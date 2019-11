Erst als die Heilerin mein Gesicht in ihre Hände nimmt und unsere Nasen sich beinahe berühren, sehe ich: Sie hat keine Augen. Elias hatte erwähnt, dass sie blind sei. Aber ich war davon ausgegangen, sie würde uns mit milchigen Pupillen begutachten – würde im Nebel etwas erkennen, das andere nicht sehen. Doch da sind keine Pupillen, und da ist kein Nebel. Wir sitzen auf dem Boden ihrer Holzhütte, durch dessen Wände die Morgensonne wie durch Gitterstäbe fällt, und während die Heilerin mit ihren Fingern nach dem Schmerz in meinem Kiefer sucht, schaue ich in die pinken Schlitze unter ihren Lidern. Sie murmelt etwas.

"Sie fragt, ob du dich in letzter Zeit geschlagen hast", übersetzt Elias. Nein, sage ich, nein, schon lange nicht mehr. Die Alte tastet weiter, und meine Augen wandern von den Höhlen in ihrem Gesicht zu der Kette auf ihrer Brust. Daran hängen zwei bronzefarbene Spiralen. Sie sehen aus wie große Lakritzschnecken, denke ich. Oder wie hypnotische Kreisel. Oder wie das glänzende Augenpaar, das ihr fehlt. Die Heilerin murmelt wieder.

"Sie will wissen, ob du in letzter Zeit gestürzt bist", sagt Elias und lächelt mich an. Wir denken beide das Gleiche. Elias und ich kennen uns erst seit einer Woche. Wir trafen uns in einer Lodge am Fuß des Kilimandscharo, wo der Massai als Fremdenführer und Fahrer arbeitete und ich als Gast und Reporter eincheckte. Ich hatte die vage Idee, dort etwas über die Kultur der Massai zu lernen. Die Lodge war aufgebaut wie eines ihrer Dörfer. Die "Bomas", so heißen ihre Rundhäuser, thronten wie Schlösser auf den Hügeln der wie von einem riesigen Maulwurf umgegrabenen Landschaft. Alles in der Lodge stand in der Tradition der berühmtesten Volksgruppe Tansanias. Die Architektur genauso wie das Programm: Elias brachte mir bei, wie man einen Speer wirft, wie man die "Shuka" anlegt, das farbenfrohe Gewand der Massai, und wie man eine Ziege richtig schlachtet. Man muss sie erwürgen. So bleibt das Blut im Körper. Der 39-Jährige kniete sich neben ihren offenen Bauch wie ein Leopard am Wasserloch. Als er fertig getrunken hatte, reichte er mir einen Becher warmes Blut. Es schmeckte salzig.

Eines Morgens fragte mich Elias, ob ich ihn nicht zu Hause besuchen wolle. Er würde bald seine Urlaubstage einreichen, um wie jeden Monat wenigstens einmal von der Lodge über die Großstadt Arusha, wo vier seiner sieben Kinder zur Schule gingen, in sein Heimatdorf zu reisen und den Rest der Familie zu sehen. Normalerweise nehme er ein Motorradtaxi, aber mit mir würde er lieber zu Fuß gehen, so wie früher. Zwei Tagesmärsche durch den Afrikanischen Grabenbruch bis in sein Dorf. Es heiße Olchoro Onyokie. Rote Quelle. Wollte ich ihn vielleicht begleiten? Ich war mir nicht sicher. Natürlich wollte ich wissen, wie die Massai außerhalb der Lodge lebten – wie es hinter dieser Kulisse ihrer Kultur aussah. Außerdem glaube ich fest daran, spontane Einladungen auf Reisen absolut niemals auszuschlagen. In der Theorie zumindest: Elias hätte mich entzwei brechen können. Seine Hände waren so groß wie Schaufeln und sein Gesicht, wenn er gerade nicht lachte, so grimmig, dass er in jedem Gangsterfilm den Bösewicht hätte spielen können. Zum Glück lachte er oft. Aber ich wusste einfach nicht, ob ich ihm vertrauen konnte.

Dieser Artikel stammt aus "Merian" Heft Nr. 10/2019. © MERIAN

Dann hatten wir den Unfall. Wir waren unterwegs auf einer schnurgeraden Schotterpiste, als Elias die Kontrolle über den Land Rover verlor. Der Wagen schlug zuerst nach links aus und dann, als Elias gegenlenkte, um so heftiger nach rechts, wo der Graben lag. Elias trat auf die Bremse, aber es war zu spät: Der Land Rover schlingerte über die Kante, hing den Bruchteil einer Sekunde in der Luft, bevor er sich auf die Seite drehte und in den Graben stürzte. Einen Moment lang war im Wagen nur unser schnelles Atmen zu hören. Dann fragte Elias: "Bist du okay?" Zweimal fragte er noch, bevor wir unsere Gurte lösten und aus dem Fenster kletterten. Wer sich so um dich sorgt, dachte ich, mit dem kannst du durch die Wildnis laufen.

Natürlich denken Elias und ich sofort an unseren Unfall, als die Heilerin mich fragt, ob ich gestürzt sei. "Dann kann ich dir nicht helfen", sagt sie und nimmt ihre Hände von meinem Gesicht. "Du musst ins Krankenhaus." Elias und ich bedanken uns für ihren Rat, lassen als Bezahlung ein Päckchen Zucker und ein paar Tausend Schilling bei der alten Frau und verlassen so schnell es geht ihre Hütte.

Draußen fangen wir an zu lachen. Ich müsse mir keine Sorgen machen, meint Elias. Zwar wollte er mir die berühmte Heilerin, für die manche Massai tagelang warten, unbedingt heute gleich am Anfang unserer Reise zeigen – aber er selbst glaubt nicht an ihre Kräfte. Elias ließ sich direkt vor mir von ihr behandeln. Weil er kein Leiden hatte, erfand er Bauchschmerzen. Die Heilerin tropfte aus einer alten Fantaflasche ein wenig goldenes Öl auf ihre Hände und massierte seinen Leib. Er habe Glück, noch am Leben zu sein, sagte sie. Ein Verwandter habe versucht, ihn zu vergiften. Das Attentat sei nur gescheitert, weil der neidische Angehörige vor der Ausführung erfreulicherweise Sex hatte.