Angst? Nino Vaccarella, 85 Jahre alt, schüttelt den Kopf und setzt seine Heldenmiene auf wie einst seinen Rennfahrerhelm. Nein, Angst habe er nicht gehabt. Wenn er in seinem Alfa Romeo – 1971 noch ein 33/3, 1975 dann ein 33 TT 12 – die steilen Kurven der Madonie-Berge hinauf- und mit bis zu 300 Stundenkilometern durch winzige Bergdörfer raste, wenn die Leute am Straßenrand seinen Namen riefen und versuchten, die Karosserie seines vorbeipreschenden Wagens zu berühren, dann habe er nur Respekt gespürt. Respekt vor der Kraft des Wagens. Vor der Geschwindigkeit. Und vor dieser ganz eigenen Leidenschaft, die Zuschauer wie Fahrer auf der legendären Targa Florio so mitriss wie bei keinem anderen Autorennen der Welt.

Heute zirpen nur die Grillen an der Starttribüne Floriopoli. 1977 begann hier die letzte Targa Florio; nach einem Unfall, bei dem zwei Zuschauer starben, wurde das Rennen verboten. An das Motorengeheul und den Zuschauerjubel von einst, an den Geruch von Benzin, von Männerschweiß und Damenparfüm erinnern lediglich die Fotos auf einer Plane vor der bröckelnden Betonfassade. Alle großen Automobilhersteller ließen hier ihre Wagen an den Start gehen, Porsche, Ferrari, Maserati, Mercedes, Fiat, Alfa Romeo.

Die Menschen der Madonie haben sie alle gesehen, die neuesten Modelle, die geheim gehaltenen Testwagen, die zukünftigen Weltstars. Besucher, das gilt bis heute, werden als Erstes nach ihrem Auto gefragt. Und so ziehe ich für den Ausflug auf dem legendären Grande Circuito delle Madonie kein blaues Sommerkleid an, sondern steige in eine blaue, nagelneue Alfa Romeo Giulia.

Von Floriopoli schlängelt sich die Straße Richtung Cerda, noch sind die Kurven weit, die Wiesen links und rechts sanft hügelig. In der Ferne aber bauen sich bald die Madonie-Berge im massiven Profil auf. Es ist ein eigenwilliger Parcours, auf dem am 6. Mai 1906 das erste von insgesamt 60 Rennen stattfand; nur in den Weltkriegen wurde es für einige Jahre ausgesetzt.

Vincenzo Florio, der gerade 23-jährige Sohn einer reichen Adelsfamilie aus Palermo und begeisterter Autonarr, hatte die Berge einige Jahre zuvor auf einem Ausflug mit Freunden kennengelernt; sie liegen etwa 60 Kilometer östlich seiner Heimatstadt.

An diesem Maimorgen starteten die gerade mal zehn Teilnehmer im Zehn-Minuten-Takt, um das Preisgeld und die eigens angefertigte Goldplakette, die targa, zu ergattern. Drei Runden von 148 Kilometern lagen vor ihnen. Nach genau neun Stunden, 32 Minuten und 22 Sekunden erreichte der Sieger das Ziel. Die Durchschnittsgeschwindigkeit im Jahr 1906 lag bei 46,8 Stundenkilometer.

Schneller bin auch ich heute nicht unterwegs; nur die vielen Vespas umkurven flinker den stetigen Slalom aus Schlaglöchern und Steinen, die sich aus dem Geröll der Berge gelöst haben. Ein Stück der Route, zwischen Cerda und Caltavuturo, ist seit Jahren gesperrt; die Straße ist abgesackt. Es lohnt sich, das Tempo zu drosseln – nicht nur, um den Schlaglöchern auszuweichen. Sondern auch, um den Blick über die einsamen, teils lieblichen und dann wieder schroffsteilen Madonie-Berge schweifen zu lassen. Um einzukehren in die neonbeleuchteten Trattorien und dort Hausmannskost zu essen, die das Nostalgiegefühl bis in den Bauch bringt.