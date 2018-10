Still waren die Tage, still waren die Nächte in den zentralafghanischen Bergen. Ungezählte Male lag der junge Abdul Wadood Pedram nachts auf dem kargen Boden und starrte in den Sternenhimmel, wo er Gott wähnte. "Ich bitte Dich, mögen die Wölfe meine Schafe heute Nacht verschonen", richtete er sein Gebet an den Allmächtigen, bevor ihm die Augen zufielen.

Es dauerte selten mehr als wenige Sekunden, bis der Junge in tiefen Schlaf gefallen war, denn seine Tage waren lang, damals in den Neunzigerjahren. Jeden Morgen um fünf Uhr marschierte er drei Stunden zu Fuß in die Schule, ein Sitzpolster in der rechten Hand, ein Heft in der linken. Nach vier Stunden Unterricht nahm er denselben schmalen Pfad zurück. Schnell trank er ein Glas Tee bei seiner Mutter, bevor er mindestens eine Kuh und einen Esel, oft auch die 400 Schafe seines Dorfes in die Berge trieb. Blickte er zurück, wurde das Lehmhaus seiner Eltern zunehmend kleiner, bis es schließlich unerkennbar in der Landschaft versank.



Es rührte sich nicht viel in seinem abgelegenen Heimatdorf in der Provinz Bamiyan im Herzen Afghanistans, als Pedram seine ersten Schuljahre absolvierte. Eines Tages jedoch herrschte große Aufregung unter den Dorfkindern. Ein Gast war aus Pakistan gekommen. Der afghanischen Gastfreundschaft entsprechend wurde nicht nur der Gast versorgt, sondern auch dessen Pferd. Pedram holte also einen Packen Heu aus dem Stall und legte es vor etwas, das er als "so etwas wie eine große Kuh" wähnte. In Wirklichkeit legte er das Heu vor ein Auto. Es war das Jahr 1995, und es war das erste Mal, dass die Dorfbewohner ein motorisiertes Gefährt sahen.

Heute, etwas mehr als zwanzig Jahre später, sieht Pedrams Umgebung anders aus. Er sitzt in der afghanischen Hauptstadt Kabul in einem wuchtigen Bürosessel, umgeben von Laptops und Mobiltelefonen, die unentwegt klingeln. Sie zeigen Nachrichten aus London, Neu-Delhi oder Almaty. Blickt er aus seinem Bürofenster, versperren ihm Hochhäuser den Blick auf die landestypischen einstöckigen Lehmbauten. Autos sieht er, so weit das Auge reicht.

Der ehemalige Schafhirte und heutige Menschenrechtler: Wadood Pedram © Veronika Eschbacher

Aus dem Schafhirten Pedram wurde innerhalb von zwei Dekaden ein international anerkannter Menschenrechtsanwalt. Er begreift oft selbst nicht, wie rasant sich sein Leben entwickelte. Pedram war von klein auf wissbegierig. Ihn hat das Neue immer interessiert. Doch bei weitem nicht alle Afghanen kommen mit der Modernisierung und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Liberalisierung der vergangenen eineinhalb Dekaden so zurecht wie er. Von ihnen handelt dieser Text.



Bis in die Neunzigerjahre hatte Afghanistan sich eher in eine rückwärts gewandte Richtung entwickelt. Die Kriege – erst der Widerstand der Mudschaheddin gegen den Einmarsch der Sowjets ab 1979, danach der innerafghanische Bürgerkrieg und schließlich die Machtübernahme der radikalislamischen Taliban – hatten die Menschen immer konservativer gemacht. Die rasche Liberalisierung Afghanistans nach dem Fall der Taliban durch die US-Intervention im Jahr 2001 schleuderte die Afghanen dann jedoch in eine neue, ihnen unbekannte Welt. Wenn sich die Menschen heute umsehen, finden sie sich umringt von modernen Ideen, alternativen Lebenswegen und neuen Werten. In Europa dauerte die Entwicklung hin zu einer offenen Gesellschaft viele Jahrzehnte. In Afghanistan drang das Neue in wenigen Jahren über Radiowellen und Fernsehbildschirme in die Köpfe. Es kam mit Hunderttausenden Flüchtlingen, die aus dem liberaleren Ausland zurückkehrten, mit internationalen Truppen und mit westlichen Hilfsgeldern.

Bei manchen, vor allem Frauen und der jüngeren Generation, führten diese Veränderungen zu einer Befreiung. Viele andere erleben sie aber auch als Verunsicherung und Belastung. Sie entwickeln psychische Probleme, die bis zum Suizid führen können. Psychologen beschreiben die heutige Situation als "absolutes Chaos" – ein Chaos, das auch ein Hemmnis für die Entwicklung des Landes insgesamt darstelle. Nicht zuletzt, weil es in Afghanistan an ausreichender psychologischer Fürsorge fehlt.

Stationen der Recherche

Eigentlich ziert es sich am Hindukusch nicht, über Familienkonflikte, Gewalt und persönliche Probleme zu sprechen. Privates dringt selten nach außen. Doch die junge Generation, die sich heute vielerorts von den Werten ihrer Eltern distanziert, gewährt nach langem Zuhören einen Einblick in das, was sonst verschwiegen wird. Marwa etwa, eine junge Frau aus einem Außenbezirk der westlichen Stadt Herat, kann sich nicht an einen guten Tag erinnern im gesamten vergangenen Jahr. Ihre Eltern wollen, dass sie eine von ihnen arrangierte Ehe eingeht. Doch Marwa hat sich verliebt und kämpft um ihr Recht, den Ehepartner selbst zu wählen.



Wenige Kilometer von ihr entfernt im Zentrum Herats erzählt Roya vom jahrelangen Kampf mit ihrer Familie über das Recht auf Bildung und Gleichberechtigung. Die ständigen Auseinandersetzungen setzten ihr so zu, dass sie oft tagelang das Bett nicht mehr verließ.

Husseins Beziehung zu seinen Eltern ging irgendwo auf dem langen Weg zwischen der Hauptstadt Kabul und der zentralafghanischen Provinz Daikundi verloren. Er war als junger Mann ohne Geld aus dem Dorf in die Stadt aufgebrochen, mit hohen Ambitionen, sich zu bilden. Doch jeder Tag, an dem er studierte und sich über soziale Medien mit Themen und Menschen aus der ganzen Welt auseinandersetzte, entfernte ihn mehr von seinen Eltern, die Analphabeten sind. Marwa, Roya und Hussein: Ihre drei Geschichten zeigen, was Teile der afghanischen Gesellschaft durchgemacht haben.