Der Eiffelturm steht auf dem Tisch. Dietmar Feichtinger hat einen Bauplan hervorgeholt und richtet das unterarmlange Leichtmetallmodel darauf aus. Unsere Reise auf den Turm beginnt bei Feichtinger Architectes im Vorort Montreuil. Der Österreicher gründete 1994 sein Büro in Paris, bezauberte Spaziergänger mit seiner Fußgängerbrücke über die Seine und schuf den viel beachteten Steg zum Mont-Saint-Michel in der Normandie.

Im vorletzten Jahr wagte er sich an ein Projekt, wie es nur wenigen Baumeistern vergönnt ist: die Neugestaltung des Eingangsbereiches zum Eiffelturm. Mit der Arbeit an diesem 130 Jahre alten Architekturmythos hat er nicht nur die aufmerksamen Blicke halb Frankreichs auf sich gezogen, sondern musste sich auch der fast philosophischen Frage stellen, ob man das überhaupt darf – dieses Symbol der Freiheit einfach einzäunen und abkapseln. Denn das ist die Zielsetzung: Der Zugang zum Turm soll kontrolliert werden und die Besucher vor Angriffen geschützt.

Wir fahren mit dem Finger die Linien des Planes nach. "Wir haben aus der Pflicht eine Tugend gemacht und versucht, das Erleben des Stadtraums für den Besucher neu zu gestalten", sagt Dietmar Feichtinger. Hoch transparente, 200 Meter lange Glaswände grenzen den Eingangsbereich zur Seine und zum Champ de Mars hin ab. Die Busparkplätze wurden verlagert, und dadurch kommt die historische Blickachse vom Trocadéro über die Brücke bis zur École militaire wieder zur Geltung. An den Schmalseiten der Anlage war die Intention eine andere: Der Zaun aus wetterfestem Cortenstahl soll abgrenzen, aber nicht abwehrend wirken. Ein Dialog mit dem Turm bringt eine gewisse Leichtigkeit: Der Zaun ist 3,24 Meter hoch – genau ein Hundertstel des Turmes. "Eine kleine Anspielung", so Feichtinger verschmitzt, "das Interessante an diesem Ort ist aber das Zusammenspiel von Garten und Turm; das versuchen wir aufzuwerten."

Die Gärten, Teiche und künstlichen Grotten wurden jahrzehntelang vernachlässigt und auch von Kennern des Ortes kaum noch wahrgenommen. Sie entstanden teilweise schon zu den Weltausstellungen von 1867 und 1878 als grüner Rahmen für die Pavillons der Nationen. Anlässlich der Weltausstellung von 1889 – zum 100. Jahrestag der Französischen Revolution – wurde dann der Turm in die Gärten gebaut, und die romantisch in Szene gesetzte Natur stand fortan in Kontrast zum Hightech-Industriebau.

Vor Ort machen wir uns auf den Weg durch die gläsernen Kontrollpunkte, gehen auf alten Pfaden durch das historische Grün und erleben ungewöhnliche Perspektiven auf den Turm – bis wir direkt darunter stehen, den Blick nach oben wenden und der Bau sich wie ein Ornament aus gestaffelten Karrees darbietet. Bevor es aber nach oben geht, dürfen wir ausnahmsweise in die Tiefe steigen. Im Westpfeiler gehen wir durch ein unscheinbares Törchen und eine schmale Treppe hinab, wenden uns in dunklen Gängen bis zur kompletten Orientierungslosigkeit, laufen über Stege aus Gitterrost, als würden wir in den Maschinenraum eines Ozeandampfers hinabsteigen, und blicken endlich auf Anlagen, die sich über mehrere Stockwerke hinziehen: die Maschinerie des Aufzuges von 1899. Bis 1930 war der Eiffelturm das höchste Bauwerk der Welt, und die Konstruktion der dazugehörigen Aufzüge war eine technologische Heldentat der Zeit. Auch heute noch sind die Anlagen mit ihren Anforderungen an Höhe, Kapazität und die Krümmung der Pfeiler einzigartig auf der Welt.

Sechs Besucher-Fahrstühle gibt es im Eiffelturm, die vier in den Pfeilern führen zur zweiten Etage, zwei weitere von dort zur Spitze. Mehr als 100.000 Kilometer legen sie im Laufe eines Jahres zurück. Eine neue Anlage wird gerade im Nordpfeiler eingebaut, sie wird voraussichtlich ab 2021 mit neuester Technik die Besucher transportieren. Dieses namenlose Ding hier unten jedoch ist der König unter den Aufzügen – Hochtechnologie des vorletzten Jahrhunderts, die immer wieder renoviert und mit Riesenaufwand den heutigen Sicherheitsnormen angepasst wurde, dabei aber ihre ursprünglichen Funktionsprinzipien bewahrt hat. Dieses verwirrende Durcheinander aus Trägern und Rädern, Seilen und Rohren ist unglaublich weit von unserer digitalen Welt entfernt, vermeintlich umständlich und aus der Zeit gefallen – und ganz einfach unbeschreiblich schön. Wenn ein Maschinenbauer mehrere tadellose Ingenieurleben verbracht hat, wird er genau hier wiedergeboren, davon sind wir überzeugt.

Das trifft wahrscheinlich auf unseren Begleiter zu: Fabrice nennt sich im Verwaltungsfranzösisch "Verantwortlicher für Aufstiegsmittel", will heißen, er ist der Chef der Aufzugsabteilung und sorgt seit 25 Jahren dafür, dass Millionen Besucher sicher und reibungslos auf den Turm und wieder herunterkommen. Er deutet auf Objekte im Raum und bringt mit ruhiger Stimme und einfachen Worten Ordnung ins Maschinenwerk. Haushohe gusseiserne Gewichte senken sich majestätisch von der Decke herab, drücken Hydraulikflüssigkeit in einen Zylinder, der einen Schlitten mit großen eisernen Rädern über 17 Meter in die Tiefe des Raumes schiebt. Darüber laufen in mehreren Windungen Stahlseile. Dieser gigantische Flaschenzug zieht die Aufzugskabinen bis zur zweiten Etage. Eigentlich ganz einfach.