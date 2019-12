Er springt auf, gleich bei der ersten Frage, "das ist lustig", sagt er, läuft ins Nachbarzimmer, seine Bibliothek, "ich habe ja", ruft er von dort, "ein Buch darüber geschrieben", er sucht kurz, kommt zurück, "aber so habe ich das noch nie gesehen." Die Frage war eigentlich nur halb ernst gemeint: Ist Lissabon eine weibliche Stadt? Im Fado wird sie immer als sinnliche Frau besungen, die sich an den Tejo schmiegt, den Fluss, der sich aus Spanien herüberwindet und hier nun blau und breit in den Atlantik fließt. Aber Carrilho da Graça lächelt. Ganz klar sei die Stadt weiblich. "Ich selbst sage ja immer, Lissabon hat eine barocke Typografie."

Er legt sein Architektur-Buch auf den Tisch, der schlichte Titel "Lisboa". Er blättert durch die Seiten, er tippt auf eine Zeichnung. "Hier kann man schön sehen, was ich meine." Linien und Striche, die ein welliges Stadtbild formen, Lissabons Hügel und Täler, den Fluss.

João Luís Carrilho da Graça, 66 Jahre alt, Architekt, Träger des portugiesischen Verdienstordens. Er hat, wenn man so will, Lissabon neu erfunden. Hat 1998 zur Expo im frisch angelegten Viertel im Nordosten der Stadt, im Parque das Nações, den Pavillon des Wissens errichtet, einen weißen Quader mit großem Innenhof, der bis heute als Musterbeispiel für Lissabons neue Architektur gilt. Eine Reduktion der Form auf ihr Minimum, auf die gerade Linie und den rechten Winkel, die einem geschwungenen Gelände Halt geben. Er fährt sich mit der Hand über den grauen Bart. "Ich mag", sagt er, "den Blick aufs Wesentliche."

Im Moment betrübt ihn ein bisschen die Aussicht durch seine bodentiefen Fenster. Auf der anderen Straßenseite ziehen Bauarbeiter ein Haus hoch, was schade ist, denn früher konnte er von hier bis auf den Tejo gucken. Er zuckt mit den Schultern. So sind die Zeiten. Nicht leicht. Zuerst die Finanzkrise, dann der Touristenboom. Lissabon ist teuer geworden, viele können sich die Mieten hier nicht mehr leisten und ziehen weg. 800.000 Leute wohnten hier früher, heute sind es noch 550.000. Dafür gibt es Urlauber im Überfluss, fast sechs Millionen pro Jahr. An manchen Autos pappen Aufkleber, auf denen Turistas fora steht, Touristen raus.

Wir laufen runter zum Fluss, zum Terminal dos Cruzeiros, seinem neuesten Bau, eröffnet im November 2017. Eine gigantische Schiffshaltestelle zwischen Fluss und Stadt, weißer Beton vermischt mit Kork, ein Bauwerk, in dem Schrägen und Geraden eine harmonische Verbindung eingehen. Carrilho da Graça sagt, er könne hier am flachen Ufer auch wieder mit Schwüngen arbeiten, die seinem Werk Bewegung verleihen. Oben auf der riesigen Dachterrasse, die sich leicht nach unten wölbt, weitet sich diese Dynamik in ein Panorama, das einem die Stadt zu Füßen legt. Auf der einen Seite der Fluss, der nach Salz und Meer riecht und auf dem gerade ein großer Tanker Richtung Atlantik schwimmt.

Auf der anderen Seite: die Stadt mit ihren Häusern, Kirchen, Plätzen, Klöstern. Links hinterm Finanzministerium die Praça do Comércio, der gewaltige Prachtplatz, geradeaus die roten Dächer der Alfama, rechts oben, auf einem Hügel, die weiße Igreja da Santa Engrácia, das Pantheon, wo die Großen des Landes begraben liegen, der Schriftsteller Aquilino Ribeiro, die Sängerin Amália Rodrigues, der Fußballstar Eusébio.

Eine Frage an den Architekten: Würde er etwas ändern an dieser Stadt? Das sei gar nicht nötig, sagt Carrilho da Graça. In Lissabon reiche es, neue Akzente zu setzen. Und die Stadt sei voll von Künstlern, Malern, Architekten, die genau das täten: Lissabons Schönheit ein neues, eigenes Bild hinzufügen.

Vom Dach des Terminals wirkt Lissabons Altstadt wie ein Sog. Lässt man sich treiben, zieht sie einen hinein in die Welt der krummen Gassen mit ihren azulejogeschmückten Häusern, deren Putz hin und wieder abblättert, und wo die Wäsche manchmal so tief auf der Leine baumelt, dass man sich bücken muss. Über schmale Treppen, die so steil sind, dass die Beine schmerzen, läuft man bis hinauf zum Miradouro das Portas do Sol. Vor dem Aussichtspunkt spielt ein Brasilianer auf seinem Keyboard Bossa nova, am Kiosk nebenan stehen Dänen und trinken Bier. Wie es sich anhört, nicht ihr erstes. Am Himmel keine Wolke. Von hier oben blickt man auf Carrilho da Graças Hafenterminal, das leuchtet wie ein Kunstobjekt in der Sonne.

Rund sieben Kilometer westlich des Terminals, ebenfalls direkt am Ufer des Tejo, liegt ein weiteres Glanzstück, nicht allzu weit weg von der Pastelaria de Belém, wo sie seit 1837 die Pastéis de Nata backen, die süßen Puddingtörtchen, noch immer nach einem Geheimrezept. Vor Lissabons altem Elektrizitätswerk erhebt sich ganz plötzlich, als sei es eine sanfte Welle, die aus dem Tejo heraufschwappt, der neue Kunsthimmel der Hauptstadt. Das Museu Arte, Arquitetura e Tecnologia ist nur zwölf Meter hoch, denn es soll die anderen Bauwerke der Umgebung nicht verdecken, nicht das 56 Meter hohe Padrão dos Descobrimentos, das Denkmal, das den Seefahrern gewidmet ist, und auch nicht das mächtige Kulturzentrum von Belém. Trotzdem zieht das geschwungene Gebäude alle Blicke auf sich.