Ein kleiner Windstoß reicht, und schon fliegen den Zuschauern Funken und Asche ins Gesicht. Wie bei einem Rockkonzert stehen sie hinter einer Absperrung und filmen mit ihren Smartphones, was die alte Dame vor ihnen da macht: Jay Fai, 73, schwingt ihren bis zur Hälfte mit Bratöl gefüllten Wok auf die glühenden Kohlen und schüttet eine Krabben-Ei-Mischung ins heiße Fett. Das Omelette ist ihre Spezialität. Das Publikum nickt andächtig, als die Köchin ihr Gericht – goldbraun und perfekt gerollt – auf einen Teller hebt.

Jay Fais Restaurant in Bangkoks Altstadt ist eine Attraktion, selbst für Besucher, die gar nicht zum Essen gekommen sind. Dabei sieht der Laden an der Maha-Chai-Straße auf den ersten Blick so aus, wie eine der üblichen Nachbarschaftsküchen, die es in der Hauptstadt fast an jeder Straßenecke gibt: türkise Fliesen an den Wänden, Ventilatoren an der Decke und Holzhocker, die neben den alten Linoleumtischen aufgereiht sind. Die Küche ist halb drinnen und halb im Freien, die Zutaten liegen in mit Eis befüllten Styroporboxen statt in einem Kühlschrank.

Den Grund für ihre Berühmtheit hat Jay Fai versteckt. Wer ihn sehen will, muss sich die Schuhe ausziehen und die Treppe eine Etage höher steigen – in den Privatbereich der Köchin. Neben einer Winkekatze und der Statue eines thailändischen Königs bewahrt sie die Auszeichnung auf, die ihr Restaurant international bekannt gemacht hat: ein Stern des "Guide Michelin", den sie als erste und bisher einzige Streetfood-Köchin in Bangkok erhalten hat.

Jay Fai heißt mit richtigem Namen Supinya Junsuta. Ihr Spitzname Jay Fai bedeutet so viel wie "Schwester Muttermal" und spielt auf den großen braunen Punkt neben ihrer Nase an. Es ist kurz nach Mittag, als sie von ihrem Wohnbereich ins Erdgeschoss zur Arbeit kommt. Im Gehen löffelt sie den letzten Rest aus einer Schale Nudelsuppe, die sie in der Ecke abstellt. Sie nimmt sich einen Eimer mit Garnelen und beginnt, die Tiere zu schälen. Ihre sieben Helferinnen putzen in der Zwischenzeit Pilze und schneiden Tintenfische klein. Jay Fai trägt wie immer ein Camouflage-T-Shirt, darüber den schwarzen Kittel und natürlich ihr Markenzeichen: die dunkle Wollmütze mit der Skibrille. Damit schützt sie sich vor den Funken der Holzkohle. Ein Gasherd würde alles viel einfacher machen. Aber es sich einfach zu machen, das ist nicht die Art von Jay Fai.

"Keine Abkürzungen", lautet das Motto der Köchin, die mit perfekt gezogenem, dunklem Lippenstift zur Arbeit kommt. In Bangkok ist Streetfood normalerweise billig – ein Gericht kostet meistens kaum mehr als einen Euro. Jay Fai hat viele Strategien beobachtet, wie die Verkäufer unter dem Preisdruck zu bestehen versuchen: Sie verwenden minderwertige Zutaten, kochen in altem Öl, setzen auf Massenware und versuchen, die Gäste so schnell wie möglich abzufertigen. In ihrem Restaurant ist alles anders: Ihr Nudelgericht "Pad Kee Mao" kocht sie mit teuren Riesengarnelen, in einem ihrer Omelettes steckt so viel Krabbenfleisch, das es anderen Köchen für zehn reichen würde. Das hat dann seinen Preis: Für 1.000 Baht, umgerechnet rund 27 Euro, gehört es preislich zur Oberklasse, wie auch die restlichen Gerichte auf ihrer Speisekarte.

Und Jay Fais Gäste lassen sich ihren Besuch nicht nur Geld kosten, sondern auch Zeit. Am Nachmittag öffnet eine Mitarbeiterin das Lokal. Wer einen Tisch reserviert hat, kann sich sofort setzen. Alle anderen müssen sich in einer Liste eintragen und unter einer Markise warten, bis etwas frei wird. Es dauert eine gute halbe Stunde, bis die ersten bestellten Gerichte auf dem Tisch stehen. Obwohl sie es sich angesichts der Beliebtheit ihres Restaurants längst leisten könnte, weitere Köche anzustellen, bereitet Jay Fai noch immer jede Bestellung selbst zu.

Neben ihrem Wok lodern jetzt die Flammen auf – höher als es der Köchin lieb ist. "Es ist zu heiß", sagt sie und reißt die Pfanne von den Kohlen. Ob sie mit sich selber spricht oder für das Publikum kommentiert, das ihr beim Kochen zuschaut, ist nicht ganz klar. Das Omelette, das sie gerade bearbeitet, hat ein paar schwarze Stellen. Jay Fai stellt es zur Seite – so kommt es den Gästen nicht auf den Tisch.