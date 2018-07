Was ein Einwanderungsgesetz braucht

Der gegenwärtige Zuschnitt der Ressorts führt zu einer handlungslähmenden Vielfalt von Zuständigkeiten und Behörden , klagt Jürgen Bast, Professor für öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Arbeitsministerium, Sozialministerium, Innenministerium, Bundesarbeitsagentur, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: An Mitspielern fehlt es nicht, sehr wohl aber an klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten. So wird die Schuld, wenn es wie jetzt Probleme gibt, gerne von einem zum anderen geschoben. Und dass ausgerechnet das Innenministerium noch am ehesten die Koordination übernimmt, macht es auch nicht besser. Wegen dessen Konzentration auf Sicherheitspolitik und Gefahrenabwehr sei es das falsche Zentralressort für die Förderung von Willkommenskultur und für Integrationspolitik im Sinne teilhabeorientierter Gesellschaftspolitik , sagt Bast. Deshalb braucht es ein Querschnittsministerium, das an das Arbeitsministerium gebunden ist und die Aufsicht über das BAMF von den Innenbehörden übernimmt.

