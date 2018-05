Ashton Wadey formt nicht nur Surfboards, sondern ein Lebensgefühl. In seiner Werkstatt, ein paar Straßen hinter dem Zentrum von Newquay zwischen Garagen versteckt, schleift er mit gleichmäßigen Bewegungen die Kanten des Hartschaums, während er von Freiheit redet und von einer Unbeschwertheit, die nach einer Prise Salz schmeckt.

Wie zur Erklärung zeigt er nach draußen in Richtung Meer – es ist sowohl Kulisse als auch treibende Kraft von Newquay. Und nie weit entfernt in Großbritanniens Hauptstadt des Surfens. Vor den Stränden liegen die Sportler auf dem Wellenkamm und warten darauf, von der Wucht der Natur mitgetragen zu werden. Kein Sport ist hier so beliebt wie das Wellenreiten. Das 25.000-Einwohner-Städtchen an der Nordküste von Cornwall zieht jedes Jahr Zehntausende Surfer an. In der Fore Street reihen sich Läden aneinander mit Namen wie "Surfing Life" oder "Sun Set", hier wird Lässigkeit in Form von T-Shirts verkauft mit Aufdrucken wie "Das Leben ist ein Strand".

Vielleicht ist dieser Slogan nirgends so dicht dran an der Wahrheit wie hier. Zumindest ist das Leben eng mit dem Ozean verbunden, der sich an schönen Tagen türkisfarben unter dem blauen Himmel sonnt. Jede Mittagspause wird zum Miniurlaub: Schnell in den Neoprenanzug und ein paar Wellen erwischen, bevor es zurück ins Büro geht. Arbeitszeiten werden hier gern nach dem Stand des Windes und der Wellen ausgerichtet.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2017 © MERIAN

Es war der Traum vom endlosen Sommer, der Ashton Wadey als 19-Jährigen nach Cornwall ziehen ließ. Nur wenige Gehminuten von seiner Werkstatt brechen die Wellen am Great Western Beach. Für sein Label "Lost Boyz" designt und baut er Surfbretter und Skateboards, außerdem schuf er mit dem "Surf & Skate Lab" in seiner Werkstatt einen Raum für Kreative, die sich ausprobieren wollen und mithilfe des Jungunternehmers ihre eigenen Sportgeräte entwerfen, herstellen oder reparieren. "Hier kann man mit Ideen experimentieren, ohne von Normen gebremst zu werden."

Diese Freiheit, diese innovative Unbeschwertheit werden nicht nur in Wadeys Werkstatt geformt, sie sind in den vergangenen Jahren zu Newquays ureigener DNA geworden. Sie gehören dazu wie die Schönheit der dramatischen Klippenlandschaft, die aussieht, als sei sie aus dem Bilderbuch gefallen. Und sie sind neben der Faszination fürs Meer der wichtigste Magnet, der viele junge Menschen, ob Musiker, Künstler, Gastronomen oder Sportler, nach Newquay treibt – oder sie erst gar nicht gehen lässt.

Len Sheppard sitzt in seinem liebevoll eingerichteten Ein-Raum-Museum, das auch als Stadtarchiv fungiert. Der Lokalhistoriker hat voller Leidenschaft für Newquays Geschichte Karten, Bilder, alte Kameras, Steine und Krüge sowie alte Dokumente entstaubt, die von der Tradition der Bergbaugeschichte und jener des Hafens erzählen. "Der Wohlstand von Newquay kam durch die Gasse", wiederholt Sheppard eine alte Weisheit und meint die Einfahrt in den Hafen, wo bis heute Fischkutter ankern und Krabben- sowie Hummerkörbe in der Sonne trocknen.