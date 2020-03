Der Zürcher Fotograf Michele Limina hat 2019 eine sehenswerte Arbeit vorgelegt, Imagine a world without people. Er hat Orte, Plätze und Bauwerke aufgesucht, die als Sehenswürdigkeiten erachtet werden und die deshalb Tag für Tag von zahllosen Touristinnen und Touristen besucht werden, die einander im Bild stehen. Er hat den Vorplatz des Louvre fotografiert, den Schiefen Turm von Pisa, die Klagemauer in Jerusalem und die Hallen der Galleria Vittorio Emanuele ll in Mailand. Allerdings hat er die Fotos so lange belichtet, dass die Menschen, die sich dort aufhalten, zu flüchtigen grauen Schemen werden. Die Orte bleiben, die Menschen verschwinden. "Objekte, zu denen wir pilgern", würden dadurch so erscheinen, "wie wir es uns wünschen: unverstellt, klar und einzigartig", schrieb die Neue Zürcher Zeitung.

In diesen Tagen aber, da viele dieser Objekte tatsächlich menschenleer sind, sieht man die Bilder in einem anderen Rahmen. Wünschte man sich diese Orte wirklich so, ohne Menschen?

Es ist nicht der Moment für große Thesen über die Zukunft des Reisens, zumal Prognosen in der Regel mehr über heute verraten als über übermorgen. Es werden sich gewiss ein paar Dinge ändern im Reisebetrieb, wenn die Corona-Pandemie irgendwann eingedämmt sein wird; schon deshalb, weil einige Tourismusunternehmen aus aller Welt nicht mehr auf dem Markt sein dürften. Aber das Reisen ist nach heutigem (und wahrscheinlich auch übermorgigem) Stand nicht dauerhaft ausgesetzt.

Kein risikofreies Nebeneinander

Zeit, nachdenklich zu werden, ist allerdings schon. Es bringt einen zumindest ins Grübeln, dass es einen Moment unserer Lebensgeschichte gibt, in dem nicht nur zwischendurch mal einer dieser weltberühmten Orte touristenfrei ist, weil zum Beispiel der neue James Bond dort gedreht wird, sondern in dem all die beliebten Plätze gleichzeitig menschenleer sind.

Die Pandemie fördert, neben der Sorge, auch Wertschätzung zutage für einige vermeintliche Selbstverständlichkeiten, die offensichtlich doch nicht ganz so selbstverständlich sind. Ein Bedauern setzt ein über den vorübergehenden Verlust der Eintrittskarte zur Welt und den zeitweisen Verlust des risikofreien Nebeneinanderlebens. Beim Spaziergang spürt man das, wenn man zurückhaltend beäugt wird – stimmt der Abstand? – und zurückäugt. Nicht aufzufallen, ist ein Privileg, das zu besitzen man erst bemerkt, wenn man es mal nicht hat.



Reisen ist eigentlich kein Alltagsvergnügen, sondern soll sein Gegenteil sein: ein Ausbruch aus dem Trott. Und nun ist auch dieser Teil des Alltags – seine Unterbrechung – nicht machbar, obwohl der deutsche Pass im weltweiten Vergleich ein geradezu aristokratisches Dokument ist. Nur die Bürgerinnen und Bürger Japans und Singapurs erfahren noch weniger Reisebeschränkungen als die Deutschlands – so steht es im jüngsten Henley-Index, einem Ranking der Reisefreiheit. Aber derzeit geht es uns Deutschen wie so vielen anderen Menschen auf der Welt, deren Pässe eher Reiseverhinderungsdokumente sind; die einen halbwegs gut verdienenden deutschen Staatsbürger benennen müssen, der für sie bürgt, damit sie mal das Brandenburger Tor sehen dürfen.

Sogar die in Trekkingsandalen

Zahlreiche Länder schließen wegen der Ausbreitung des Virus Grenzen und stellen Flugverbindungen ein, und deutsche Reisende sind besonders stark von Einschränkungen betroffen, weil Deutschland zu den Hauptrisikoländern gehört. Der deutsche Reisepass ist auch jetzt noch kein ganz schlechter Griff – die Behörden haben damit begonnen, Reisende zurückzuholen. Gegen die Aussetzung dessen, was wir als Normalität erachten, kann er aber nichts ausrichten. Seit Dienstag gibt es eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts: "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch."

Die Einschränkungen werden nicht von Dauer sein, und doch sind sie wahrnehmbar als Ausnahme vom Alltag. Ob man danach – unabhängig von den Tourismusdebatten rund um Overtourism und Klimakrise, die wiederkommen werden – tatsächlich wieder so einen Aufwand betreibt, um sich von anderen Reisenden möglichst abzuschotten? Wir werden sehen.

Klar ist, dass es nicht die unverstellten Sehenswürdigkeiten sind, die einem fehlen, wenn man in diesen Tagen Michele Liminas Fotos sieht. Was fehlt, sind die Menschen, die dort herumschwirren – sogar die in den Trekkingsandalen.