Wenn ich an Sachsen-Anhalt denke, fällt mir sofort Rainald Grebe ein. Der Liedermacher hat meiner kleinen Heimat eine Hymne gewidmet. Sie beginnt so: "Ibiza und Malle kennen alle, aber wer kennt das Land zwischen Magdeburg und Halle?" Ich mag diese Art von Humor, ich mag Rainald Grebe. Er spielt mit Wahrheiten, Vorurteilen und Wissenslücken. Im Refrain heißt es: "Willkommen im Land der Frühaufsteher, steht an der Autobahn, und während man noch denkt – häh? – ist man auch schon durchgefahren."

Mit den Frühaufstehern waren wir gemeint, die rund 2,2 Millionen Einwohner von Sachsen-Anhalt, denen jahrelang nachgesagt wurde, sie stünden jeden Morgen neun Minuten früher auf als alle anderen im Land. Statistiker haben jedoch herausgefunden, dass die Bayern noch zeitiger aus den Betten hüpfen, was mich freut, denn ich konnte mich für die Frühaufstehersprüche nie so richtig begeistern.

An den Autobahnen stehen heute Schilder mit der Aufschrift: "Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule #moderndenken." Ich gebe zu, auch das ist erklärungsbedürftig. Nein, es handelt sich nicht um eine große deutsche Baumarktkette, die ohnehin nur vier Filialen in unserem Bundesland hat. Es geht um Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Hannes Meyer, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Lyonel Feininger. Wir sind das Land von namhaften Architekten, Künstlern und Designern, die das Denken revolutionierten. Damals, in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, waren sie von Weimar nach Dessau umgezogen, wo sie mit ihrer Kunst- und Architekturschule, dem Bauhaus Dessau, Weltruhm erlangten.

2019, wenn das Bauhaus 100 Jahre alt wird, werden wir das Jubiläum feiern. Die Autobahnschilder mit dem Zusatz #moderndenken sind die Vorboten. Sie zielen auf einer Metaebene auf die Gegebenheiten in Sachsen-Anhalt. Früher rauchten bei uns die Schornsteine großer Fabriken, heute sind wir vor allem ein landwirschaftlich geprägtes Land mit viel Platz für kreative Ideen. Genau genommen sind wir eine große Experimentierwiese für Unternehmer, Wissenschaftler, Techniker und Künstler, die ganz im Sinne der Bauhaus-Tradition Neues ausprobieren, also #moderndenken, und so die Zukunft gestalten.

Trotzdem soll es ja Menschen geben, die noch nie in Sachsen-Anhalt waren. Vermutlich glauben sie, dass hier der Hund begraben liegt. Das ist ein Irrtum. Wir haben alles, was urlaubsreife Städter und Dörfler benötigen, um sich zu erholen: dichte Wälder, liebliche Täler, schroffe Felsen und duftende Blumenwiesen, über die gelegentlich sogar Wölfe streifen. Sehenswert auch: die vielen Klöster, Dome und Schlösser. Stumme Zeitzeugen der Christianisierung mit Kreuz und Schwert, steinerne Denkmäler deutscher Geschichte. Sie stehen an der Straße der Romanik, die sich wie eine Acht durch Sachsen-Anhalt schlängelt und imposante Bauwerke versammelt wie den Magdeburger Dom, die Burg Falkenstein oder die weithin sichtbare Stiftskirche St. Servatius in Quedlinburg mit dem berühmten Domschatz.

Der Schatz, das sei an dieser Stelle kurz erwähnt, war uns zwischenzeitlich mal abhandengekommen. Ein Leutnant der US Army hatte ihn nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Heimat verschleppt. Er hatte ihn heimlich in Kisten verpackt und per Feldpost zu seiner Mutter nach Texas geschickt. Dann dauerte es viele Jahre, es gab zähe juristische Verhandlungen, und erst 1993 kehrte der Schatz wieder nach Quedlinburg zurück. Ein Jahr später wurde die historische Stadt mit ihren 2.000 Fachwerkhäusern zum Welterbe der UNESCO ernannt.

Geschichten und Geschichte – in Sachsen-Anhalt gibt es beides im Überfluss. Nehmen wir allein die Musik: Wir bewahren mit Georg Friedrich Händel, Kurt Weill und Georg Philipp Telemann das Erbe von gleich drei namhaften Komponisten. Händel war aus Halle, Weill war aus Dessau, Telemann war aus Magdeburg – "War, war, war mal geil!", würde Rainald Grebe jetzt singen. Ich halte dagegen: Die drei Granden der Musikgeschichte sind auch im 21. Jahrhundert noch geil. Und damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen: Wir ehren natürlich nicht nur die Toten, auch die Lebenden bekommen ihre Bühne. Immerhin haben wir selbst Popstars hervorgebracht. Spontan fallen mir Tokio Hotel, Annett Louisan und der Bibelübersetzer Martin Luther ein, der, obwohl seit Ewigkeiten im Himmelreich, noch immer rockt. Das zeigte sich eindrucksvoll, als Sachsen-Anhalt das 500-jährige Reformationsjubiläum feierte und Tausende Luther-Fans aus aller Welt nach Wittenberg und Eisleben pilgerten, um sich anzuschauen, wie der Reformator lebte und wirkte. Nebenbei kauften sie Luther-Wein, Luther-Brot, Luther-Tomaten, Luther-Puzzles, Luther-Schlüsselanhänger, Luther-Badeenten und Luther-Playmobil-Figuren.