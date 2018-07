Es ist das Licht, heißt es stets, das aus einem abgelegenen Fischerdorf in Cornwalls Westen eine der bekanntesten Künstlerkolonien der Welt machte. Das Licht umspült St Ives von gleich drei Seiten; der offene Atlantik spiegelt es auf die Halbinsel, mit türkisfarbener Ruhe, mit tief blauer Endlosigkeit oder mit weiß schäumender Kraft.

Es faszinierte bereits 1811 den berühmten britischen Maler William Turner und über seine Bilder bald die gesamte Kunstszene Londons. Mehr als ein Jahrhundert später, im Jahr 1939, überzeugte es das Künstlerpaar Barbara Hepworth und Ben Nicholson hierher zu ziehen und das Dorf wieder aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, in den es mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gefallen war.

Das Licht machte St Ives abermals zum Liebling der Kunstszene, zu einem Zentrum abstrakter Kunst. Und geht man weit genug zurück, lässt sich auch die Tate St Ives, Ableger der Londoner Tate und Cornwalls Kulturikone, genau darauf zurückführen: Licht. Und eine Fabrik dafür.

Die buckligen Gassen waren nachts noch mittelalterlich dunkel, als man 1835 eine Gasfabrik an den Porthmeor Beach baute. Mit dem hier produzierten Stoff erleuchteten die Nachtwächter die Straßenlaternen. Wirklich profitabel aber wurde das "Gasworks" nie: Die meisten Einwohner waren so arm, dass Öllampen bis ins 20. Jahrhundert ihre einzige Beleuchtung blieben. Selbst gegen die Straßenbeleuchtung – vor allem gegen die dafür erhobene Steuer – gab es Protest. Als "das Montrum", so nannten es die Einwohner, 1958 abgerissen wurde, war der Jubel groß. Es verschandelte das Antlitz des pittoresken St Ives. Und es stank.

Vermutlich waberten auch Ende August 1939 Schwefelwolken durch die Fore Street, an der Hafenpromenade entlang und um die Kirche St Ia. Gut möglich, dass die 36-jährige Barbara Hepworth die Nase rümpfte, als sie nach der mehrstündigen Autofahrt von London hier ausstieg, zum allerersten Mal. Auf dem Fahrersitz saß Ben Nicholson, abstrakter Maler, 45 Jahre alt, seit acht Jahren ihr Partner, seit dem vergangenen Jahr ihr Ehemann und nach früheren Cornwall-Reisen bereits bekennender St Ives-Fan. Hinten auf der Rückbank drängten sich ihr zehnjähriger Sohn Paul aus erster Ehe und die fast fünfjährigen gemeinsamen Drillinge Simon, Rachel und Sarah. Hepworth und Nicholson vermuteten, dass sie länger bleiben würden. Tatsächlich zog Ben Nicholson erst 1958, sieben Jahre nach der Scheidung, wieder fort. Barbara Hepworth blieb bis zu ihrem Tod im Jahr 1975.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2017 © MERIAN

"Die beiden traten in St Ives das los, was wir Kunsthistoriker "die zweite Welle" nach den Landschaftsmalern im 19. Jahrhundert nennen", erzählt Arwen Fitch von der Tate. Andere Künstler folgten dem Paar, allen voran der befreundete Konstruktivist Naum Gabo. Bald schlossen sich jüngere Künstler der Anfang 1949 gegründeten Penwith Society of Arts in Cornwall an. Internationale Größen wie Mark Rothko, Piet Mondrian oder Francis Bacon schauten in St Ives vorbei, das, wie Ben Nicholson einmal sagte, "nach London zu Großbritanniens wichtigstem Kunstzentrum" wurde.

Wie ein Fels steht heute die Tate St Ives am Porthmeor Beach. Ein Fels, an dem sich jene "zweite Welle" wieder und wieder brechen soll. Denn es war das hohe Interesse an eben jenen Künstlern, das ein Museum von Weltrang in das kleine Fischerdorf brachte. 1985 hatte die Tate Gallery in London eine Ausstellung zusammengestellt: "St Ives 1939-64 - Twenty five years of painting, sculpture and pottery". Der Zulauf war groß und so keimte bald die Idee einer Dauerausstellung zu diesen Künstlern auf. An dem Ort, wo sie ihre Kunst geschaffen hatten.

Unterstützung kam aus mehreren Richtungen. Von London aus trieb der damalige Direktor der Tate Gallery, Alan Bowness, die Expansion enthusiastisch voran: Er war der Schwiegersohn von Ben Nicholson und Barbara Hepworth. Bereits 1980 hatte er das Museum unter die Fittiche der Tate Gallery genommen, das Barbara Hepworths Kinder 1976 in deren früherem Wohnhaus, dem Garten und der Werkstatt eingerichtet hatten. In St Ives wiederum gruppierte sich rasch eine Bürgerinitiative, die bei der Suche nach Sponsoren, Architekten und einem Baugrundstück half.