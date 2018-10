Brücke zur Kunst: Wie ein Laufsteg führt die Millennium Bridge zur Tate Modern in Southwark. © Isabela Pacini für MERIAN

Eine neun Meter große Spinne bannt meinen Blick. Meine Augen ruhen auf ihrem prallen metallenen Sack voll marmorierter Eier. Ich stelle mir vor, wie der Beutel gleich aufplatzt, der ungeschlüpfte Nachwuchs der Spinne auf meinen Schädel regnet und ich eines absurden Todes sterben werde. Ich bin zwölf Jahre alt und wie versteinert von der Erhabenheit dieses Tieres.

Das ist meine erste Erinnerung an die Tate Gallery of Modern Art. Ich stand damals vor "Maman", einer Skulptur von Louise Bourgeois. Die imposante Arbeit aus Stahl und Marmor gab die Richtung vor für einen der außergewöhnlichsten und extravagantesten Ausstellungsorte der Welt. Seine Bedeutung ist heute nur vergleichbar mit der des MoMA in New York oder des Centre Pompidou in Paris. Bei einem Spaziergang durch die Tate Modern steht man Werken einiger der wichtigsten Künstler aller Zeiten gegenüber: Warhol, Picasso, Monet, Dalí, Pollock, Ray, Rothko und viele andere. 2017 besuchten etwa sechs Millionen Menschen das Museum, seit seiner Eröffnung im Jahr 2000, als ich zum ersten Mal auf Bourgeois’ furchteinflößende Skulptur blickte, hat es sich mit rasanter Geschwindigkeit zu einem Fixpunkt der Londoner Kulturlandschaft entwickelt.

Wie man sich solch einem Riesen von einem Museum am besten nähert? Mit genug Zeit – schon auf dem Weg zum Eingang. Wer von der St Paul’s Cathedral auf der Millennium Bridge die Themse überquert, hat einen unverstellten Blick auf das ehemalige Kraftwerk, in dem die Tate Modern zu Hause ist. Die Backsteinfassade und der fast hundert Meter hohe Schornstein in der Mitte wurden ab 1947 von Sir Giles Gilbert Scott entworfen – der sich übrigens auch das Design der alten roten Telefonzellen ausdachte. Wie der Geschmack eines guten Weins oder eines großen Stücks dunkler Schokolade sollte man diesen Moment genießen.

Hat man dann schließlich den Eingang erreicht, findet man dahinter ein Museum, das Besucher mit seiner hochkarätigen Sammlung nicht einschüchtern will. Von niemandem wird hier erwartet, mit gedämpfter Stimme zu sprechen, als ob die großen Meister Alltagssprache nicht aushalten würden. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Tate Modern ist vielmehr, dass sie geholfen hat, zeitgenössische Kunst für ein breites Publikum zu öffnen. Es herrscht Betrieb in der Tate Modern, es ist laut, und es liegt eine besondere Energie in der Luft, ein Gefühl von Unmittelbarkeit – was gerade in der Kunstwelt wichtig ist –, aber auch ein Gefühl von Spaß.

Besonders die "Turbine Hall" ist voll von Leben. Als ich letzten Monat dort war, kam ich kaum voran, so viele Kinder rannten hier herum, erkundeten und spielten. An einem Ende der Halle steigt der Boden an, ein langer Hang, auf dem unzählige Pärchen, Schulklassen und Reisegruppen in der Mittagssonne saßen. Dieses Museum hat eine fast greifbare Ausstrahlung von Akzeptanz. Ich kann mich an keinen einzigen Besuch erinnern, bei dem ich hier nicht mit jemandem ins Gespräch kam, und so gut wie immer waren es die ausgestellten Kunstwerke, über die ich mich mit völlig Fremden unterhielt.

Später an diesem Tag schaute ich zum Beispiel nachdenklich auf Robert Rymans "Ledger". Ein Bild, komplett überzogen von weißer Farbe mit ganz leichten Spuren von Pinselstrichen an der Oberfläche. Auf einmal stupste mich eine junge Frau am Arm und fragte, was das bedeute. Ich schaute zurück auf das Bild, kniff die Augen zusammen und wandte mich wieder der blonden Dame zu. "Ich weiß nicht", antwortete ich ehrlich. "Ich auch nicht!", sagte sie. Wir fingen beide an zu lachen. Die Tate Modern hat die Stimmung einer kleinen Kunstgalerie, dabei sind ihr Budget und ihr Ruf groß genug, um Besucher aus der ganzen Welt anzulocken.