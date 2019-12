Immer volles Haus: Blumen, Figuren und sogar Getränke – mit solchen Opfergaben halten die Thai ihre Geister bei Laune.

Es spukt in dem Haus gegenüber, daran gibt es keinen Zweifel. Zumindest sind die Straßenhändler in dieser Gasse Bangkoks fest davon überzeugt. Dabei sieht das "First House" von außen unscheinbar aus. Ein schmuckloses Hotel in einer geschäftigen Ecke des Stadtteils Pathum Wan. Vor dem Eingang steht ein gelangweilter Sicherheitsmann, nichts ahnende chinesische Touristen gehen ein und aus.

Die Händler haben sich dennoch lieber auf der anderen Straßenseite platziert. Taxis und Arbeiter mit Schubkarren quälen sich zwischen ihnen und dem Hotel durch die Gasse. "Natürlich ist da ein Geist drin", ruft einer der Händler, vor ihm ein Haufen frittierter Hähnchenschenkel. Die anderen nicken. Jeder kennt sie, die unheimliche Geschichte des "First House".

Fragt man an der Rezeption nach dem vermeintlichen Spuk, dann weicht das Lächeln aus dem Gesicht des Angestellten hinter dem Tresen. "Ja, davon habe ich natürlich gehört", sagt der junge Mann. "Aber leider kann ich darüber nicht reden." Auch seinen Chef wolle er dafür nicht aus dem Büro holen. Geister gibt es überall – zumindest nach dem Glauben der Thai. Sie wohnen in Häusern, in Bäumen, in Seen und Flüssen. Sie können Besitz von Menschen ergreifen, sie töten oder ihnen gelegentlich auch mal helfen. Jedenfalls empfiehlt es sich, sie keinesfalls zu verärgern, sollte man weiterhin ein glückliches Leben führen wollen.

Und danach richten sich die meisten im Land. Politiker und mächtige Militärs konsultieren regelmäßig Wahrsager und berichten von deren Prophezeiungen. Geschäftsleute lassen sich vor wichtigen Entscheidungen die Karten legen, Hochzeitstermine bestimmt nicht selten der Astrologe.

Manche der Geistergeschichten haben einen wahren Ausgangspunkt. So auch beim "First House": Das Hotel brannte im Jahr 1988 fast vollständig ab, 13 Menschen starben in den Flammen. Darunter auch eine Sängerin aus Singapur namens Shi Ni. Ihr Geist, so heißt es, spuke noch immer durch die Gänge und Zimmer. Nach dem Glauben vieler Thai passiert das oft nach Katastrophen: Stirbt ein Mensch eines unnatürlichen Todes, ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Seele weiter umherirrt, besonders groß. Und tatsächlich: Hotelgäste des "First House" berichten in Internetforen, dass sie Stimmen gehört hätten. Zumindest unter den vielen chinesischen Touristen, die sich an diesem Tag in der Lobby aufhalten, will jedoch niemand etwas Ungewöhnliches bemerkt haben.

Wenigstens kann sich das "First House" damit trösten, nicht das einzige verfluchte Gebäude in Bangkok zu sein. Sogar eine ganze Wohnsiedlung ist vermeintlich verdammt: Einsam und verlassen liegt die Piyaporn Gated Community im Norden der Stadt. Aus den Gebäuden ragen schon Pflanzen empor. Die Anlage wurde auf einem Friedhof errichtet. Dummerweise hatten die Bauherrn wohl vergessen, die aufgewühlten Geister zu beschwichtigen. Das Unheil folgte prompt: Während des Baus kam es zu mysteriösen Unfällen, in einem nahen See ertranken drei Kinder.

"Es gibt viele Gründe, warum Aberglaube in Thailand so populär ist und sich sogar noch weiter verbreitet", sagt Andrew Johnson. Er ist Anthropologe an der Universität Princeton und hat lange in Thailand zu dem Thema geforscht. Der Buddhismus sei anderem Glauben gegenüber offen, sagt er. "Man kann jeden beliebigen Geist anbeten, solange das nicht die buddhistischen Prinzipien verletzt." Auch die Monarchie und ihr als gottgleich verehrter König tragen dazu bei: So berichten Zeitungen etwa immer wieder davon, dass Bilder des Monarchen nicht verbrennen könnten.