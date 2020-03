Wir sind sechs Deutsche und ein Engländer in einem Surfcamp in Tamraght im Westen Marokkos, alle zwischen Mitte 20 und Anfang 30. Die Ausreise nach Deutschland ist nicht mehr möglich. Wie ist es, an einem großartigen Ort festzusitzen, wenn man plötzlich nicht mehr nach Hause kann und nicht weiß, wie sich die Lage entwickelt?

Am Samstagmorgen wird mir klar, dass ich schnellstens hier wegsollte. Das neue Coronavirus ist in Marokko angekommen, einem Land, das nicht darauf vorbereitet ist. Ich will nach Hause. Leider gibt es kaum noch Flüge nach Deutschland. Als ich doch noch einen Flug finde und meine Buchung kurze Zeit später per Mail bestätigt wird, lehne ich mich erleichtert zurück. Dann gehe ich noch mal surfen. Am Mittwoch soll ich von Marrakesch nach Düsseldorf fliegen. Als ich am Nachmittag in die Unterkunft zurückkomme, habe ich eine neue Nachricht in der Mailbox: Wegen der aktuellen Situation, heißt es darin, sei mein Flug gecancelt. Und nun?

Vor einer Woche hatte ich noch ganz andere Pläne. Als ich in Marokko ankomme, freue ich mich auf eine Teamleiterausbildung in der Sahara. Zwei Wochen lang soll ich ein deutsches Team zusammen mit Wüstennomaden durch die Sahara führen. Ich bin gut vorbereitet für die 300 Kilometer durch die Wüste. Vor der Tour möchte ich ein paar Tage surfen. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, dass das Surfcamp mein Quarantäne-Camp wird.



Am Dienstag, den 10. März erreiche ich mit dem Bus Agadir im Westen Marokkos. Ein Taxifahrer bringt mich nach Tamraght, mein Surfcamp sehe ich schon von Weitem, es liegt auf einem Hügel. Ein weißes schmales Haus mit blauen Fenstern, umrahmt von einer Mauer. Meine Freundin Leni wartet schon auf mich. Insgesamt sind wir neun Leute im Camp. Sechs Frauen aus Deutschland und ein Engländer. Dazu kommen die beiden Betreiber des Surfcamps: die Schweizerin Andrea und ihr marokkanischer Mann Omar.

Trügerisches Urlaubsgefühl

In den nächsten Tagen gibt es erst mal Wichtigeres als Nachrichten aus Deutschland. Wir frühstücken auf der Dachterrasse: Obstsalat, Fladenbrot und Amlou, eine marokkanische Erdnusspaste. Danach fahren wir mit unserem Surflehrer Mohammed zum Strand und halten Ausschau nach guten Wellen. Als wir zwei Stunden später schöpft aus dem Atlantik kommen, wartet ein Strandverkäufer mit frischem Minztee auf uns. Abends im Camp wird Tajine serviert – ein Eintopf aus dem traditionellen Lehmkochtopf, der nach Ingwer, Chili und Knoblauch schmeckt.

Wir tanken täglich Sonne, spüren das Salz im Gesicht, den Sand auf unserer Haut. Wir surfen mehrere Stunden, fühlen uns fit. Das Urlaubsgefühl ist trügerisch.



Erst mit der Zeit rücken die Nachrichten von Zuhause an uns ran. Nachdem ich am Samstag erfahren habe, dass mein Flug gecancelt wurde, kommt die nächste schlechte Nachricht: Das Auswärtige Amt hat die Flugverbindungen in viele Länder ausgesetzt, auch die von Marokko und Deutschland. Eine andere Deutsche aus dem Surfcamp zeigt uns ein Video vom Flughafen in Marrakesch. Wartende Menschen, Stress, Geschrei.

Mein Zimmer im Camp teile ich mir mit zwei deutschen Frauen und einem Engländer. Der Raum ist groß, die Betten sind bequem, wir blicken aufs Meer. Trotzdem fühle ich mich plötzlich eingesperrt. Ich bin durch Afrika getrampt, habe in Pakistan zu Frauenrechten recherchiert. Ich würde behaupten, nicht ängstlich zu sein, doch als ich die Auswirkungen von Corona in Deutschland sehe, wird mir mulmig. Ich will nach Hause. Das Paradies ist keins mehr, wenn man es nicht verlassen kann.