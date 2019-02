Achse des Barock: Eine zerfranste Schneise verbindet die Herkulesstatue mit dem Teich am Schloss, wo die Wasserspiele mit einer Fontäne enden – und dabei manchmal einen Regenbogen beginnen. © Aaron Moser für MERIAN

Das Kunstwerk lebt, es atmet mit einem leisen Rauschen. Und Siegfried Hoß hört andächtig zu. Sein Blick schweift über den Rasen, den See, den Hügel hinauf bis zum Herkules auf seinem achteckigen Sockel. Hoß leitet die Landschaftspflege im Bergpark Wilhelmshöhe und ist damit einer der wichtigsten Künstler dieses großen Bildes. "Man kann sich den Park als ein schräg stehendes Gemälde vorstellen", sagt der 52-Jährige. "Wir blicken auf eine Komposition, in der nichts zufällig ist. Es geht darum, die Natur zur Kunst zu entwickeln."

Die Farben von Buchen, Eschen, Lärchen und Fichten, die Formen ihrer Äste – Gärtner setzten sie ein wie Farben und Formen in der Malerei. Im Gegensatz zum getrimmten weißen Bart von Herrn Hoß ist der Saum der Wälder unregelmäßig. Beides ist so gewollt: "Es soll durchaus Vorsprünge und Buchten aus unterschiedlichen Baumsorten geben", sagt Hoß. "Die Bäume, die wir hier sehen, sind 80 Jahre und älter. Was wir heute pflanzen, erleben wir in seiner vollen Entfaltung gar nicht mehr."

Dass dieses aparte Ensemble für die Menschen der Zukunft zu erhalten sei, hat sogar die Unesco anerkannt und es 2013 in ihr Weltkulturerbe aufgenommen. Der Bergpark Wilhelmshöhe ist ein besonderes Ensemble aus Schloss und Park, über Jahrhunderte gewachsen rund um ein System aus Wasserleitungen und künstlichen Wasserfällen, Grotten und Brücken aus dem Barock: Diese Anlagen erlauben es, einfach gesagt, Wasser vom Berg hinablaufen zu lassen – das aber in unglaublich anmutiger Weise.

Ersonnen hat das Schauspiel zum Ende des 17. Jahrhunderts der damalige Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Ab 1680 ließ er erste Schneisen in den Wald schlagen, 1696 begannen die Arbeiten am Oktogon, dem ältesten Bauwerk des Parks, aus dem später Wasser aufsteigen sollte wie aus einer künstlichen Quelle. Ein Projekt von gigantischen Ausmaßen: Rohre und Gräben mussten gelegt werden, und während das Oktogon wuchs, ließ Karl die Stufen unterhalb des Oktogons mauern. Es dauerte über 20 Jahre, bis die Anlage 1717 fertig war und zum ersten Mal Wasser von dort die Kaskaden abwärts strömte.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 05/2017 © MERIAN

Sein Urenkel Landgraf Wilhelm IX. baute die Wasserspiele zu dem aus, was sie heute sind: ein einzigartiges Stück Landschaftskunst – und ein Paradebeispiel für die Ingenieurleistungen des Barock und des 19. Jahrhunderts. Für die Kaskaden und die künstlichen Wasserfälle werden riesige Wassermengen gebraucht, ein Teil davon wird in den Wintermonaten durch ein Grabensystem gesammelt und in ein Reservoir geführt – einen großen Teich, der mehr als 40.000 Kubikmeter fasst. Dazu wird Wasser aus der Drusel abgezweigt, die südlich am Bergpark Wilhelmshöhe vorbeifließt.

All das, damit die Show beginnen kann, von Mai bis Oktober mittwochs und an Sonn- und Feiertagen. Sie läuft seit 300 Jahren mit ungebrochenem Erfolg. Die Besucher treffen sich zu Beginn der Wasserspiele an der Treppe unterhalb des Oktogons, oft so viele, dass sie sich auf den gut 800 Stufen entlang der Kaskaden verteilen. Dort perlt das Wasser dann vor den entzückten Gästen hinab, um sich am Schluss in ein elegant geschwungenes Becken zu ergießen. Danach flanieren die Gäste weiter zum Steinhöfer Wasserfall, unterwegs erklären Eltern ihren staunenden Kindern, dass das alles mit viel Mühe vor vielen, vielen Jahren von Menschen gemacht wurde. Das Schauspiel dauert etwa zehn Minuten pro Station, als hätten die Baumeister im Barock schon gewusst, dass man hier einmal Besuchern aus der ganzen Welt etwas Zeit geben muss, damit sie vernünftige Fotos machen können.