Wir nahmen die Fährte des Löwen an einem Septembermorgen auf. Die Sonne hatte die Kälte der Nacht vertrieben. Beks Ndlovu schulterte sein Gewehr, die Patronen in seinem ledernen Hüftgurt verstaut. Seine kurze Einweisung, bevor wir losgingen: Wenn wir den Löwen fänden, gelte es, nicht wegzulaufen. Denn wer weglaufe, sei Beute. Dann stapften wir los. Schritt für Schritt bahnte sich der 39-Jährige den Weg durch die Steppe: den Blick gesenkt, auf der Suche nach einem Zeichen, wohin sich das Tier bewegt haben könnte.

Wir schritten durch weite Ebenen, vorbei an schütterem Buschwerk und staubigen Lehmkuhlen. Das trockene Gras knirschte wie Eis unter unseren Schuhsohlen. Wir sahen einer Rappenantilope beim Äsen zu, sahen, wie ein Steinböckchen regungslos vor uns im Busch verharrte, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Wir gingen vorbei an einem Berg mächtiger Knochen, die einst ein Elefant waren. Und jetzt knien wir vor einer Löwenspur, der Abdruck beinahe so groß wie ein Frühstücksteller. "Noch frisch", sagt Ndlovu. "Ein ausgewachsenes Tier. Es blieb kurz stehen, blickte sich um und ging dann weiter." Auch Ndlovu blickt sich kurz um, lässt das Fernglas kreisen und geht weiter.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 03/2016 © MERIAN

Seit er denken kann, liest Ndlovu die Spuren von Tieren. Das gekonnte Aufnehmen und Verfolgen von Fährten bestimmt sein Leben. Geboren wurde er im Dorf Lupane vor den Toren des Hwange-Nationalparks, sein Vater war Buchhalter, seine Mutter Apothekerin. Als er fünf war, zogen die Eltern mit ihm in die Kreisstadt Hwange. Ndlovu erinnert sich: Im Garten stand ein Mangobaum. An den Früchten bedienten sich die Elefanten. Kam er damals von der Schule nach Hause, verfolgte er die Spuren der Tiere bis weit in den Busch, beobachtete sie stundenlang. Und war glücklich.

Als ihn mit zwölf Jahren ein befreundeter Ranger mit in den Park nahm, war es um den Jungen geschehen. Er wollte nur noch eins – Guide werden. Und schnell war klar: Kaum einer konnte Spuren im Sand so gut entschlüsseln wie er, konnte sich besser in die Tiere hineinversetzen und ihr Verhalten so genau deuten. Nach nur zweieinhalb Jahren, die meisten Auszubildenden brauchten dafür vier, machte er seinen Abschluss und heuerte bei einem privaten Safari-Unternehmen an. 1997 wählte der simbabwische Jäger- und Safariführer-Verband den gerade mal 21-jährigen Ndlovu zum besten Guide am Sambesi. "Eine große Ehre", wie er bis heute findet.

Und ein Karrieresprung: Während ein erstklassiger Guide bis zu 500 US-Dollar am Tag kostet, heuerten wohlhabende Gäste den smarten Simbabwer für 1.000 US-Dollar am Tag an. Er reiste nach Botswana, Südafrika, Namibia, Sambia, Kenia, Tansania und Ruanda, um dort Safaris zu führen, schloss Kontakte, Kunden wurden zu Freunden, auch in Europa und den USA. Freunde, die Ndlovu auf Safari kennengelernt hatte, waren es auch, die ihm das Geld gaben, um die Konzession für Somalisa, ein 120 Quadratkilometer großes Stück Wildnis im Hwange-Nationalpark, zu erwerben. 2007 eröffnete er dort seine erste Lodge. Heute besitzt er acht Camps in zwei Ländern, hat 150 Angestellte, eine Firma für Safari-Logistik mit eigener Airline und macht sechs Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr.