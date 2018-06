"Wir hatten kaum den Strand von Öland betreten, so merkten wir schon, dass dieses Land ganz anders beschaffen war als die übrigen schwedischen Provinzen."

Carl von Linné, 1. Juni 1741





Als der schwedische Naturforscher diesen Satz notierte, hatte er die karge Landschaft vor Augen, die ungewöhnlichen Farne und Flechten, Blumen und Orchideen. Fasziniert erkundete er jeden Fleck der Insel und entdeckte mitunter Erstaunliches. "Neptuns Äcker" hat er ein Geröllfeld am Strand genannt, das im Norden bei Byxelkrok liegt. Wie auf einem fremden Planeten fühlt man sich in dieser Steinwüste, die im Sommer plötzlich tiefblau leuchtet: Dann blühen die Natternköpfe, robuste Kräuter mit borstigen Stängeln.

Die Insel ist eine eigene Welt, durch einen breiten Sund vom Festland getrennt. Wenn man dort an der richtigen Stelle abbiegt, führt eine lange Brücke hinüber. Niemand landet einfach zufällig auf Öland, man muss dorthin reisen wollen.

Meine Mutter Margot wurde 1936 auf Öland geboren und wuchs dort auf, verließ die Insel jedoch schon mit neunzehn Jahren. Sie landete in Göteborg, kam aber jeden Sommer zurück und nahm ihren Mann und ihre Kinder mit. Ich hatte keine Wahl und überquerte ein ums andere Mal den Sund. Zuerst noch mit einer Fähre, ab 1972 über die Brücke. So wurde Öland zu meiner Insel.

Zum ersten Mal kam ich im Sommer nach Öland, als das Licht der Sonne eine besondere Kraft hatte. Ich spürte sofort, dass dieser Ort so ganz anders ist als meine hügelige Heimat in Göteborg. Ich betrat eine sehr flache Insel mit einem unglaublichen Himmel, einen Ort voller frühgeschichtlicher Funde und schauriger Geschichten. Es war eine magische Welt, die dort in der Ostsee schwebte. Die Autorin Selma Lagerlöf hat die Insel mit einem gigantischen Schmetterling verglichen, der seine Flügel verloren hat und ins Meer gestürzt ist. Andere erzählen, dass die Insel entstanden sei, weil ein urzeitlicher Riese auf dem Festland im Süden von Schweden ein Loch gegraben – den großen See Vättern – und die Erde dann ins Meer geworfen habe. Öland inspiriert einen schnell zu solchen Mythen, die Grenze zwischen Sagen und Fakten verschwimmt und macht Raum für Ungeheuerliches.

Die überlieferten Geschichten leben fort zwischen Runensteinen und alten Windmühlen. Schon in der Steinzeit war die Insel besiedelt. Seit meiner Kindheit faszinieren mich die großen Grabhügel aus der Bronzezeit, die über die ganze Insel verstreut sind. Einige meiner Landsleute behaupten, dort in mondhellen Nächten auch schon Geister gesehen zu haben.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 07/2016 © MERIAN

Stoff für solche Geschichten bietet die Insel zuhauf. Vor wenigen Jahren etwa entdeckten Archäologen mit Metalldetektoren die rätselhaften Reste eines Ringforts. In den Ecken von fünf Häuserresten fanden sie Verstecke mit vergoldeten Broschen und anderen Wertsachen. Nicht viel später kamen die ersten Skelette zutage. Sie lagen nicht in Gräbern. Die Forscher gehen inzwischen davon aus, dass Krieger die Sandby-Burg um 500 überraschend angegriffen haben. Die Bewohner wurden wohl brutal niedergemetzelt, ohne dabei ihre Verstecke zu verraten. Die meisten Opfer vermutet man noch unter der Erde, es könnten Hunderte sein. Als hätte das Massaker die Zeit angehalten, blieb der Tatort danach fast unberührt und wurde auch nicht geplündert – für über 1.500 Jahre.

Vielleicht wirkt die Landschaft auf Öland so dramatisch, weil sie an ein gigantisches Bühnenbild im Theater erinnert, ohne eine einzige Erhebung. In jede Himmelsrichtung trifft das Auge auf einen absolut geraden Horizont, das beflügelt die Fantasie. Es sieht aus, als würde man ihn gleich erreichen, wenn man nur noch ein kleines Stückchen weiterginge. Der Weg zum Horizont führt auf Landstraßen, Fahrradwegen und Wanderpfaden durch winzige Dörfer und an geraden Steinmauern entlang. Die Mauern durchziehen die Landschaft und das Stora Alvaret – die große Ebene im südlichen Teil der Insel, ein Kalkplateau, auf dessen magerem Boden kein einziger Baum wächst. Das Große Alvar ist karg, aber wertvoll: Es ist eine der letzten fast unberührten Karstlandschaften Europas. Nur die Schafe und Rinder der umliegenden Bauern weiden hier im Sommer. Seit über einem Jahrtausend tun sie das – die Verbindung von Mensch und Natur ist so stark, dass die Unesco sie als Welterbe bewahren möchte.

Zwar wird auf Burg Eketorp, einer rekonstruierten Fluchtburg aus der Eisenzeit, wieder gearbeitet, gekämpft und gekocht, um vergangene Zeiten auferstehen zu lassen. Ansonsten aber herrscht auf dem Alvar stets eine fast säuselnde Stille, die nur vom Flüstern des Windes und dem Zwitschern der Vögel durchbrochen wird. Die Welt scheint hier unendlich weit und hoch. Man kann im Morgengrauen dem Horizont über dem Meer entgegenlaufen und dort der Sonne begegnen, die wie ein weißer Blitz im Osten aufgeht, oder man wendet sich abends in die andere Richtung und sieht zu, wie sie als rot flammende Kugel im Westen untergeht.