Flateyri. Fla-tey-ri. Wie klingt das? Nach Meer und Wind, oder? Nach endloser Weite, blauem Himmel, nach mächtigen Bergen. "Meinetwegen", sagt Jón knapp. Für ihn ist Flateyri ein Dorf. Eins wie viele in den Westfjorden. Ein paar Häuser, ein paar Straßen, wenig Menschen. Für mich sieht es gerade nach großer Freiheit aus. Wir stehen am Hafen, ich neugierig guckend, er in Gummistiefeln vor einem Kutter.

Als ginge es ums Dorf! Jón fährt mit seinen Fingern durch den blonden Schopf. "Viele sagen ja, hier ist nichts los." Er blickt sich um. "Als wäre das wichtig. Die Leute müssen doch bloß auf die Natur gucken." Auf die Berge und Wiesen, diese archaische Landschaft, seit Tausenden von Jahren gewachsen. Dann nimmt er wieder seinen Schlauch und spritzt die weißen Plastikkisten sauber, in denen vorher der Fisch lag.

Flateyri, 182 Einwohner. Das Dorf liegt malerisch auf einer Landzunge, dramatisch eingerahmt von einer Gebirgswand, auf der selbst jetzt, mitten im Juli, noch Schnee liegt. Nichts los? Kann gar nicht sein. Flateyri hat ein Puppenmuseum, ein Schiffsmodell-Museum, ein Nonsens-Museum, das Kronkorken, Weinflaschenetiketten und Teelöffel zeigt, und ein Antiquariat, in dem Eyþór Jóvinsson Bücher nach Gewicht verkauft. Im Moment steht eine deutsche Reisegruppe auf der Hafenstraße. Ihr Bus ist kaputtgegangen, und alle sind etwas aufgeregt. Von wegen hier ist nichts los.



Tags zuvor bin ich aus Reykjavík gekommen, fuhr 463 Kilometer Richtung Norden, dann über die schmale Piste am Gilsfjörður, links und rechts glitzerte das Meer in der Sonne. Es war eine Fahrt in die Einsamkeit, wie sie wohl jeder Islandreisende sucht. Und vielleicht bildete ich mir das ein: Plötzlich aber schien es, als würde ich eine Grenze passieren, hinter der sich eine neue Welt öffnet – eine Welt der Ruhe und der Abgeschiedenheit.

Die Westfjorde: Halbinsel der zerklüfteten Küste, 22.271 Quadratkilometer groß und bewohnt von gerade einmal 7.000 Menschen. Das ist in etwa so, als hätte Israel so viele Einwohner wie Großkrotzenburg in Hessen.

Vom "Grenzposten" bis Flateyri sind es zwar nur 240 Kilometer, für mich trotzdem eine Tagesreise. Mein kleiner Peugeot hatte sich im ersten und zweiten Gang die Berge hinaufgequält, war mit heulendem Motor über die Straße Nr. 60 gehoppelt, die auf dieser Strecke eher einer staubigen Schotterpiste gleicht. Ständig ging es auf und ab, eine Kurve folgte der nächsten.

Übrigens ist es eine Reise über historischen Boden. Fast jeder Ort auf meinem Weg hat es in isländische Geschichtsbücher geschafft. Bjarkalundur zum Beispiel: Da wurde Matthías Jochumsson geboren, der Dichter des "Lobgesang", der Nationalhymne. Oder Flókalundur: Da überwinterte Flóki, nachdem er hierher gesegelt war, um Land zu besiedeln. Flóki, der dritte Norweger in Island. Das war im 10. Jahrhundert.