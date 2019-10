Buddha hängt im Baum fest. Die Wurzeln umarmen seine Wangen, streicheln sein Gesicht wie eine Mutter das ihres Kindes. Die weiche Erde hat den Körper der Statue längst verschluckt, nur der steinerne Kopf des Erleuchteten lugt noch aus der Feige. Die Augen sind halb geöffnet, die Lippen zu einem seligen Lächeln geformt, obwohl er doch nicht vor und nicht zurück kann. Obwohl er ganz langsam tiefer im Stamm zu versinken scheint.

Dabei taucht er eigentlich gerade erst wieder auf. Das sagt zumindest Anusak Wiriyasiripoj, genannt "Nhoi", der 46-jährige Geschichtslehrer und Stadtführer. Er steht neben der knorrigen Feige, an dessen Fuß sich schon eine Schlange von Besuchern gebildet hat, die Selfies mit dem Kopf im Hintergrund schießen wollen. Dieser Buddha sei die berühmteste Sehenswürdigkeit seiner Heimatstadt Ayutthaya, erzählt Nhoi – "und sie ist aus Zufall entstanden". Erst vor rund 60 Jahren, nur ein Wimpernschlag in der Geschichte der Stadt, hätten die Wurzeln den Kopf, der wie der Körper der Statue einst im Boden verschwunden war, wieder an die Oberfläche gedrückt. Zusammen hätten die beiden hier etwas Einzigartiges geschaffen, sagt Nhoi: "Kunst und Natur."

So wie Ayutthaya als Ganzes. Denn wie die Statue ist auch die Stadt wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Einst war sie der Nabel des wichtigsten Königreichs, von dem die wenigsten jemals gehört haben. 417 Jahre lang, von der Gründung 1350 bis zur Zerstörung 1767, war Ayutthaya die Hauptstadt Siams. Auf die ersten Europäer, die sie im 16. und 17. Jahrhundert erreichten, wirkte die Stadt so groß wie Paris oder London – obwohl sie dank ihrer Lage im Delta des Flusses Chao Phraya mehr an eine andere Stadt erinnerte. "Mit ihren zahlreichen Kanälen, die durch die Insel schneiden, sieht Ayutthaya eher aus wie Venedig", heißt es in einem frühen Reisebericht.

Der Stolz der Stadt waren die 400 Tempel, die zu ihrer Blütezeit über den Ufern thronten. Von den meisten sind nicht viel mehr als die Mauern geblieben, aber von manchen ragen noch heute hohe Türme über die Dächer der Kleinstadt. Sie machen Ayutthaya, das nur rund 80 Kilometer nördlich von Bangkok entfernt liegt, zu einer der wichtigsten historischen Stätten in Thailand. Und mit dem Fahrrad lassen sich die über die Stadt verstreuten Tempel, die seit 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, ganz einfach zu einem Crashkurs in thailändischer Geschichte verbinden. So hat es Nhoi, der höfliche Geschichtslehrer mit der eckigen Brille, zumindest geplant.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 04/2019 © MERIAN

Erste Station: Wat Phra Si Sanphet. Nirgendwo lässt sich die Größe des alten Königreichs besser erahnen, als in dem Tempel in der Mitte der Insel. Drei Chedis, wie die kolossalen Türme, deren Form an eine Glocke erinnert, im Buddhismus genannt werden, erheben sich hier über die Ruinen der Palastmauern, auf dessen Gelände sich der Tempel einst befand. Der Zutritt ist verboten, die Monumente dienen als Grabkammern für drei von Ayutthayas Königen, nur ein

streunender Hund hechelt ganz nah an den Chedis vorbei. Nhoi deutet auf die seitlichen Mauern: Die Umrisse der Fenster darin laufen nach oben spitz zu – dabei seien sie in der thailändischen Architektur traditionell rechteckig, erklärt er. Diese hier stammten also aus einer anderen Kultur.

Der Handel machte die Hauptstadt Ayutthaya und damit ganz Siam zu einem der mächtigsten Königreiche Asiens. Europäer nannten das Land in einem Atemzug mit Indien und China. Tatsächlich waren die Chinesen die Ersten, die Beziehungen mit Ayutthaya aufnahmen. Siam lieferte dem Kaiser als Tribut exotische Tiere wie Elefanten und so viel edles Sappanholz, dass es in China als Zahlungsmittel verwendet wurde. Im 16. Jahrhundert folgte Japan, das es auf den siamesischen Salpeter zur Herstellung von Schießpulver abgesehen hatte, dazu kamen die Perser, die den König so sehr beeindruckten, dass ihre Soldaten sogar die Palastwache stellen durften.

Der europäische und der persische Baustil erfreuten sich in Ayutthaya bald großer Beliebtheit – und zeigen sich heute noch in den Ruinen von Tempeln wie Wat Phra Si Sanphet. Schließlich kamen die Europäer; Niederländer, Briten und Franzosen interessierten sich weniger für die Rohstoffe Siams als dafür, mit ihren schnellen Schiffen den Handel zwischen den asiatischen Häfen zu organisieren. Zwischen China und Japan im Osten, Indien, Persien und dem Osmanischen Reich im Westen.