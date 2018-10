Himmlischer Hang: Inmitten der Ahornbäume auf den Hügeln am Rand Kyotos liegt Kiyomizu-dera – einer der 16 als Weltkulturerbe geschützten Tempel und Schreine in der Stadt. © Alex Dixon für MERIAN

Der Mann im schwarzen Anzug steht ganz nah am Geländer. Er ist nicht sehr groß, aber sein Kopf überragt alle anderen auf der Terrasse. Er ist auf einen Holzblock gestiegen, und nun reicht der oberste Balken des Geländers ihm nur noch bis zu den Knien. Zehn Meter unter seinen Füßen leuchten die Baumwipfel in allen Rottönen, einer wie Erdbeermarmelade, einer wie das Einstecktuch über dem Herzen des Mannes und einer, denke ich, wie das Blut, das es durch seine Brust pumpt. Ich schaue den Mann mit großen Augen an. Er wird doch nicht?

Es wäre nicht das erste Mal. Über Jahrhunderte stürzten sich Männer von der Terrasse des Tempels Kiyomizu-dera. Mehr aus Glauben, denn aus Verzweiflung: Wer den Sprung überlebte, dessen Wunsch ging in Erfüllung, hieß es. Die Mutprobe ist heute offiziell verboten, im Japanischen aber lebt die Tradition weiter. "Von der Bühne Kiyomizus zu springen" ist eine Redewendung für besonderen Wagemut. Einen kurzen Moment lang lässt der Mann den Blick über die Baumkronen schweifen. Betet er gerade seinen letzten Wunsch herunter? Doch dann kramt er statt eines Abschiedsbriefes sein Smartphone aus der Hosentasche, knipst schnell ein Bild und verschwindet wieder in der Menge. Ein Erinnerungsfoto von den feuerroten Bäumen und der schemenhaften Stadt, die langsam aus dem Nebel hinter den Blättern auftaucht.

Kyoto. Wie ein in der Bratpfanne brutzelnder Pfannkuchen liegt die alte Kaiserstadt in einem Kessel aus Hügeln. Bevor Tokio 1868 zur Hauptstadt wurde, war dieses Becken mehr als tausend Jahre lang der Nabel des japanischen Reiches. Und noch heute ist sie die Wiege der klassischen Landeskultur: Geishas trippeln aus unsichtbaren Schiebetüren. Shokunin genannte Meisterhandwerker feilen in ihren Werkstätten an filigranen Fächern, Masken und Kimonos. Und Mönche pflegen minutiös getrimmte Gärten. So viele Mönche. Mehr als tausend Tempel und vierhundert Schreine gibt es in der Millionenstadt. Manche wie Kiyomizu-dera thronen wie Paläste auf den Hängen – aber die meisten verstecken sich wie gut gehütete Geheimnisse.

Am Ende schmaler Gassen, in stillen Hinterhöfen, zwischen alten Bürgerhäusern und klobigen Apartmentkomplexen. Eine gewöhnliche Großstadt hat eine Handvoll dieser stillen Schlupfwinkel, in denen sie sich selbst entkommt. Kyoto hat so viele, dass niemand sie alle kennt.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 03/2018 © MERIAN

Der Herbst ist der Höhepunkt des Jahres. Wenn die Ahornbäume auflodern, fallen Schulklassen, Seniorengruppen und Wochenendurlauber aus dem ganzen Land in Kyoto ein und pilgern von Schrein zu Schrein. Liveticker liefern den letzten Stand der Laubfärbung. Beim Tempelhopping suchen die Japaner die meditative Schönheit ihrer Lieblingsjahreszeit – und ein bisschen Glück. Genauso wie ich. Ich will ihre abergläubischen Bräuche ausprobieren und über ihre religiösen Rituale rätseln. Will ihre Spiritualität am eigenen Körper erleben und meinen Kopf auf ihre Sensibilität kalibrieren. Und wenn ich mir dafür alle tausend Tempel ansehen muss.

Die wichtigste Lektion lerne ich gleich am Anfang: In Glaubensfragen sind die Japaner flexibel. Sie werden im Schrein geboren, in der Kirche vermählt und neben dem Tempel begraben, sagt ein Sprichwort. Von der Terrasse des buddhistischen Tempels Kiyomizu-dera laufe ich ihnen hinterher in den benachbarten Jishu-Schrein. Shintoismus ist eine in Japan geborene Religion, die eine derart unüberschaubare Gruppe von Göttern und Geistern verehrt, dass Zeus und seine Freunde auf dem Olymp dagegen wirken wie ein kleiner Nachbarschaftstreff. Dieser Shinto-Schrein ist gleich fünf Göttern gewidmet. Seine größte Attraktion sind zwei etwa zwanzig Meter entfernte Steine. Wer es schafft, mit geschlossenen Augen die gerade Linie von einem Felsen zum anderen zu halten, wird bald die Liebe finden, heißt es. Wer die Augen schließt, aber von einem Freund geführt wird, braucht auch in der Liebe dessen Hilfe. Wer den Stein trotzdem verfehlt – nun ja.