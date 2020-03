Israel hat wegen des Coronavirus erweiterte Einreiseverbote verhängt, die auch für Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten. Der Einreisestopp gilt ab Freitag, 6. März, für alle nicht israelischen Staatsangehörigen. Ausnahmen gibt es nur für Personen, die nachweisen, nach ihrer Ankunft eine 14-tägige häusliche Quarantäne antreten zu können, Hotels gelten nicht als häuslich. Die Fluggesellschaft Lufthansa und ihre Töchter Swiss und Austrian Airlines streichen aus diesem Grund alle Verbindungen nach Israel zwischen dem 8. und 28. März.

Thailand hat zwar keinen harten Einreisestopp verhängt, bittet aber einreisende Touristen um eine freiwillige zweiwöchige Quarantäne.

Das Königreich Bhutan hat alle Einreisen für zwei Wochen ausgesetzt, nachdem ein aus Indien eingereister Amerikaner als erster Corona-Infizierter des Landes registriert worden war.

Für China, Südkorea, Italien und den Iran, in denen besonders viele Infektionen diagnostiziert wurden, gelten derzeit keine landesweiten Reisebeschränkungen. Allerdings hat das Robert Koch-Institut (RKI) einzelne Regionen dieser Länder zu Risikogebieten erklärt. In Italien sind die Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und Südtirol betroffen, in Venetien nur die Stadt Vo. In China schätzt das RKI das Risiko in der Provinz Hubei als besonders hoch ein, in Südkorea in der Provinz Gyeongsangbuk-do.

Die Einreisebestimmungen Ihres Reiselands können sich derzeit auch spontan ändern. Informieren Sie sich also unbedingt kurzfristig, zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, bei der jeweiligen Landesvertretung in Deutschland oder bei der Deutschen Botschaft in Ihrem Reiseland.