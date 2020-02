Das Buchungsportal Airbnb hat in Kanada damit begonnen, die Buchungen junger Kundinnen und Kunden zu reglementieren. Das berichtet die Financial Times mit Verweis auf einen Unternehmenssprecher. Mit dem Pilotprojekt solle demnach die Buchung sogenannter Partyhäuser eingeschränkt werden, in denen es häufig zu Gewalt kommt.

Der Zeitung zufolge soll es Kundinnen und Kunden unter 25 nicht mehr möglich sein, sich in Häuser in der Nähe ihres Zuhauses einzumieten. Einige Nutzerinnen und Nutzer könnten Airbnb zufolge davon ausgenommen sein, wenn sie in der Vergangenheit besonders gute Bewertungen erhalten hätten. Laut der Financial Times wollte der Unternehmenssprecher nicht kommentieren, ob Airbnb eine Ausweitung der Reglementierungen auf andere Länder plane.

In der vergangenen Woche war es in einer Airbnb-Wohnung in Toronto zu einer Schießerei gekommen, bei der drei Menschen getötet wurden. Ende Oktober vergangenen Jahres wurden fünf Menschen bei einem Schusswechsel in einer Wohnung in Orinda in den USA getötet. Im Dezember hatte Airbnb angekündigt, all seine etwa sieben Millionen Häuser und Wohnungen weltweit verifizieren zu lassen. Im Januar gab das Unternehmen bekannt, 150 Millionen Dollar in Sicherheitsmaßnahmen investieren zu wollen, darunter 24-Stunden-Hotlines für aufgebrachte Nachbarinnen und Nachbarn sowie Sensoren zur Kontrolle des Geräuschpegels.