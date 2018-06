Bildungschancen sind in Deutschland ungerecht verteilt. Sieben prominente Arbeiterkinder, so etwa Cem Özdemir und Pinar Atalay, erzählen, wie sie es dennoch schafften.

Über 400 Leser haben mir aufgrund des Artikels Briefe geschrieben. Der Tenor der meisten lautete: "Mir ging es damals genauso", oder: "Mir geht es derzeit genauso." Diese Briefe waren der Grund, wieso ich mich entschloss, der Frage nachzugehen, ob wir in einem ungerechten Land leben. Aus der Suche nach der Antwort ist ein Buch entstanden: Du bleibst, was du bist – Warum bei uns immer noch die soziale Herkunft entscheidet .

Wir müssen also jenseits von Parteienpolitik – die einen sind für Steuersenkungen, die anderen für Steuererhöhungen – in einen gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozess kommen, in dem wir uns darauf einigen, dass die Bereitschaft, Opfer zu bringen, wachsen muss, damit wir eine noch bessere Bildung für alle haben. Die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie bereit ist, mehr Geld in Bildung zu investieren. Ich glaube, dass das notwendig ist.

Die SPD war in den sechziger und siebziger Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass Arbeiterkinder wie ich an die Uni gelangten. Deswegen glaube ich, dass es Willy Brandt genauso wie mich schmerzen würde, dass in Deutschland auch heute noch die soziale Herkunft über den Bildungsweg entscheidet. Wenn drei von vier Kindern den Bildungsabschluss ihrer Eltern nicht übertreffen , dann ist klar, dass hier irgendetwas schief läuft. Das ist ein unerträglicher Zustand.

Meine Mutter kam als Vertriebene aus Breslau mit nichts als einem Handwagen in Brakelsiek an, einem Dorf im Osten Nordrhein-Westfalens. Mein Vater, ein Tischler, stammt von dort, von einem Bauernhof, der nicht genug zum Leben und nicht genug zum Sterben erwirtschaftete. Insofern sind die beiden mit wenig in die Welt entlassen worden. Das Ergebnis dieses Lebensweges war der Satz: "Unsere Kinder sollen es einmal besser haben." Meine Eltern hatten verstanden, dass Bildung eine Voraussetzung dafür ist, um erfolgreich im Beruf und in der Welt unterwegs sein zu können. Sie haben nicht nur viel Wert darauf gelegt, dass ihre beiden Kinder, mein Bruder und ich, die Grund- und Hauptschule besuchen, sondern auch dabei geholfen, den Weg in die Oberschule zu finden.

2 — Martin Roth, Museumsleiter

Der Museumsleiter Martin Roth 2014 in Berlin © Christian Marquardt/Getty Images

Ich wurde in der Nähe von Stuttgart geboren. Mein Vater stammte aus Niederbayern und war gelernter Elektriker. Meine Mutter war Schneidermeisterin und saß jeden Tag von halb sechs Uhr bis spät in der Nacht an der Nähmaschine. Manchmal höre ich noch heute das Rattern der Nähmaschine. Der Ort in dem ich aufwuchs ist nicht dafür gemacht, Träume zu verwirklichen, obwohl er äußerst idyllisch ist. Er ist eher als Stammsitz der Firma Bosch bekannt. Damals wusste ich das noch nicht, aber ich habe mittlerweile erkannt, dass es Strukturen in der Gesellschaft gibt, die sind, wie sie sind. Auch bei mir waren alle Weichen darauf gestellt, dass ich einmal gleichsam bei Bosch am Band arbeite – wenn es meine Eltern nicht gegeben hätte.

Wenn du da raus willst, musst du entweder wahnsinnig stark sein oder jemanden haben, der dir hilft. Bei mir waren die Helfer zuallererst meine Eltern. "Du sollst es mal besser haben als wir", war ihr Dauer-Credo. Deswegen schickten sie mich aufs Gymnasium, "eine Schule der guten Gesellschaft". Dorthin gingen vor allem Kinder, deren Väter bei Daimler-Benz, Bosch oder IBM tätig waren. Und ein, zwei Kinder, die aus dem Raster fielen – Kinder wie ich. Manchmal frage ich mich sogar, ob ich hierhergehörte. Ich spreche noch immer mit erkennbar schwäbischem Akzent und habe nie wirklich versucht, diesen zu verbessern. Obwohl ich weiß, dass Sprache einen sehr reduzieren kann. Mit viel harter Arbeit habe ich irgendwann dann zwar festgestellt, dass ich durchaus erfolgreich bin, in dem was ich tue. Aber die Ängste zu versagen, blieben trotzdem immer extrem groß. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass ich es nicht wirklich verdient habe.

Entscheider- und Führungspositionen in deutschen Kulturinstitutionen werden wieder vermehrt mit Menschen aus der gesellschaftlichen Elite, mit Kindern von Akademikern, besetzt. Martin Roth

Seit der Schulzeit, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, denke ich: "Martin, das ist dein Fehler!" Wenn ich mich in der Schule nicht konform verhalten habe, ist meine Mutter vom Lehrer einbestellt worden. Sie ist dann ähnlich wie bei Arztbesuchen fast vor Ehrfurcht erblasst. Und ich? Ich habe das gehasst! Ich hasse noch immer Hierarchien. Diese Philosophie prägt bis heute sogar meine Arbeitsweise. Ich lasse meinen Mitarbeitern – allesamt Experten – freie Hand und beobachte aus der Distanz. Ich denke, das liegt an unserer Biografie als soziale Aufsteiger. Entscheider- und Führungspositionen in deutschen Kulturinstitutionen werden wieder vermehrt mit Menschen aus der gesellschaftlichen Elite, mit Kindern von Akademikern, besetzt. Deswegen glaube ich, dass sich unsere Gesellschaft nach einer Periode der sozialen Durchlässigkeit in den sechziger und siebziger Jahren – die mir einst den Aufstieg erleichterte – nun wieder verengt. Erfolgsstorys sind heutzutage wieder Family-owned-sucess-stories, also Erfolge die durch die Beziehungen oder den Geldbeutel der Familie ermöglicht werden. Heutzutage herrscht ein neuer Protektionismus.

Der Kulturwissenschaftler Martin Roth leitet das Victoria and Albert Museum in London.