Am Sonntagmorgen, so gegen acht, gehört der Alte Strom noch den Fischern. Da stehen sie aufgereiht an der Kaimauer des Kanals, der zwischen Dorf und Bahnhof liegt. Ihre Kisten sind gefüllt mit Dorsch, Scholle, Hering, Flunder. In der Hand halten sie ihre Messer, scharfe, kurze Klingen, um den Fang zu filetieren. Hinter den Buden wiegen sich die Kutter im braven Wasser des Stroms. Das Tauwerk ist aufgeschossen, die Netze zum Trocknen ausgebreitet. Die Körbe wurden auf Kipp gestellt, damit das Wasser von der letzten Ausfahrt abtropfen kann.

An diesem Sonntagmorgen höre ich am Strom die Möwen gurren, während sie auf dem Geländer der Drehbrücke lauern wie Räuber auf die Beute. Schon flattern sie hoch und landen neben den Marktbuden. Sie tapsen durch die Pfützen und schnappen nach Fischresten. Ich bin verabredet mit der Fischerin Daniela Pinnow. "Na, ausgeschlafen?", fragt sie, das Messer in der Hand, als sie mich sieht. Schräg steht uns die Morgensonne auf den Augen. Ich hole einen Kaffee und höre dem gedämpften Schnack der Fischerin und ihrer Kunden zu. Die Warnemünder kaufen jetzt den Wochenvorrat.

Daniela Pinnow, blonde Haare, blaue Augen, fährt seit Jahrzehnten mit ihrem Mann Ingo hinaus auf die See. Bald könnte es damit vorbei sein, strenge Quoten bringen die Fischer in Bedrängnis. Ingo hat begonnen, sich auf das Räuchern zu verlegen, sie haben noch einen großen Verkaufswagen mit Fischbrötchen auf dem Markt. Eigentlich kommt Daniela Pinnow aus Rostock, und eigentlich war sie mal Fleischerin, dann lernte sie Ingo kennen, den Kerl von der Seekante, aus diesem Dorf, das Warnemünde heißt und zu Rostock gehört.

Eine Gruppe Hobbyangler aus Sachsen bestellt Dorsch. Bei ihrer Ausfahrt tags zuvor hat kaum etwas angebissen, sie wollen aber nicht ohne Fang heimfahren. Der Dorsch geht Frau Pinnow flott durch die Hand; nach zwei, drei Schnitten schmeißt sie das Filet in die Waage. "Das schnellste Messer von Warnemünde", sagt sie, lacht und hält die Spitze ihres Werkzeugs so hoch, dass die Klinge in der Sonne blitzt.

Bald sind alle Dorsche geschnitten, gewogen und verkauft. Wenig später gibt es auch keine Schollen mehr. Bevor die Glocken der Warnemünder Kirche um zehn Uhr zum Gottesdienst rufen, hat Daniela Pinnow auch die letzte Flunder von der Auslage verkauft.

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 08/2017 © MERIAN

Schon gegen Mittag sind der Fischmarkt und der Platz um die Drehbrücke über den Strom kaum wiederzuerkennen: Zug um Zug rollt in den Bahnhof nebenan ein und bringt Gäste herbei. Sie kommen zum Baden und Surfen an den Strand, der so breit ist, dass man zwei Fußballplätze nebeneinander darauf anlegen könnte. Sie kommen, um mit den Ausflugskuttern zum Angeln zu fahren. Sie kommen zum Bummeln am Alten Strom, auf der Promenade und in den zwei, drei Straßen, in denen das alte Dorf zumindest noch als Kulisse erkennbar ist.

Sie kommen, weil sie die Mischung mögen, die Warnemünde ausmacht: das einst ärmliche, bevormundete, widerspenstige Nest am Meer, aus dem vor gut 150 Jahren eher aus Versehen ein kleines Seebad wurde, weil es genau an der neuen Bahnlinie zwischen Berlin und Kopenhagen lag. 1903 eröffnete der neue Bahnhof, und kurz danach fuhr zum ersten Mal ein Zug auf ein Passagierschiff und legte ab Richtung Dänemark. Maler wie Edvard Munch und Schriftsteller wie Joachim Ringelnatz nahmen vorübergehend Quartier und ließen sich in Kurhotel, Kapitänshäuschen und Hafenkneipe den Geist durchpusten.

Heute sind knapp 8.000 Menschen in Warnemünde gemeldet, dazu kommen pro Jahr knapp 400.000 Feriengäste und unzählige Tagesbesucher. Am Warnemünde Cruise Center legen von April bis Oktober mehrmals pro Woche Kreuzfahrtschiffe an. Zur Warnemünder Woche, zum Drachenbootfestival im Juli und zur Hanse Sail im August kommen die Schiffsliebhaber und Segelfreunde in Scharen. Manch einer schätzt, dass mehr als zwei Millionen Menschen jedes Jahr Warnemünde besuchen. Ganz genau weiß es niemand. Es gibt Turiere für Surfer, Matjesfreunde und Trachtengruppen. Neun von zwölf Monaten herrschen Volksfest und Jahrmarkt.

Und die Einheimischen ziehen sich zurück zu ihren Häusern auf der anderen Seite der Brücke. Da treffen sie sich in schmalen Gängen, die sie hier "Tüschen" nennen, und im Hinterhofgarten. An den berühmten Strand huschen sie in der Saison nur frühmorgens oder spätabends, ein Handtuch um die Hüfte.