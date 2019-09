Der Morgen danach: Wenn die letzten Nachtschwärmer ins Bett fallen, blüht die Paul-Roosen-Straße auf. © Isabela Pacini für MERIAN

Stadtteilneid ist ein süßes Leiden. Süß, weil man ja was Schönes entdeckt hat, in der gleichen Stadt, gar nicht weit entfernt von da, wo man selber wohnt. Süß, weil man durch ein paar Straßen geht, ein, zwei Kilometer von West nach Ost und von Süd nach Nord, und plötzlich ist da die ganze Welt, wie sie sein sollte, jedenfalls auf den ersten und zweiten Blick. Aber warum kann man nicht immer dort sein? Warum kann es nicht überall so sein? Das ist das Leiden. Und das Leiden ist auch: Kann man dort, wo man den Stadtteilneid verspürt, mehr sein als nur Tourist?

Seit 20 Jahren habe ich Stadtteilneid auf St. Pauli Nord. Dieser etwas vage begrenzte Ort liegt zwischen dem Karo- und dem Schanzenviertel im Norden, Altona-Altstadt im Westen, und von Süden drückt irgendwie das helle, laute, rotlichtleuchtende St. Pauli der Reeperbahn dagegen.

Die Menschen, die in St. Pauli Nord wohnen und arbeiten und ihr Leben im Sommer auf die Straße tragen, damit ich es vom Fahrrad aus bewundere: Sie reden von sich selbst nicht so kompliziert, sie wohnen einfach "auf St. Pauli". Dass sie bei dieser Formulierung nicht zuerst an die Umgebung der Reeperbahn, also den Kiez, denken, diese Mischung aus Junggesellenabschieden, Bier- und Kotzegeruch, sehr guten Clubs und sehr teuren Neubauten, Menschenhandel, organisiertem Verbrechen, Waffenverbot und Wodka-Bomben, ist ihnen so klar, dass sie es nicht ausführen müssen.

Für alle anderen, also etwa mich, dauert es ein bisschen, um zu merken: Nördlich der Simon-von-Utrecht-Straße und westlich vom Neuen Pferdemarkt, südlich der Thaden- und östlich der Bernstorffstraße ist das St. Pauli, in dem man nicht nur gerne feiert, sondern auch lebt und arbeitet. Das Reeperbahn-St. Pauli vermarktet sich traditionell als "sündig", das nördliche St. Pauli aber ist mündig, erwachsen, hier kommt man her, wenn man nicht mehr nur rumspinnen und durch die Gegend torkeln, sondern was machen will, was einem selbst und anderen Freude macht.

Epizentrum des Lebensgefühls St. Pauli Nord ist die Wohlwillstraße. Allein das untere Ende: Hier liegen auf engstem Raum der beste Comicladen Norddeutschlands ("Strips and Stories"), zwei hervorragende Cafés ("Kaffee Stark" und "Kandie Shop"), ein von Fahrradkurieren gegründeter Radladen ("Suicycle"), die Laden-Galerie "Fritzen" und der "Art Store St. Pauli" sowie der Schreibwaren- und Design-Laden "not the girl who misses much". Außerdem wohnt gegenüber von dem Hauseingang in der Jägerpassage, in dem John Lennon sich 1961 in Rockerpose fotografieren ließ, meine Kollegin Simone Buchholz.

Durch Simone bin ich erst so richtig stadtteilneidisch geworden. Sie wohnt mit Mann und Kind schon lange hier, und alle paar Wochen treffen wir uns in der Thadenstraße im portugiesischen Café "Rolo" und reden über die Arbeit. Ihre Roman-Serie um die Staatsanwältin Chastity Riley ist eine neonflackernde Noir-Liebeserklärung an St. Pauli. Durch Buchholz-Lesen begreift man, dass St. Pauli aus seinen Menschen und ihren Geschichten besteht, nicht aus abgegrabbelten Klischees der "Sündigen Meile".

Einmal haben wir zusammen sogar ein Drehbuch geschrieben über ein paar Freundinnen, die im Hafen einen Container klauen wollen, um ihre Stammkneipe in St. Pauli Nord zu retten. "Da muss noch mehr Gentrifizierung rein", sagte damals die NDR-Redakteurin. Wir haben das dann nicht gemacht, weil uns die Gaunerinnen-Gags und die Freundinnen-Liebe mehr interessierten, aber die Redakteurin hatte natürlich recht: Gentrifizierung ist der Refrain der Moritat vom unvermeidlichen Schicksal des schönen Stadtteils, also auch Thema auf St. Pauli Nord.

Die Menschen hier kämpfen beharrlich und schon lange gegen einfallslose Investoren und mitleidslose Hausverwaltungen. Der Quadratmeter Nettokaltmiete kostet inzwischen trotzdem an die 18 Euro, erzählen sich die Leute, andere sagen: Da hätten sie sogar noch Schlimmeres gehört. Also kommen die, die sich das leisten können, und das ändert natürlich auf die Dauer, wer hier wie lebt.