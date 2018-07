Das erste Haus am Platz ist keine Schönheit, aber ein Klotz mit Klasse. Jeder Balkon bietet Meerblick, und das Dach der Bar öffnet sich zu den Sternen. 64 Meter hoch ragt das "Neptun" an der Promenade auf, 19 Etagen, die als berühmtestes Hotel der DDR Kultstatus haben.

1971 wurde das Haus als Luxushotel für Ausländer eröffnet. Devisen sollten sie dem Land bringen – und zahlten hier bald in einer eigenen Währung, dem "Neptun-Geld". Es ist, als hätten sich die Geschichten, die das "Neptun" umranken, festgesetzt in den Waben, die von außen jedes Zimmer gleich aussehen lassen.

Dabei trafen drinnen vor der Wende zwei verschiedene Gruppen von Urlaubern aufeinander: Auf der einen Seite Geschäftsreisende, Prominente und Politiker aus dem Westen, auf der anderen die Mitglieder des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), für die 80 Prozent der Betten reserviert waren. Das hatte das SED-Politbüro unter seinem neuen Ersten Sekretär Erich Honecker einige Monate nach der Eröffnung verfügt.

Hotelchef Klaus Wenzel führte daraufhin die Hotel-Währung ein, um zu kaschieren, dass die West-Gäste ihren Urlaub hier wohl um einiges teurer bezahlten. Wie unterschiedlich muss sich der Blick aus dem Fenster für die freien und weniger freien Menschen angefühlt haben. Bis heute wohnt im "Neptun" das Gefühl, die Welt kommen und gehen zu sehen.

Showgrößen waren hier, Sportler und ihr Funktionäre, Politiker verschiedenster Richtungen und Epochen. Uwe Barschel kam. Fidel Castro, Franz Josef Strauß, Helmut Schmidt. Bilder von ihnen allen hängen in der Galerie prominenter Hotelgäste neben der Sky-Bar. Dass sie in der DDR neben FDGB-Urlaubern nicht unbewacht waren, stellt heutzutage niemand in Frage. Wie weit die Bespitzelung ging im "Neptun", das "Stasi-Hotel" genannt wurde, wo welche Kabel verliefen und wo die Wanzen saßen, dazu gibt es unterschiedliche Zeitzeugenberichte.

Rund 250 inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit sollen bis zur Wende im Hotel gearbeitet haben. Es gibt unzählige Legenden, sie handeln von der Barfrau "Wera", die mehrmals von sich aus gefragt haben soll, ob sie intime Kontakte ausbauen solle. Oder von IM "Wimpel", hinter dem der ewige Klaus Wenzel vermutet wird, der 36 Jahre Direktor des "Neptun" war, von der Gründung bis 2007.

Man kann sagen, dass sowohl Wenzel als auch sein Hotel die Wende gut überstanden haben. Das Haus wurde 2005 als erstes deutsches Original-Thalasso-Zentrum zertifiziert. Eine Pumpe bringt das Ostseewasser seit 1971 frisch ins Haus. Wenzels Nachfolger Guido Zöllick begann seine Karriere 1986 als Kellner hier im Haus, heute setzt er ganz auf das Thema Gesundheit.

Die Auslastung ist gut, die Stammgast-Quote hoch. Vom Meerwasserpool und den 338 Zimmern und Suiten sieht man wie eh und je auf der Ostsee die Fähren und Pötte ein- und auslaufen. Und die Vergangenheit steht dem Hotel gut: in der stetig wachsenden Promi-Galerie etwa oder in der legendären Grillstube "Broiler", wo die Warnemünder mit "Neptun"-Gästen am Hähnchen-Grill zusammentreffen.