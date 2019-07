Hinter Matthias Hey schimmern mannshohe Edelstahltanks, vor ihm auf dem Tisch reihen sich Weinflaschen mit bunten Etiketten. Hey, 36 Jahre alt, dunkle Haare, eckige Hornbrille, ist Winzer. Und während er auf den Moment wartet, seinen neuen Tropfen einen guten Auftritt zu verschaffen, strahlt unterm blauen Himmel der Sommer. Schmetterlinge schaukeln über Terrakottatöpfe, in denen Rosen blühen. Ein dicker Käfer rast mit ausgefahrenen Flügeln durch die Luft und verschwindet in den Reben. Der Kies im Hof des Weinguts knirscht unter den Füßen der ersten Besucher. Jungweinausschank im Weingut Hey, einen Spaziergang entfernt von der Domstadt Naumburg.

Heys Weinberge liegen an den Ufern von Saale und Unstrut, im nördlichsten und mit 768 Hektar Rebfläche einem der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Um ihre Tropfen bekannter zu machen, haben Hey und die Winzer sieben weiterer Weingüter vor acht Jahren eine Vereinigung gegründet und sich einen coolen Namen verpasst: Breitengrad 51. Weil ihre Weingüter im weltweiten Koordinatensystem eben genau dort liegen – auf 51° nördlicher Breite.

Alle paar Wochen treffen sich die Winzer, besprechen Probleme, diskutieren über Experimente. Sie wollen ihre Weine vorwärtsbringen und die nördliche Lage mit frischen, eigenwilligen Säurenoten betonen. Breitengrad 51 hat sogar ein eigenes Prädikat, das nach einem hartem Auswahlverfahren vergeben wird.

Die "Breitengrätler", wie die Einheimischen ihre Weinbauern nennen, bringen jedes Jahr einen Weiß- und einen Rotwein zu zwei Blindverkostungen mit. Hey erzählt, sie hätten auch "Piraten" darunter, exzellente Tropfen von anderen Weingütern aus ganz Deutschland, um sich mit der gesamten Konkurrenz zu messen. In der zweiten und letzten Runde gesellen sich dann Sommeliers, Weinhändler und Gastronomen als Tester dazu. "Das ist spannend wie in einem Krimi", sagt der Jungwinzer. "Was kein Spitzenwein ist, fliegt raus. Was ausgezeichnet ist, bekommt das Breitengrad-51-Etikett."

Dieser Artikel stammt aus MERIAN Heft Nr. 09/2018 © MERIAN

Grün leuchten die Flaschen des Weinguts Hey auf dem langen Tisch. 14 Weiß- und Rotweine, von frischen und leichten Gutsweinen bis zu charaktervollen Lagenweinen, in Eichenfässern ausgebaut, ist alles dabei. Gut gelauntes Summen schwirrt um die improvisierte Theke und über den Hof bis zu den Holztischen, an denen die Gäste sitzen, um Saale-Unstrut-Tropfen zu verkosten. Angebaut werden hier Weißburgunder und Müller-Thurgau, aber auch erstaunlich viele Rotweine, wie Dornfelder, Spätburgunder und Blauer Zweigelt. Mehr als 50 verschiedene Rebsorten wachsen in der Region. Matthias Hey mag besonders seinen Riesling: Der feine Weißwein macht die Hälfte seiner Ernte aus – und wächst gleich hinterm Hof.

Als die letzten Gäste gegangen sind, klettert Hey seinen Weinberg hoch. Schnurgerade ziehen sich die Reben über den "Naumburger Steinmeister", wie der Hang heißt. Im schräg einfallenden Nachmittagslicht knipst er Blätter von den Reben, die den Trauben die Sonne nehmen. Sein Border Collie Max schnüffelt hier und schnüffelt da, auf der Suche nach einem Feldhasen. "In so einer Natur zu arbeiten, ist für mich das Größte", sagt Winzer Hey.

Viele Biotope ziehen sich an den Hängen von Saale und Unstrut entlang, Orchideen, Waldmeister und Buschwindröschen wachsen hier. Eine Eidechse kriecht blitzschnell an Heys Stiefeln vorbei. Er deutet auf die andere Seite des Flusses: Rechts der Saale erheben sich die Bronzedächer des ehemaligen Klosters St. Marien zur Pforte. Seit der Reformation im 16. Jahrhundert ist das Kloster ein berühmtes Internat: Klopstock, der Dichter, war hier Schüler, auch Nietzsche und Fichte, die beiden Philosophen – und Matthias Hey. Er war Schüler der 12. Klasse, als sein Leben begann, sich um Weine zu drehen.