Kulturzentrum "La Recyclerie" : Wächst hier die Zukunft von Paris?

In den Parks wird sie zurechtgestutzt, in den Banlieues kämpft sie gegen Beton. Die Natur hat es nicht leicht in Paris. Doch es gibt einen Platz, an dem sie sich entfalten kann: "La Recyclerie" ist ein grüner Mix aus Kulturzentrum, Werkstatt, Café und Bauernhof.