Franz Lenze ist sich sicher: Die Elbe ist nirgends schöner als hier auf den 25 Kilometern zwischen Wittenberg und Coswig. © Walter Schmitz für MERIAN

Mit Reisen in die eigene Vergangenheit ist das immer so eine Sache. Weil man nie weiß, wie es wirklich war, damals, vor 40, 30 oder 20 Jahren. Die Frage ist ja auch, ob es sich überhaupt lohnt, Kindheitserinnerungen neu zu beleben.

An Weihnachten hatte ich wieder durch die alten Fotoalben meiner Eltern geblättert, hatte auf die eingeklebten Erinnerungen geblickt, den ersten Schultag, den 11. Geburtstag, die Paddeltour auf der Elbe. 1985. Von Ferne sieht man meinen Vater und mich, wie wir unsere Paddel aus dem schmalen Faltboot recken, wohl ein letzter Gruß an den Fotografen, vielleicht meine Mutter, bevor wir davongleiten. Meine Erinnerung an die Tour ist vage, vor allem ist sie so schwarz-weiß wie die Fotos im Familienalbum. "Guckt mal", sagte ich zu meinen zwei Jungs, "das machen wir auf jeden Fall auch mal."

Ein halbes Jahr später stehen wir unter der Elbebrücke bei Wittenberg, dort, wo damals meine Reise begann.

Vor uns ein tiefblauer Fluss, das Ufer säumen sattgrüne Büsche und Bäume, es riecht, ja, wonach eigentlich? Es ist ein tiefer, dunkler Geruch, etwas brackig, auf jeden Fall erinnert er schwach an früher. Ron, der Bootsverleiher, schiebt unseren Kahn ins Wasser, wir verteilen die Sitzplätze, am Bug mein Jüngster, in der Mitte der Große und hinten ich, der Steuermann.

Und schon geht’s los. Langsam gleiten wir aus der Buhne, unsere Paddel bewegen sich gleichmäßig auf und ab, rechts raus, links rein, als hätten wir’s geübt. Wir gleiten in die Mitte des Flusses und lassen uns von der Strömung davontragen.

"Hey, was ist das denn!", ruft der Kleine und zeigt nach links. Am Ufer steht ein rotes Denkmal, es sieht aus wie eine zu groß gebaute Vogelscheuche, aber als wir näher kommen, erkennen wir Martin Luther, eine Bibel in der Hand, den Blick elbabwärts gerichtet. Klar, Wittenberg ist die Stadt des Reformators, rechts ragt der Turm der Schlosskirche über die Baumwipfel, dort, wo er seine 95 Thesen an die Pforte geschlagen haben soll. Anhalten und gucken ist jetzt aber keine Option. Die Sonne scheint sanft zwischen schlierigen Wolken hindurch, die Elbe um uns herum glitzert silbrig, außerdem wäre eine Pause nach fünf Minuten Fahrt etwas übertrieben. Geschmeidig ziehen wir weiter. In der Ferne ist eine erste schärfere Rechtsbiegung zu erahnen.

Die Elbe. 1094 Kilometer lang. Sie schlängelt sich durchs malerische Elbsandsteingebirge, passiert das liebliche Dresden, das hübsche Meißen, und trotzdem glaube ich, dass sie hier, zwischen Wittenberg und Coswig, am schönsten ist. Es kann gar nicht anders sein. Der Beweis sind meine Kinder.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2018 © MERIAN

Ihre Paddel durchpflügen die Elbe, links, rechts, links, rechts, kein Maulen ist zu hören, kein: "Wann sind wir endlich da?" Wir paddeln zügig weiter, gleiten entspannt an Feldern vorbei und Büschen, die einsam den Deich zieren. Kein Wunder, dass die Landschaft 1997 von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt wurde. Am steinigen Ufer hocken Hunderte schwarzer Vögel, die wie auf ein geheimes Kommando hin aufflattern und in einem großen, tiefen Bogen über uns hinwegziehen.

Doch mit einem Mal kommt Wind auf. Ganz leicht, kaum zu spüren. Unser Fluss beginnt, sich bösartig zu kräuseln, und ich habe das Gefühl, dass die Strömung uns nicht mehr hilft. Wir paddeln, als würden wir die Elbe umgraben wollen, und trotzdem sieht es aus, als kämen wir kaum vom Fleck. Ich versuche, uns auf Kurs zu halten, mein Ältester zieht kräftig sein Paddel durchs Elbdunkel. Der Kleine legt sich derweil lieber quer aufs Boot und lässt die Beine baumeln. "Alter", zischt der Große, "du bremst." Er dreht sich zu mir um. "Und wieso muss der eigentlich nicht mitmachen?"

Zu allem Übel ziehen wir jetzt auch seltsam im Zickzack übers Wasser und stehen plötzlich – warum eigentlich? – verkehrt herum im Fluss. Offensichtlich kann ich nicht richtig steuern. Auf der anderen Seite brummt ein Motorboot vorbei, und ich könnte schwören, die beiden Männer darin grinsen höhnisch, doch sie heben freundlich ihre Hand und winken. Wir winken zurück. Flussschiffergruß.

Mein Großer sagt ganz besonders lieb: "Du musst das Paddel so herum bewegen", und macht eine Bewegung gegen den Strom. Okay, denke ich, hier versinkt gerade dein Stern als großer Paddelkenner.