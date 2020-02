Auf Osa lebt Costa Ricas größte Population der hellroten Aras. © Tim Langlotz für MERIAN

Am ersten Abend, nachdem Eida den Wald verlassen hatte, ging sie in den Hof und legte sich auf den Rücken, um in die Sterne zu schauen. Doch sie sah nur einen leeren Nachthimmel. Das Dorf, in dem sie ab jetzt leben sollte, leuchtete viel zu hell. Es kam ihr wie eine Großstadt vor. Auf der Finca ihrer Eltern im Wald hatte sie jede Nacht die Sterne gesehen. Strom gab es dort keinen, die Nachbarn wohnten drei Kilometer entfernt. Jetzt aber sollte die 12-Jährige in einem Zimmer Wand an Wand mit Fremden schlafen. Statt des vertrauten Rufens der Frösche und des Surrens der Insekten hörte sie Stimmen. Eida weinte bitterlich, denn sie dachte, dass die Sterne verschwunden seien, und sie glaubte, dass sie nie wieder in den Regenwald zurückkehren könnte, in dem sie aufgewachsen war.

43 Jahre später stapft Eida Fletes an hohen schlanken Baumstämmen und stacheligen Palmen vorbei. "Man muss über das Leben lachen, sonst lacht das Leben einen aus", fasst sie ihre Lebenseinstellung zusammen – und kichert. Zu ihrer Linken grollt der Pazifik, vor ihr liegt die Rangerstation La Leona, einer von vier Eingängen in den Nationalpark Corcovado. "Eida, da bist du ja endlich mal wieder", begrüßt sie die Frau im Büro, als Eida ihren Besuch im Naturreservat anmeldet. Die beiden umarmen sich stürmisch. Eida kennt hier jeden, schließlich ist sie hier zu Hause. Wenn die kleine lebhafte Frau durch Corcovado wandert, kehrt sie an die Orte ihrer Kindheit zurück. Sie gehört zu den etwa 2.000 Menschen, die umgesiedelt wurden, als die Regierung 1975 den Nationalpark eingerichtet hat.

Corcovado ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Costa Ricas. Hier lebt die Hälfte aller Tierarten im Land. Die hellroten Aras am Himmel sind nur eine von 375 gezählten Vogelarten, die gelenkigen Klammeraffen in den Bäumen, die Tapire oder die wildschweinähnlichen Pekaris nur ein paar von 124 Säugetierarten und die Blattschneideameisen am Waldboden nur eine von geschätzten 8.000 Insektenspezies, dazu kommen ungezählte Pflanzen. 2,5 Prozent der weltweiten Biodiversität versammeln sich auf den gut 45.000 Hektar Fläche. Diese Vielfalt hat Corcovado seiner Abgeschiedenheit zu verdanken: Der Nationalpark liegt tief im Süden auf der Halbinsel Osa, die als krummer Zipfel kurz vor Panama im Pazifik hängt.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 02/2019 © MERIAN

Bis in die 1930er lebten hier nur ein paar Familien als Selbstversorger, dann erlebte Osa alle Hypes der Ausbeutung im Schnelldurchlauf: erst Gold und Bananen, ab den 1960ern Edelhölzer, Viehzucht, in den 1980ern flammte das Goldfieber erneut auf, obwohl die Regierung schon 1975 alle rausgeworfen hatte, die ihr Haus im geschützten Areal des Nationalparks gebaut hatten. Auch Eidas Familie, die in der Nähe von San Pedrillo an der Westspitze der Halbinsel lebte und nach Golfito umgesiedelt wurde.

Auf Corcovado folgte 1978 ein zweites Naturschutzgebiet: die Reserva Forestal Golfo Dulce. Heute steht Osa zu 80 Prozent unter Naturschutz und ein gutes Stück Primärregenwald ist gerettet. Das bedeutet aber auch: Jene, die ihr Geld früher als Forstarbeiter, auf Bananenplantagen oder als Goldwäscher verdienten, brauchen neue Arbeit – und es bietet sich an, wieder an der Natur zu verdienen. Dieses Mal jedoch nicht durch ihre Ausbeutung, sondern an ihrem Schutz.

"Der Tourismus ist unsere beste Chance", sagt Eida. Sie arbeitet nicht nur als Guide im Corcovado-Park, sondern hat auch das Dachgeschoss ihres Hauses zu einer einfachen Unterkunft ausgebaut. Seitdem ist sie Kleinunternehmerin im Tourismus – ein Beruf, der auf der Halbinsel gerade angesagt ist.

Denn Osa will die Fehler der großen Schwester im Norden vermeiden: Als in den 1990er Jahren der Tourismus auf der Halbinsel Nicoya zunahm, verkauften viele Ticos dort ihr Land an ausländische Investoren. Kurzfristig hatten sie damit gut verdient. Langfristig aber profitiert das Land nicht von den Gewinnen. Eida und ihre Mitstreiter wollen einen anderen Tourismus: keine großen Hotels, sondern viele kleine Herbergen. Mehr als 40 Kleinunternehmer haben sich darum der halbstaatlichen Organisation "Caminos de Osa" angeschlossen, die den community tourism in vier Reiserouten bündelt und vermarktet. Eine Reiseform, bei der man nicht nur etwas über Tapire und Tukane erfährt, sondern auch über die Gastgeber.