufwärts spazieren wir zunächst in östlicher Richtung zum Haidplatz und lassen dort bei einem Kaffee im Gasthof Goldenes Kreuz die mittelalterliche Kulisse auf uns wirken. Gegenüber findet sich beispielsweise das Gebäude der Neuen Waag, Ort der Religionsgespräche von 1541 zwischen Philipp Melanchthon und Johannes Eck und der mittelalterlichen Stadtwaage. Nebenan lohnt auch ein Blick in das Thon-Dittmer-Palais, dessen Außenfassade zwar vor 200 Jahren neoklassizistisch umgestaltet wurde, im großzügigen Innenhof jedoch seine gotische Architektur des Hochmittel­alters bewahrte.

Anschließend laufen wir zum Alten Rathaus, wo wir die holzvertäfelte Ratsstube mit ihren Wandgemälden zur Geschichte der Stadt und die schalldichten Nebenzimmer besichtigen. Natürlich gehört dazu auch ein Blick von oben auf den Rathausplatz, wo die Stadt bei Staatsbesuchen der Könige und Kaiser ihre Feste feierte, wo vom Kaisererker aus das Volk begrüßt wurde und es Münzen regnete, während im Keller des Hauses Gesetzesbrecher schmachteten. Noch heute sind dort Folterwerkzeuge zu besichtigen. Eine Erinnerung an jene Zeit, als die "peinvolle" Befragung noch Mittel der Rechtsfindung war.

Zuletzt wenden wir uns dem großzügig bemalten Reichssaal mit seiner freitragenden Decke zu, in dem der Immerwährende Reichstag tagte. Bereits den Eingangsbereich schmücken diverse Kaiserporträts, die darauf hinweisen, dass hier nicht nur Stadtgeschichte, sondern für 143 Jahre auch die politische Geschichte Deutschlands geschrieben wurde.

Zwar wurde der Reichstag 1806 aufgelöst, doch schon Jahrhunderte vorher gedieh ein Bürgerstolz. Unter geschickter Ausnutzung von Notlagen trotzten die Bürger im Jahr 1245 Kaiser Friedrich II. das Privileg der Selbstverwaltung ab. Es begannen die goldenen, knapp 200 Jahre währenden Regensburger Zeiten, in denen der Handel für Wohlstand sorgte. Die architektonische Pracht dieser Zeit lässt sich am besten auf dem Weg zum Historischen Museum bestaunen, vorbei an den Wohnpalästen der ehemals vornehmen Familien, etwa im Haus Heuport gegenüber dem Dom. Noch heute offenbart sich dort, welch großzügiger Lebensstil in den steinernen Patrizierhäusern gepflegt wurde: gewaltige Torbögen, breite Fenster zum Einblick in prächtige Festsäle, die Kreuzgewölbe früherer Hauskapellen. Vor allem aber leisteten sich wirklich wohlhabende Regensburger einen an das Haus geschmiegten Turm. Ungefähr 60 dieser Geschlechtertürme gab es einst, heute existieren noch 20. Sie prägen das Bild der mittelalterlichen Altstadt, der es Regensburg zu verdanken hat, dass es seit 2006 den Titel Weltkulturerbe trägt.

Im Historischen Museum, einem ehemaligen Minoritenkloster, stärken wir uns im begrünten Innenhof mit Blick auf gotische Fenster, einen ehemaligen Ziehbrunnen und Kreuzgänge. Gekräftigt streifen wir nun durch die verschiedenen Abteilungen, bestaunen die steinerne Gründungsinschrift von 179, als Kaiser Marc Aurel hier am Donauufer ein römisches Legionslager namens Castra Regina errichten ließ, die ausgestellten Gold- und Silberschätze oder das Gemälde "Die beiden Johannes" von Albrecht Altdorfer, der über 30 Jahre in der Stadt lebte und arbeitete.

Ein Teil der Mauer des römischen Legionslager namens Castra Regina © Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Direkt gegenüber dem Museum, am Dachauplatz, findet sich, äußerlich ein Parkhaus, der Zugang zur Legionslagermauer, wo sich ein großer Teil der originalen römischen ­Quadermauer erhalten hat. Nach einer kurzen Besichtigung spazieren wir zum Höhepunkt mittelalterlicher Baukunst, zum Dom St. Peter, der einzigen gotischen Kathedrale Bayerns, begonnen um 1270 nach dem Vorbild von Paris und Reims. Rund 600 Jahre dauerte die ­Fertigstellung dieser eindrucksvollen Manifestation reichen Bürgerstolzes, auf deren Fassade sich zahlreiche steinerne Apostel und Heilige versammeln. Im Innern überrascht die basilikale Anlage mit kräftigen Säulen und steilen Kreuzgewölben, dem silbernen Hochaltar von 1695 und den in ihrer ­Vollständigkeit einmaligen, in allen Farben des Lichts strah­lenden, mittelalterlichen Originalfenstern.

Nach so viel Geschichte beschließen wir den Tag mit einem Spaziergang über die Steinerne Brücke nach Stadtamhof, wo wir im Spitalgarten an der Donau bei zünftiger Küche und einem kühlen Bier aus der ansässigen Stiftungsbrauerei die Regensburger Kulisse auf uns wirken lassen.