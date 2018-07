Oben am Hügel, in der kleinen Gemeindekneipe des alten Fischerdorfes Trinity, sitzt Clooney Dohren an diesem Samstagabend auf seinem Barhocker und soll einem Neufundland erklären. Dohren bestellt noch einen Whisky. Fast 40 Jahre hat er unten in der Fischfabrik gearbeitet, dann nimmt er sein Cappy ab und rauft sich, während einige Gäste die Bar betreten und draußen schon die Sterne am Nachthimmel stehen, die Haare.

"Neufundland", sagt er, "musst du dir vorstellen wie einen kräftigen, vom Wind gegerbten Mann, einen Fischer mit Schwielen an den Händen. Der Fischer stinkt nach Blut und Kabeljau. Er hat immer getan, was er wollte. Er brauchte niemanden und kam ganz gut mit sich selbst klar. Und jetzt soll er sich auf einmal eine Schürze umbinden, Kuchen backen und Gedichte aufsagen."

Der Whisky läuft langsam durch Clooney Dohrens Kehle. Er setzt das Glas ab. Es ist noch nicht so spät, die Band hat nicht einmal zu spielen begonnen.

Still liegt das kleine Dorf an der Bucht südlich von Kap Bonavista. Die Schattenrisse der Holzhäuser, die schiefen Stege, der rostige Anker, der unten am Ufer neben der Pier ruht. Die Pensionen und Gästehäuser sind alle ausgebucht, genauso wie die Waltouren am Morgen, die Kajakfahrten, die Bootsausflüge zu den Inseln. Die meisten Gäste schlafen schon. Durch die dunklen Straßen läuft lediglich ein Kanadier aus Toronto, sein Gesicht leuchtet im Schein seines Smartphones, er jagt Pokémons.

Es sind jetzt die neuen Zeiten hier in Neufundland; die Welt ist eine andere geworden.

Ob ihm das alles gefällt? Dieses neue Neufundland im dritten Millennium? Dohren bestellt keinen weiteren Whisky, er ist kein Trinker. In einem kanadischen Amerikanisch mit nasalem Timbre sagt er: "It’s debatable." Alles eine Frage der Einstellung.

Hier in Neufundland. Dem Haufen Gestein am östlichen Ende Kanadas. Eine raue Insel im rauen Meer. Viele Kiefern, viele Elche, wenig Menschen. Die Neufundländer wissen um ihr karges Abseits, wissen auch, dass sie auf dem Festland als Sonderlinge gelten. Jäger, Fischverrückte, Bootsmenschen, die in knarzenden Schuppen auf den nebligen Felsen leben. Sie mögen das, sie haben es immer gemocht. Newfies on the Rock, so nennen sie sich selbst.