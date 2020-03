Am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Coronavirus zu einer globalen Pandemie erklärt, sechs Tage später hat das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen ausgesprochen. Darin heißt es: "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch."



Was bedeutet das für Ihren geplanten Urlaub?



Pauschalreisen, die kurz bevorstehen, können nun laut der deutschen Verbraucherzentrale kostenlos storniert werden. Denn die Reisewarnung werde "als starkes Indiz für ein unvermeidbares, außergewöhnliches Ereignis" angesehen. Letzteres ist die juristische Voraussetzung für einen Reiserücktritt bei voller Kostenerstattung.

Anders sieht es aus, wenn eine geplante Reise erst in einigen Wochen oder Monaten stattfinden soll. Noch ist nämlich nicht klar, wie lange die Reisewarnung des Auswärtigen Amts bestehen bleibt. Wer jetzt also seine Sommerreise auf eigenes Risiko storniert, erhält die Stornogebühren nur dann zurück, wenn zum Reisezeitpunkt immer noch eine Reisewarnung gilt beziehungsweise andere Faktoren für einen unabwendbaren, außergewöhnlichen Umstand sprechen.

Der Zeitraum der Reisewarnung zählt

Weil niemand weiß, wie lange die Reisewarnung bestehen bleibt, rät Julia Rehberg von der Verbraucherzentral Hamburg aktuell davon ab, vorschnell zu stornieren. Für geplante Sommerurlaube würden bei den meisten Reiseveranstaltern derzeit noch die ganz normalen Stornierungsbedingungen (und damit verbundene Kosten) gelten. Rehberg vermutet, dass mehr und mehr Anbieter ihre Reisen sowieso absagen müssten und die Kunden auf diesem Weg ihr Geld zurückbekämen.



Einige Reiseveranstalter haben schon von sich aus abgesagt – Tui etwa setzte das weltweite Reiseprogramm bis einschließlich 23. April aus, Studiosus bis 31. März, Wikinger-Reisen bis Ende April. In solchen Fällen bekommen Sie Ihr Geld zurück oder können umbuchen. Andere Unternehmen haben in den vergangenen Tagen Kulanzregeln für die Stornierung eingeführt. Mathias Hufländer rät dazu, den Wert der gebuchten Reise in einen Gutschein umzuwandeln: "So hat der Reisende mehr Flexibilität und das Unternehmen eine gewisse Sicherheit."

Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union Pauschalreisen anbieten, müssen gegen Insolvenzen versichert sein. Das ist Gesetz in der EU. Für den Fall, dass ein Anbieter Insolvenz anmelden muss, bekommt der Kunde sein Geld direkt vom Versicherer erstattet. Airlines haben keine solche Versicherung, weshalb Kunden im Insolvenzfall womöglich auf ihren Ticketkosten sitzen bleiben. So geschehen etwa bei der Air Berlin-Pleite vor zwei Jahren.