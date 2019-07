© Isabela Pacini für MERIAN

Es ist eine sehr eigene Mischung an Menschen, die hier zusammenfindet: Opernsänger und Milieu, Geschäftsführer und Fußballprofi, Touristen, Einwanderer und Nacht­schwärmer. Sie alle mögen es hier am Hang. Vor Jahrhunderten wuchs Stuttgart im Südosten des Kessels über sich hinaus, wo vorher Wiesen und Obstgärten gewesen waren, entstand das Bohnenviertel. Eine Gegend mit kleinstädtischem Kopfsteinpflaster-Charme, benannt nach den Pflanzen, die einst die Fassaden der Fachwerkhäuser hinaufkletterten wie wilde Girlanden.

Der König soll hier einst sein Bier geholt haben, heute gibt es jede Menge Cafés. Und eine Mini-Rotlichtmeile rund um die Leonhardstraße, die man noch vor ein paar Jahren besser nicht entlangging. Sie führt bis hinauf ins Heusteigviertel, eine beliebte Wohngegend, deren Name nichts mit getrocknetem Gras zu tun hat, sondern von "Häue", dem Holzschlag, kommt. Viele Kreative sind hier zu Hause, wenn Stuttgart ein Szeneviertel hat, dann ist es dieses.

"Ich lass mir extra viel Zeit", sagt der Barista in "Herbert’z Bar". Seine Augen unter der Schiebermütze, in denen noch der Partynebel der Nacht steht, macht er zu schmalen Schlitzen. Es ist nicht ganz klar, ob er grinst. "Kein Problem", antwortet der Mann, der gerade einen Cappuccino Doubleshot bestellt hat, irritiert. Er nimmt das Handelsblatt vom Haken und bemüht sich, dazu ein "Wirklich-gar-kein-Problem"-Gesicht zu machen.

Holzscheite knacken im Ofen, der Kaffee sickert aus dem kupferfarbenen Espressokessel, der so riesig ist wie der Boiler einer Familienwohnung. Das "Herbert’z" ist sowas wie die Stadtteilzentrale, ein Wohnzimmer mit Armlehnsesseln, ein Zuhause für alle – von Schiebermütze bis Maßanzug. "Weißt du auch, warum ich mir so viel Zeit lasse?", fragt der Barista, und schiebt die Tasse Richtung Handelsblatt: "Dann hast du mehr Zeit."

Andreas Ilg, 51, sitzt ein paar Tische weiter im Rundbogenfenster. Er wohnt und arbeitet im Heusteigviertel, sein Markenzeichen sind Überraschungsei-Figuren. Er baut daraus Waffen im Maßstab 1:1. Eine Kalaschnikow, eine M16, ein Flak-Vierling mit Freisitz, sogar "ittle boy" hat er zusammengeklebt, die Atombombe von Hiroshima.

Ilg sagt, das Viertel tue ihm gut, es schaffe Bodenkontakt, die richtige Form von Urbanität. Er mag die verschiedenen Menschen und ihre Geschichten. Die spanische Lebensmittelhändlerin an der Ecke etwa, die wacker den steigenden Mieten trotzt. Zweimal sei sie schon überfallen worden, auch sowas gehöre zum Viertel. Oder der Marthagarten, eine der wenigen Freiflächen, früher wurde sie von Diakonissen gepflegt, heute von psychisch Kranken, die im angeschlossenen Caritas-Wohnheim leben. Eine kleine Oase, sechs Hühner haben sie dort und zwei Hasen. Oder die zwei Chefs im Spielzeug-Trödelladen "Such und Find". Vieles, was Ilg in seinen Werken verbaut, hat er dort gefunden – in einer Zu-verschenken-Kiste.

"Die Menschen hier sind nahbar, leidenschaftlich und immer auch ein bisschen verrückt", sagt Sabine Rieker. Sie ist 31 Jahre alt und als Postkartenschreiberin vom Heusteigviertel ein bisschen berühmt geworden. Sie schreibt an Gott und die Welt. Mal bekommt sie dafür einen Kaffee spendiert, mal eine Woche Urlaub in Florida, mal ein paar Briefmarken, mal gar nichts. Angefangen hat das Ganze beim Ausmisten vor ein paar Jahren. Sabine Rieker wollte eigentlich nur einen Stapel Postkarten loswerden und machte daraus einen Adventskalender für vier Freundinnen. Jeden Tag schrieb sie jeder von ihnen eine Karte.