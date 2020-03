Wenn die Felder unterhalb des Hauses grün und gelb in der Sonne leuchten, wenn ein milder Wind durch die Weinberge streicht und die Malven in seinem Garten weiß blühen, dann erklärt Max Slevogt beim Frühstück manchmal: "Heut mal’ ich nicht, heut ist’s viel zu schön."

Dann zieht dieser schwere, bärtige Mann los in die Wälder, geht wandern und jagen. Oder er legt sich auf die Wiese neben seinem Swimmingpool und sonnt sich, am liebsten nackt.

An den meisten Tagen aber arbeitet Slevogt auch hier auf Neukastel, seinem Sommersitz vierzig Kilometer westlich von Speyer. Denn zu schön zum Malen kann es für ihn eigentlich nie sein – diesen wohl Heitersten unter den deutschen Impressionisten, der in seinen Bildern die Schönheit der Welt festhalten will, auch wenn andere Künstler sich von solchen Vorstellungen längst verabschiedet haben.

Es gibt wohl keinen besseren Ort für jemanden, der Anmut sucht, als Neukastel, diesen Gutshof hoch an einem Hang des Pfälzerwaldes. Von seiner Südterrasse kann Slevogt über wellige Hügel und die Rheinebene bis zum Schwarzwald schauen. Ein Stück wei­ter westlich sieht er einen Höhenzug mit einer pittoresk verfallenen Burg. Und um sein Anwesen herum erstrecken sich üppige Gärten mit Obst­bäumen und Kastanien, gestaffelt auf mehrere Terrassenfelder.

1888 malt Slevogt Neukastel von ei­ner Anhöhe aus zum ersten Mal: Zu sehen ist ein u-­förmiger Komplex mit Gutshaus, Stallungen, Scheunen und angebautem Gästetrakt – überragt von einem bizarren Ritterburgtürm­chen, das ein mittelalterbegeisterter Vorbesitzer Mitte des 19. Jahrhunderts bauen ließ.

20 Jahre ist Slevogt alt, als er dieses Bild malt, studiert an der Münchner Kunstakademie – und ist auf Neukastel nur zu Gast: Der Hof gehört entfernten Verwandten, der Tabakfabrikanten­-Familie Finkler. Viele seiner Urlaube verbringt er bei ihnen, begeistert sich für die einsame Hügellandschaft – und für Antonie, genannt Nini, eine Tochter der Familie, die er schließlich heiratet. Als Ninis Bruder pleitegeht, kauft Slevogt 1914 das Gut.

Mittlerweile ist er – stark geprägt vom Werk des Franzosen Edouard Manet – zu einem der bekanntesten im­pressionistischen Maler Deutschlands aufgestiegen. Er verdient gut an seiner Kunst. Den Kaufpreis für Neukastel zahlt er teils mit Geld, das er für Bilder einer Ägyptenreise bekommen hat.

Den Gutshof macht er nun zu seinem zweiten Wohnsitz, neben der Hauptwohnung in Berlin­-Schöneberg. Ein eigenes Atelier hat er in dem Pfäl­zer Haus nicht – er malt auf Balkonen, Terrassen oder an irgendeinem freien Tisch. Seine Motive? Meist das, was er gerade in der Nähe entdeckt: Bäuerin­nen bei der Weinlese. Lichtflecken auf einer Treppe im Garten. Oder – auf einem seiner schönsten Gemälde über­haupt – seine Kinder Nina und Wolfgang in der Weinlaube neben dem Ritterburgturm: Mit ihrer Gouvernante sitzen sie dort an einem sonnigen Herbsttag, vertieft in Schulaufgaben oder ein Buch, über ihnen ein Dach aus flammend roten Weinblättern, während im Hintergrund das Rheintal milchig blau im Dunst verschwimmt.

Ungeheuer lebendig fängt Slevogt solche Augenblicke ein, mit flirrenden Farben und kurzen Pinselstrichen, sodass man die winzigsten Bewegungen – das Schwanken der Schatten, das Zittern der Blätter im Wind – zu sehen glaubt. Er malt diese Kunstwerke oft "auf eine Zigarrenlänge", in gut einer Stunde.

Auf mehr als 150 Gemälden zeigt er seinen Gutshof und die Umgebung. Was für Vincent van Gogh die Weizenfelder Südfrankreichs waren, das ist für ihn Neukastel und das Hügelland. Die Pfalz ist seine Provence.